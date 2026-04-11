Mùa xuân uể oải

Khi mùa xuân trôi đi, thứ “phép màu” mà Alvaro Arbeloa từng khơi dậy dần biến mất, và Real Madrid ngày càng xa rời hình ảnh của những mùa xuân rực rỡ trước đây.

Khi người ta chờ đợi cú bứt tốc cuối cùng để bám đuổi Barcelona trong cuộc đua La Liga, họ lại hụt hơi tại Mallorca, rồi tiếp tục đánh mất năng lượng, thi đấu rối rắm và sai sót nhiều hơn trước Girona – đội rời Bernabeu với 1 điểm.

Mbappe thi đấu thiếu hiệu quả. Ảnh: MD

Kết quả này mở ra cơ hội để Barca gia tăng cách biệt lên 9 điểm nếu thắng Espanyol trong trận derby Barcelona (23h30 ngày 11/4), khi mùa giải chỉ còn 7 vòng.

Sự sa sút này đẩy Real Madrid xa dần chức vô địch và tiến gần hơn tới viễn cảnh trắng tay. Hoặc lội ngược dòng trước Bayern tại Munich ở trận lượt về tứ kết Champions League, hoặc là không còn gì.

Trong hành trình tiến gần đến vực thẳm đó, họ không thể kết nối. Không với Mallorca, không với Girona, cũng không với chính khán giả của mình, những người lại tiễn đội bóng bằng những tiếng la ó thất vọng, trước khi hướng tới nhiệm vụ gần như bất khả thi tại Đức.

Khoảnh khắc tiêu biểu nhất của trận đấu đến từ khán đài cuối hiệp 1 – một sự chán nản tương xứng với đà sa sút của Real Madrid.

Thủ môn Paulo Gazzaniga lãng phí thời gian bù giờ khi đứng yên trước bóng, trong khi Brahim Diaz ra hiệu cho Vinicius Junior tiến lại gây áp lực.

Nhưng cầu thủ người Brazil cũng chẳng buồn di chuyển. Trận đấu như treo lơ lửng trong khoảng không vài giây.

Cho đến khi Brahim tăng tốc, thủ môn người Argentina ôm bóng và trọng tài – có lẽ cũng chán nản – thổi còi kết thúc hiệp đấu. Khán đài buông tiếng huýt sáo yếu ớt, như hụt hơi ngay từ lúc bắt đầu.

Brahim Diaz là điểm sáng hiếm hoi về tinh thần. Ảnh: MD

Sự bất mãn của Bernabeu

Thời điểm này thật khó hiểu. Real Madrid vẫn còn xa chức vô địch, nhưng chưa đến mức buông xuôi. Trận lượt về với Bayern Munich đã gần, nhưng cũng chưa đến mức phải đặt cược tất cả.

Các cầu thủ áo trắng chơi bóng trong trạng thái lưng chừng ấy trước Girona, không rõ là tiến hay lùi. Đó cũng là đêm thử nghiệm ở tuyến giữa, nơi Arbeloa biết rằng sẽ không có Aurelien Tchouameni tại Allianz Arena vào giữa tuần sau.

Ông ghép Eduardo Camavinga với Jude Bellingham, và bài thử nghiệm càng làm tăng thêm cảm giác tạm bợ sau vài phút khởi đầu hứng khởi, khi Kylian Mbappe và Vinicius có vài pha bứt tốc gây sức ép.

Từ đó, mọi thứ dần chậm lại. Như một chuyến tàu AVE (tàu cao tốc nổi tiếng tại Tây Ban Nha) giảm tốc khi còn cách ga 30 km – ban đầu không nhận ra, nhưng rồi nhịp độ giảm hẳn.

Bóng đi chậm hơn, cầu thủ di chuyển ít hơn, chỉ còn Brahim giữ được sự táo bạo và cảm hứng sáng tạo. Anh như chơi ở một tần số khác, khiến người ta tin rằng điều gì đó có thể xảy ra, dù cuối cùng vẫn bị bóp nghẹt bởi những sai sót.

Girona quan sát sự sa sút ấy một cách bình tĩnh, giữ đội hình chặt chẽ. CLB xứ Catalunya sẵn sàng phản công, xuyên qua khu trung tuyến nơi Camavinga và Bellingham không thể bịt kín.

Ở cuối các pha lên bóng, Azzedine Ounahi và Claudio Echeverri có những cú dứt điểm mà không chịu nhiều áp lực.

Sau giờ nghỉ, Real Madrid có phần khởi sắc. Bellingham tham gia vào nhịp chơi cùng Brahim, họ nhiều lần xuất hiện trong vòng cấm. Nhưng mọi thứ lại tan biến vì thiếu chính xác.

Valverde ghi bàn nhưng không đủ. Ảnh: MD

Đội bóng trở nên cùn mòn, rời rạc. Cho đến khi Federico Valverde tung cú sút từ 20 mét, ghi bàn trong sự ngỡ ngàng của Gazzaniga – người đã giơ tay chờ bắt bóng. Điều không đến từ lối chơi lại xuất hiện từ một khoảnh khắc cá nhân.

Ở phía bên kia, Thomas Lemar cũng có vị trí tương tự, tung cú sút chân trái căng như kẻ chỉ để gỡ hòa, không cần nhiều công sức như Real Madrid – đội vẫn loay hoay trong bế tắc và để tuột thêm một trận đấu.

Người ta chờ đợi một cuộc dồn ép cuối cùng. Nhưng Real Madrid của hiện tại không còn điều đó. “Los Blancos” rối ren, khép lại trận đấu để hướng đến thử thách cuối cùng tại Munich.

Real Madrid rời đi những lời trách móc từ khán đài Bernabeu. Các Madridista la ó dữ dội suốt trận, và khi tiếng còi kết thúc vang lên, tất cả thể hiện sự bất mãn.