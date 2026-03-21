Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh 2025/26 - Cập nhật liên tục lịch thi đấu giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2025/26 nhanh, đầy đủ và chính xác.
|Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/26
|STT
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Điểm
|1
|Arsenal
|31
|21
|7
|3
|39
|70
|2
|Manchester City
|30
|18
|7
|5
|32
|61
|3
|Manchester United
|31
|15
|10
|6
|13
|55
|4
|Aston Villa
|30
|15
|6
|9
|3
|51
|5
|Liverpool
|30
|14
|7
|9
|9
|49
|6
|Chelsea
|30
|13
|9
|8
|18
|48
|7
|Brentford
|30
|13
|6
|11
|4
|45
|8
|Everton
|30
|12
|7
|11
|-1
|43
|9
|Newcastle
|30
|12
|6
|12
|0
|42
|10
|Bournemouth
|31
|9
|15
|7
|-2
|42
|11
|Fulham
|30
|12
|5
|13
|-3
|41
|12
|Brighton
|30
|10
|10
|10
|3
|40
|13
|Sunderland
|30
|10
|10
|10
|-5
|40
|14
|Crystal Palace
|30
|10
|9
|11
|-2
|39
|15
|Leeds
|30
|7
|11
|12
|-11
|32
|16
|Tottenham
|30
|7
|9
|14
|-7
|30
|17
|Nottingham Forest
|30
|7
|8
|15
|-15
|29
|18
|West Ham
|30
|7
|8
|15
|-19
|29
|19
|Burnley
|30
|4
|8
|18
|-26
|20
|20
|Wolves
|31
|3
|8
|20
|-30
|17
- Xuống hạng
