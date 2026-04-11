Andoni Iraola và Bournemouth làm đảo lộn cả giải Ngoại hạng Anh. Dù được dự báo trận đấu khó khăn, nhưng tất cả vẫn bất ngờ trước những gì Arsenal trải qua khi thua trên sân nhà Emirates 1-2.
Hy vọng vô địch Ngoại hạng Anh của Arsenal giờ đây không còn nằm trong tay họ nữa. Với thất bại này, Man City có thể giành chức vô địch nếu đội của Pep Guardiola thắng tất cả các trận còn lại.
Đội bóng của Mikel Arteta đã phải chịu 3 thất bại trong 4 trận gần đây. Từ cú ăn 4, họ đã tuột 2 danh hiệu.
Tuần tới sẽ mang tính quyết định: Pháo thủ đối đầu Sporting Lisbon và Man City. Sân Emirates ngày 19/4 sẽ là cuộc chạm trán trực tiếp quyết định chức vô địch Anh.
Ghi bàn:
Arsenal: Gyokeres 35'/phạt đền
Bournemouth: Kroupi 17', Alex Scott 74'
Đội hình xuất phát:
Arsenal (4-3-3): Raya; Ben White, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly; Zubimendi, Rice, Havertz; Madueke, Gyokeres, Martinelli.
Bournemouth (4-2-3-1): Petrovic; Jimenez, Hill, Senesi, Truffert; Christie, Scott; Rayan, Tavernier, Kroupi; Evanilson.
90'+6
Hết giờ! Arsenal 1-2 Bournemouth!
Bournemouth có hiệp đấu xuất sắc, trong khi Arsenal bế tắc dù Mikel Arteta liên tục điều chỉnh. Andoni Iraola lại khiến người bạn của mình nếm trái đắng – thắng 3 trong 4 cuộc gặp gần nhất.
90'+5
Một số CĐV Arsenal đứng lên ra về.
90'+3
Cơ hội! Gyokeres có bóng trung lộ, anh chọn cứa lòng chân phải về góc thấp nhưng không chính xác.
90'+2
Gyokeres dứt điểm chạm cầu thủ đội khách. Anh đòi phạt góc nhưng trọng tài nói không.
90'
Arsenal có 5 phút bù giờ để ít nhất tìm bàn gỡ.
89'
Gabriel khống chế bóng trung lộ nhưng đi quá dài, anh lao vào vòng cấm và bị thổi phạt thay vì dứt điểm.
86'
Gabriel Jesus đánh đầu nhưng Petrovic tiếp tục thi đấu tập trung đẩy bóng ra ngoài.
83'
Arsenal đẩy cao đội hình và gia tăng tốc độ để tìm kiếm bàn gỡ.
79'
Không vào! Gyokeres dứt điểm nhưng Petrovic đấm bóng ra ngoài chịu phạt góc dù bị chói mắt.
74'
Bàn thắng! Bournemouth vươn lên 2-1! Đội khách chơi hay khiến Arsenal sai lầm mất bóng phần sân nhà, Evanilson kiến tạo trung lộ để Alex Scott dễ dàng dứt điểm chân trái đánh bại Raya.
68'
Không vào! Declan Rice tung cú sút xa rất căng, thủ môn Petrovic khẽ chạm những đầu ngón tay đẩy qua xà ngang.
66'
Đội trưởng Christie tung cú sút chân trái từ rất xa nhưng không chính xác. Anh dường như muốn chuộc lỗi.
65'
Gyokeres thoát xuống đưa bóng vào lưới Bournemouth, nhưng đây là tình huống việt vị rất sâu của tiền đạo người Thụy Điển.
61'
Những điều chỉnh của Arteta chưa có hiệu quả. Arsenal vẫn phải chuyền về liên tục. Thủ môn Raya đã có 43 pha chạm bóng, nhiều hơn cả Saliba (35) hay Gabriel (35).
56'
Raya thực hiện cú trivela đầy bất cẩn, may mắn là bóng đập chân Evanilson nhưng cựu cầu thủ Porto không thể khống chế.
