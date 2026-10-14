Harry Kane tỏa sáng với cú đúp bàn thắng, giúp Bayern Munich thoát thua trước Viking trong trận cầu có 6 bàn thắng tại Champions League, đồng thời vượt qua thành tích của Lionel Messi.
Nguồn ảnh: Uefa, AFC Pics
|Kết quả
|League Stage - 2
|13/10/2026 23:45:00
|Lens 0 - 2 Sporting CP
|13/10/2026 23:45:00
|Sabah FA 2 - 0 Slavia Praha
|14/10/2026 02:00:00
|Viking 3 - 3 Bayern Munich
|14/10/2026 02:00:00
|Villarreal 3 - 1 Napoli
|14/10/2026 02:00:00
|Galatasaray 1 - 4 Barcelona
|14/10/2026 02:00:00
|Inter 3 - 4 Club Brugge KV
|14/10/2026 02:00:00
|RB Leipzig 1 - 0 PSV Eindhoven
|14/10/2026 02:00:00
|Arsenal 3 - 0 Lille
|14/10/2026 02:00:00
|Atletico Madrid 2 - 0 Manchester United
Lamine Yamal chơi cực hay trong chiến thắng 4-1 của Barcelona trên sân của Galatasaray, ở lượt đấu thứ hai vòng phân hạng Champions League.
Phong độ chạm đáy, MU tiếp tục gây thất vọng lớn khi phơi áo 0-2 trước Atletico Madrid, trong khuôn khổ vòng phân hạng Champions League.
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