Andoni Iraola và Bournemouth làm đảo lộn cả giải Ngoại hạng Anh. Dù được dự báo trận đấu khó khăn, nhưng tất cả vẫn bất ngờ trước những gì Arsenal trải qua khi thua trên sân nhà Emirates 1-2.

Hy vọng vô địch Ngoại hạng Anh của Arsenal giờ đây không còn nằm trong tay họ nữa. Với thất bại này, Man City có thể giành chức vô địch nếu đội của Pep Guardiola thắng tất cả các trận còn lại.

Scott và Bournemouth trừng phạt Arsenal. Ảnh: PL

Đội bóng của Mikel Arteta đã phải chịu 3 thất bại trong 4 trận gần đây. Từ cú ăn 4, họ đã tuột 2 danh hiệu.

Tuần tới sẽ mang tính quyết định: Pháo thủ đối đầu Sporting Lisbon và Man City. Sân Emirates ngày 19/4 sẽ là cuộc chạm trán trực tiếp quyết định chức vô địch Anh.

Ghi bàn:

Arsenal: Gyokeres 35'/phạt đền

Bournemouth: Kroupi 17', Alex Scott 74'

Đội hình xuất phát:

Arsenal (4-3-3): Raya; Ben White, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly; Zubimendi, Rice, Havertz; Madueke, Gyokeres, Martinelli.

Bournemouth (4-2-3-1): Petrovic; Jimenez, Hill, Senesi, Truffert; Christie, Scott; Rayan, Tavernier, Kroupi; Evanilson.