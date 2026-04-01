Arsenal bước vào trận lượt về tại Emirates với lợi thế mong manh 1-0, nhưng Sporting Lisbon đã khiến “Pháo thủ” trải qua 90 phút đầy căng thẳng.

Ngay trong hiệp một, đội khách dâng cao đội hình và suýt mở tỷ số khi Geny Catamo bỏ lỡ cơ hội đối mặt ở phút 43.

Arsenal giành vé vào bán kết khi thắng chung cuộc Sporting Lisbon 1-0 - Ảnh: UEFA

Sang hiệp hai, HLV Mikel Arteta điều chỉnh nhân sự nhằm kiểm soát thế trận, nhưng chấn thương của Noni Madueke khiến kế hoạch bị xáo trộn.

Sporting liên tục gây sức ép, trong khi Arsenal chủ động lùi sâu chờ cơ hội phản công. Phút 84, Trossard suýt ghi bàn khi đánh đầu trúng cột dọc.

Kịch tính lên đến đỉnh điểm ở phút 90+5 khi Joao Simoes dứt điểm chệch cột trong gang tấc. Chung cuộc hòa 0-0, Arsenal thắng 1-0 sau hai lượt và giành vé vào bán kết Champions League, gặp Atletico.

Pháo thủ chạm trán Atletico ở bán kết - Ảnh: UEFA

Đội hình thi đấu

Arsenal: Raya, David Raya (1), Cristhian Mosquera (3), William Saliba (2), Gabriel (6), Piero Hincapié (5), Martín Zubimendi (36), Declan Rice (41), Noni Madueke (20), Eberechi Eze (10), Gabriel Martinelli (11), Viktor Gyökeres (Kai Havertz 56')

Sporting Lisbon: Rui Silva (1), Quaresma (72), Ousmane Diomande (26), Gonçalo Inácio (25), Maximiliano Araújo (20), Hidemasa Morita (5), Morten Hjulmand (42), Geny Catamo (10), Francisco Trincao (17), Pedro Gonçalves (8), Luis Suárez (97)