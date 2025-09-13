Mối quan hệ rạn nứt giữa Nuno Santo và ông chủ Marinakis dẫn đến kết cục không thể tránh khỏi, HLV người Bồ Đào Nha bị sa thải sau thảm bại 0-3 trước West Ham.

Rất nhanh chóng, lãnh đạo Nottingham Forest thông qua quyết định bổ nhiệm "người cũ" của Tottenham - Ange Postecoglou ngồi vào ghế nóng.

Postecoglou chuẩn bị có trận đầu tiên trên ghế nóng - Ảnh: F.F

Trớ trêu thay, trận đấu đầu tiên của Postecoglou trên cương vị mới là gặp Arsenal - đối thủ vốn không đội trời chung với Tottenham.

Trong khi Forest của Nuno Santo nổi tiếng với lối chơi phòng ngự phản công lợi hại, thì Tottenham dưới thời Postecoglou thường đá với hàng thủ dâng cao, sẵn sàng đôi công máu lửa.

Nhà cầm quân người Úc rõ ràng muốn truyền đạt ý tưởng chơi bóng mới cho Nottingham Forest, nhưng ông cần thời gian để xoay chuyển đội bóng trái ngược phong cách.

Phong độ của Forest gần đây cũng đáng báo động, chỉ giành được 4 điểm trong 9 trận gần nhất ở Ngoại hạng Anh. Thất bại trước West Ham đánh dấu trận thứ 11 liên tiếp họ để thủng lưới.

Bên kia chiến tuyến, Arsenal của Mikel Arteta đang áp dụng cách tiếp cận có kiểm soát hơn. Điều này gần như giúp họ có thể giành được 1 điểm trên sân Anfield ở vòng đấu trước.

Tuy nhiên, Pháo thủ đã bị đánh bại bởi cú sút phạt "thần sầu" của Szoboszlai lúc cuối trận. Trận thua làm dấy lên lời chỉ trích mới về chiến thuật có phần tiêu cực của Arteta, dù số liệu thống kê lại cho thấy một câu chuyện khác.

Arsenal được đánh giá cao hơn khi chơi trên sân nhà - Ảnh: Khelnow

Pháo thủ đã tung ra nhiều cú sút, nhiều lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương và nhiều đường chuyền ở 1/3 cuối sân hơn Liverpool. Nhưng rốt cục, Arsenal vẫn phơi áo và kém nhà ĐKVĐ 3 điểm trên BXH.

Tiếp Forest, Arsenal tự tin giành trọn 3 điểm vì 36 năm nay họ bất bại trên sân nhà trong lịch sử đối đầu 2 đội. Mikel Arteta cũng át vía Postecoglou, thắng 3, hòa 1 trận khi nhà cầm quân người Úc dẫn dắt Tottenham.

Tỷ lệ châu Á: Arsenal chấp 1 1/4 (0: 1 1/4) - TX: 2 3/4

Dự đoán: Arsenal thắng 2-1

Thông tin lực lượng

Arsenal: Saliva, Noogaard, Kai Havertz, Gabriuel Jesus, Bukayo Saka vắng mặt vì chấn thương.

Nottingham Forest: Ola Aina và Nicolas Dominguez không thể ra sân.

Đội hình dự kiến

Arsenal: Raya; Timber, Mosquera, Gabriel, Calafiori; Odegaard, Zubimendi, Rice; Madueke, Gyokeres, Eze.

Nottingham Forest: Sels; Savona, Milenkovic, Murillo, Williams; Anderson, Yates; McAtee, Gibbs-White, Hudson-Odoi; Wood.