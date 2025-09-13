G0uaqQDWcAAWEEG.jpg
Zubimendi ăn mừng bàn mở tỷ số - Ảnh: AFC

Đội hình ra sân

Arsenal: Raya; Timber, Mosquera, Gabriel, Calafiori; Odegaard, Zubimendi, Merino; Madueke, Gyokeres, Eze.

Nottingham Forest: Sels; Morato, Milenkovic, Murillo, Williams; Anderson, Sangare; Ndoye, Gibbs-White, Hudson-Odoi; Wood.

Bàn thắng: Zubimendi 32', Gyokeres 46'

13/09/2025 | 20:32

Kết thúc

Arsenal giành chiến thắng thuyết phục - Ảnh: P.L
13/09/2025 | 20:23

90'

Hiệp hai có 4 phút bù giờ.

13/09/2025 | 20:13

79'

Bàn thắng (3-0, Martin Zubimendi): Trossard vừa vào sân kiến tạo thuận lợi để Zubimendi bật cao đánh đầu tung lưới Forest.

G0urSWNWQAIExy7.jpg
G0urRfXWcAAmJl8.jpg
Zubimendi đánh đầu ghi bàn - Ảnh: AFC
13/09/2025 | 20:11

78'

Sau Gyokeres đến Madueke được rút ra nghỉ.

resources_premierleague_pulselive_com 2234528116.jpg
Madueke đã có trận đấu tốt - Ảnh: P.L
13/09/2025 | 20:04

71'

Timber thoát xuống căng ngang khó chịu nhưng Declan Rice không thể tiếp ứng.

13/09/2025 | 19:52

58'

Madueke đẩy bóng vừa nhịp để Gyokeres tung cú sút sấm sét ở góc hẹp dội cột dọc khung thành Forest.

13/09/2025 | 19:45

51'

Forest suýt chút nữa có bàn rút ngắn cách biệt. Tiếc rằng, pha đánh ngực của Chris Wood lại tìm đến trúng xà ngang.

13/09/2025 | 19:40

46'

Bàn thắng (2-0, Gyokeres): Eze phá bẫy việt vị lẻn xuống bên cánh trái rồi căng ngang dọn cỗ để Gyokeres đệm cận thành vào lưới trống nhân đôi cách biệt.

resources_premierleague_pulselive_com 2025 09 13T124154Z_93933270_UP1EL9D0Z9TO2_RTRMADP_3_SOCCER ENGLAND ARS NFO.jpg
G0ujlEHWYAAB7ge.jpg
Gyokeres nhân đôi cách biệt - Ảnh: AFC
13/09/2025 | 19:23

Kết thúc hiệp 1

G0ud0V X0AAaKVU.jpeg
45 phút đầu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Arsenal - Ảnh: AFC
13/09/2025 | 19:15

45'

Hiệp một có 7 phút bù giờ. Gibbs-White vừa có cơ hội xâm nhập vòng cấm dứt điểm nguy hiểm.

13/09/2025 | 19:11

40'

Sau bàn khai thông bế tắc, Arsenal giảm nhịp độ chờ cơ hội khi hàng thủ Forest dâng lên.

13/09/2025 | 19:03

32'

Bàn thắng (1-0, Martin Zubimendi): Đón lõng ngoài tuyến hai sau tình huống hậu vệ Forest đánh đầu phá ra, Zubimendi bắt volley chân phải sấm sét tung lưới Sels.

G0uahZ1XIAALRJJ.jpg
Zubimendi ăn mừng phấn khích - Ảnh: P.L

13/09/2025 | 19:00

30'

Arsenal liên tiếp được hưởng những quả phạt góc nhưng hàng thủ Forest hóa giải tốt.

13/09/2025 | 18:52

21'

Madueke khuấy đảo hành lang phải nhưng những đường tạt vào trong chưa được đồng đội tận dụng.

13/09/2025 | 18:46

17'

Odegaard tái phát chấn thương vai, buộc phải rời sân nhường chỗ cho Nwaneri.

13/09/2025 | 18:44

13'

Eze có khoảng trống dứt điểm ngoài vòng cấm nhưng hậu vệ đội khách kịp thời truy cản.

13/09/2025 | 18:37

7'

Arsenal có cơ hội đầu tiên của trận đấu khi Merino lẻn xuống dứt điểm đúng vào vị trí thủ môn Sels lao ra khép góc.

G0uVKefWEAAKf_I.jpg
Cú sút đầu tiên của Merino - Ảnh: Premier League
13/09/2025 | 18:32

18h30

Trận đấu bắt đầu.

13/09/2025 | 17:39

17h30

G0t_YMfXAAAZlDf.jpg
Đội hình ra sân Arsenal - Ảnh: AFC
G0t_nqbXgAAx_NG.jpeg
Đội hình ra sân Forest - Ảnh: NUFC
13/09/2025 | 14:04

16h30

G0p1pTcWIAATdjD.jpg
G0p3N9LXAAAYl3z.jpg
Cầu thủ Arsenal háo hức tập luyện - Ảnh: AFC
13/09/2025 | 14:03

16h

Thông tin lực lượng

Arsenal: Saliba, Noogaard, Kai Havertz, Gabriuel Jesus, Bukayo Saka vắng mặt vì chấn thương.

Nottingham Forest: Ola Aina và Nicolas Dominguez không thể ra sân.

www_thesun_co_uk SunSport off platform templates 2025 09 09T083155.682.jpg
Arsenal được đánh giá cao hơn - Ảnh: SunSport
