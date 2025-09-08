G0RBKtEWsAAgT _.jpg
Đội hình ra sân Tây Ban Nha
G0RJ2GeWQAAl3ez.jpg
Ngay phút thứ 6, Pedri đã mở tỷ số cho Tây Ban Nha
G0REAwJW4AEQ1ry.jpg
Điệu ăn mừng quen thuộc của tiền vệ Barca
G0RFRY5XEAAyXcz.jpg
Tiếp đó, Merino nhân đôi cách biệt
G0RJ2GdXYAArFS8.jpg
Phút 45, lại là Merino đá nối tung lưới Thổ Nhĩ Kỳ
G0RH_DMXIAA4Ase.jpeg
45 phút đầu khép lại với tỷ số 3-0 nghiêng về Tây Ban Nha
G0RSOe2WYAAXU4p.jpg
Sang hiệp hai, Yamal kiến tạo cho Ferran Torres lập công
G0RO_yfXAAAlOlx.jpg
G0RP5vkW4AA72RK.jpg
Mikel Merino hoàn tất cú hat-trick cho riêng mình
G0RPAn8WUAApiKB.jpg
G0RTF95W4AAfzSu.jpg
Phút 63, lại là Pedri xé lưới đội chủ nhà
G0RTGYnWUAAYtdE.jpg
Niềm vui của các nhà vô địch Euro 2024
G0RWMtCW4AAaisY.jpeg
Chiến thắng tưng bừng của Tây Ban Nha

Nguồn ảnh: 433,  Selección Española Masculina de Fútbol