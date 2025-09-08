Memphis Depay lập cú đúp giúp Hà Lan đánh bại Litva 3-2, qua đó vươn lên trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử đội bóng "cơn lốc màu da cam".
Nguồn ảnh: 433, Selección Española Masculina de Fútbol
U23 Thái Lan may mắn hòa Lebanon 2-2 ở trận cầu tâm điểm của F, trong khi U23 Indonesia dù thắng Macau 5-0 nhưng vẫn đối diện nguy cơ lớn hụt vé VCK U23 châu Á 2026
Italia và Thổ Nhĩ Kỳ tạo nên trận chung kết bóng chuyền nữ thế giới 2025 kịch tính, kéo dài 5 set nghẹt thở trước khi đội bóng áo thiên thanh đăng quang ngôi vô địch.
Nhật Bản và Brazil cống hiến trận tranh HCĐ kịch tính nhất giải bóng chuyền nữ thế giới 2025, nơi cảm xúc vỡ òa và chiến thắng chỉ được định đoạt ở set 5 nghẹt thở.
Hậu vệ Vũ Văn Thanh phẫu thuật thành công, tạm chia tay CLB CAHN và tuyển Việt Nam để dưỡng thương trong thời gian ít nhất 7 tháng.