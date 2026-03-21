Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/26
STT Đội Trận T H B HS Điểm
1 Arsenal 31 21 7 3 39 70
2 Manchester City 30 18 7 5 32 61
3 Manchester United 31 15 10 6 13 55
4 Aston Villa 30 15 6 9 3 51
5 Liverpool 30 14 7 9 9 49
6 Chelsea 30 13 9 8 18 48
7 Brentford 30 13 6 11 4 45
8 Everton 30 12 7 11 -1 43
9 Newcastle 30 12 6 12 0 42
10 Bournemouth 31 9 15 7 -2 42
11 Fulham 30 12 5 13 -3 41
12 Brighton 30 10 10 10 3 40
13 Sunderland 30 10 10 10 -5 40
14 Crystal Palace 30 10 9 11 -2 39
15 Leeds 30 7 11 12 -11 32
16 Tottenham 30 7 9 14 -7 30
17 Nottingham Forest 30 7 8 15 -15 29
18 West Ham 30 7 8 15 -19 29
19 Burnley 30 4 8 18 -26 20
20 Wolves 31 3 8 20 -30 17

  • Xuống hạng