54'
Mikel Arteta thực hiện 3 sự thay đổi để tìm đột biến. Trossard, Eze và tài năng trẻ Max Dowman thay Gabriel Martinelli, Madueke và Zubimendi
50'
Bournemouth pressing quyết liệt khiến Arsenal phải lùi sâu phối hợp với nhau, bao gồm thủ môn David Raya.
46'
Hiệp 2 bắt đầu.
45'+2
Hiệp 1 kết thúc! Arsenal 1-1 Bournemouth!
Mikel Arteta chạy thẳng vào phòng thay đồ để chuẩn bị cho hiệp 2.
45'
Hiệp 1 có 2 phút bù giờ.
45'
Scott đá phạt treo bóng sâu vào vòng cấm, nhưng không có cầu thủ khách nào kịp dứt điểm.
41'
Bournemouth tấn công nhanh khá thoáng, nhưng Scott thực hiện đường chuyền cuối cùng rất thiếu chính xác.
35'
Bàn thắng! Arsenal gỡ hòa 1-1! Trên chấm phạt đền, Viktor Gyokeres tung cú sút quyết đoán mang về bàn gỡ cho Pháo thủ.
34'
Phạt đền! Bóng đập tay Christie và trọng tài chỉ thẳng vào chấm 11 mét.
33'
Rice sút xa bật Evanilson đi ra ngoài.
Thống kê
Kroupi trở thành cầu thủ tuổi teen đầu tiên ghi từ 10 bàn trở lên trong mùa giải ra mắt Premier League, kể từ Robbie Keane cho Coventry City mùa 1999/00 (12 bàn).
27'
Nguy hiểm! Kroupi băng vào vòng cấm bật lên đệm bóng, nhưng lần này trái bóng đập trúng mặt Gabriel.
25'
Rice đá phạt đưa bóng vào vòng cấm, nhưng không có cầu thủ Arsenal nào kịp dứt điểm.
20'
Không vào! Trong pha phạt góc được Rice thực hiện, Kai Havertz áp sát đánh đầu nhưng bóng đi vọt xà ngang.
17'
Bàn thắng! Bournemouth dẫn 1-0! Sau những pha phối hợp nhịp nhàng, Truffert căng ngang từ cánh trái, bóng chạm Saliba và Kroupi Junior áp sát bật cao đệm bóng đánh bại David Raya.
13'
Gyokeres có pha bóng rất nỗ lực, nhưng Martinelli không thể dứt điểm thành công.
10'
Arsenal kiểm soát bóng nhưng chủ yếu trên sân nhà. Bournemouth áp sát rất nhanh để tranh chấp.
6'
Rice ném biên sâu vào vòng cấm, nhưng trọng tài Michael Oliver thổi phạt Gabriel.
2'
Tình huống va chạm giữa hai người Brazil, Gabriel khiến Evanilson nằm sân nhưng không có gì xảy ra.
1'
Trận đấu bắt đầu.
Thống kê
Bournemouth thắng 2 trong 3 trận đấu gần nhất tại giải Ngoại hạng Anh gặp Arsenal, nhiều hơn so với 14 trận trước đó (1 thắng, 2 hòa, 11 thua).
Arsenal thắng 4 trận đấu gần nhất tại Ngoại hạng Anh và có thể lập kỷ lục thắng 5 trận liên tiếp lần thứ 3 trong mùa giải này.
Bournemouth hiện đang bất bại trong 11 trận liên tiếp tại Ngoại hạng Anh (4 thắng, 7 hòa), chuỗi trận dài nhất của CLB, ngang bằng với chuỗi trận từ tháng 11/2024 – 1/2025 (7 thắng, 4 hòa).
Bournemouth là đội mà Declan Rice đã ghi bàn (5) và tham gia vào (7) nhiều bàn thắng nhất tại Premier League. Tất cả đều diễn ra trong 8 lần ra sân gần nhất của anh trước Cherries.