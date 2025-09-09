MU muốn ký tự do Rudiger

Những thông tin từ Tây Ban Nha cho biết, MU đang có cơ hội để đưa trung vệ Antonio Rudiger trở lại bóng đá Anh vào mùa hè năm sau.

MU có kế hoạch chiêu mộ Rudiger. Ảnh: EFE

Rudiger đang trong năm cuối hợp đồng với Real Madrid, nhưng quá trình đàm phán gia hạn không được phía CLB Hoàng gia Tây Ban Nha triển khai.

Theo Defensa Central, Real Madrid sẵn sàng để Rudiger ra đi cùng David Alaba khi kết thúc mùa giải, để đón Ibrahima Konate từ Liverpool – theo yêu cầu của Kylian Mbappe. Đây chính là cơ hội cho MU.

Rudiger sẽ bước sang tuổi 33 vào tháng 3/2026. Mặc dù vậy, các quan chức MU tin tưởng trung vệ người Đức có thể thi đấu đỉnh cao thêm ít nhất 2 mùa giải nữa.

Arsenal vào cuộc đua Debast

Sau MU, đến lượt Arsenal có ý định đưa hậu vệ trẻ Zeno Debast gia nhập Ngoại hạng Anh trong tương lai gần.

Arsenal muốn tranh Debast với MU. Ảnh: A Bola

Debast đang nổi lên như ngôi sao của Sporting Lisbon và đội tuyển Bỉ. Cầu thủ 21 tuổi được đánh giá cao nhờ lối chơi hiện đại và sự đa năng, thích nghi nhiều hệ thống chiến thuật khác nhau.

Ngoài vai trò trung vệ, Debast còn đá được vị trí tiền vệ phòng ngự. Chính điều này thu hút sự chú ý của Mikel Arteta – người vẫn không ngừng xây dựng sự chắc chắn cho Arsenal.

Arteta dự kiến biến tuyển thủ Bỉ thành Thomas Partey mới, đóng vai trò tiền vệ phòng ngự.

Một số thông tin từ Anh cho biết, các tuyển trạch viên của Arsenal được phát hiện có mặt ở Lisbon trước cả MU. Sau Viktor Gyokeres, “Pháo thủ” sẵn sàng thực hiện thương vụ chuyển nhượng đình đám khác với Sporting.

Bayern Munich “trói” Olise

Bộ phận thể thao Bayern Munich đang bắt đầu đàm phán để gia hạn hợp đồng với Michael Olise – người nhận được sự quan tâm từ nhiều CLB châu Âu.

Bayern Munich muốn gia hạn Olise. Ảnh: FC Bayern

Chỉ hơn một năm khi gia nhập Bayern Munich từ Crystal Palace, Olise thi đấu bùng nổ và không ngừng trưởng thành.

Các CLB Ngoại hạng Anh như Chelsea, Liverpool, Man City, hay Barcelona đều có tham vọng lôi kéo cầu thủ tấn công người Pháp.

Vì thế, Bayern Munich sớm chuẩn bị kế hoạch gia hạn – nhằm đưa các ràng buộc vào điều khoản hợp đồng.

Ở tuổi 23, Olise là một trong những cầu thủ hay nhất thế giới hiện nay. Bayern Munich xem anh và Jamal Musiala là nền tảng chiến thắng trong một thập kỷ tới.