Arsenal bước vào trận lượt về tại Emirates với lợi thế mong manh 1-0, nhưng Sporting Lisbon đã khiến “Pháo thủ” trải qua 90 phút đầy căng thẳng.
Ngay trong hiệp một, đội khách dâng cao đội hình và suýt mở tỷ số khi Geny Catamo bỏ lỡ cơ hội đối mặt ở phút 43.
Sang hiệp hai, HLV Mikel Arteta điều chỉnh nhân sự nhằm kiểm soát thế trận, nhưng chấn thương của Noni Madueke khiến kế hoạch bị xáo trộn.
Sporting liên tục gây sức ép, trong khi Arsenal chủ động lùi sâu chờ cơ hội phản công. Phút 84, Trossard suýt ghi bàn khi đánh đầu trúng cột dọc.
Kịch tính lên đến đỉnh điểm ở phút 90+5 khi Joao Simoes dứt điểm chệch cột trong gang tấc. Chung cuộc hòa 0-0, Arsenal thắng 1-0 sau hai lượt và giành vé vào bán kết Champions League, gặp Atletico.
Đội hình thi đấu
Arsenal: Raya, David Raya (1), Cristhian Mosquera (3), William Saliba (2), Gabriel (6), Piero Hincapié (5), Martín Zubimendi (36), Declan Rice (41), Noni Madueke (20), Eberechi Eze (10), Gabriel Martinelli (11), Viktor Gyökeres (Kai Havertz 56')
Sporting Lisbon: Rui Silva (1), Quaresma (72), Ousmane Diomande (26), Gonçalo Inácio (25), Maximiliano Araújo (20), Hidemasa Morita (5), Morten Hjulmand (42), Geny Catamo (10), Francisco Trincao (17), Pedro Gonçalves (8), Luis Suárez (97)
90'+2
Trận đấu khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi. Arsenal tiến vào bán kết Champions League với tổng tỷ số 1-0.
88'
Bàn thắng khai thông thế bế tắc của trận tứ kết lượt về vẫn là thứ xa xỉ trên sân Emirates.
82'
Arsenal vẫn hoàn toàn bế tắc trong việc tìm kiếm bàn thắng mở tỷ số. Bên kia chiến tuyến, CLB Bồ Đào Nha cũng chưa thể tìm đường vào khung thành của Pháo thủ.
74'
Bị Arsenal dẫn trước 1-0 ở lượt đi, Sporting buộc phải đẩy cao đội hình tấn công, trong khi đại diện của Ngoại hạng Anh cũng muốn ghi thêm bàn thắng để đảm bảo cho tấm vé vào bán kết.
67'
Các cầu thủ Sporting đòi phạt đền nhưng trọng tài xua tay, cho rằng không có lỗi của Gabriel.
56'
HLV Arteta quyết định rút tiền đạo Viktor Gyökeres ra sân và tung Kai Havertz vào thế chỗ.
50'
Eberechi Eze có pha dứt điểm từ ngoài vòng cấm đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành Sporting CP trong gang tấc.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
45'+2
Hiệp một khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi. Ở cặp đấu cùng giờ, sau màn rượt đuổi hấp dẫn, Real Madrid đang dẫn trước chủ nhà Bayern Munich 3-2.
43'
Araujo tạt vào cho Catamo từ cánh trái, ở vị trí trống trải nhưng cầu thủ của Sporting lại bắt vô-lê chéo góc đưa bóng tìm đến cột dọc khung thành Arsenal.
41'
Hàng thủ của đội bóng đến từ Bồ Đào Nha vẫn đang chơi kín kẽ, lần lượt hóa giải các cơ hội của Arsenal.
30'
Đội bóng đang dẫn đầu Ngoại hạng Anh tổ chức ép sân trong những phút vừa qua, song bàn thắng mở tỷ số vẫn chưa đến dành cho Pháo thủ.
19'
Viktor Gyökeres đe dọa khung thành của Sporting với cú dứt điểm ở rìa vòng cấm đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành đội khách.
11'
Bị dẫn trước 1-0 ở lượt đi, các cầu thủ Sporting Lisbon cũng cho thấy quyết tâm và sẵn sàng chơi sòng phẳng với Pháo thủ tại Emirates.
5'
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Arsenal tổ chức ép sân liên tục, đẩy đội hình của đội khách Sporting lùi sâu về phần sân nhà để chống đỡ.
02h00
Trọng tài chính người Pháp - ông Francois Letexier thổi còi cho trận đấu được bắt đầu. Cùng giờ, cặp đấu giữa Bayern Munich vs Real Madrid cũng được khởi tranh.
01h57
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
01h45
00h00
Nhận định trước trận
Arsenal giành lợi thế quan trọng sau chiến thắng tối thiểu trước Sporting Lisbon ở lượt đi, trong trận đấu mà họ không tạo được nhiều sức ép như kỳ vọng. Khi trận đấu tưởng chừng khép lại với tỷ số hòa, hai cầu thủ dự bị Gabriel Martinelli và Kai Havertz đã tỏa sáng đúng lúc, mang về bàn thắng quyết định.
Trở về Emirates, cơ hội đi tiếp của “Pháo thủ” là rất rõ ràng. Thống kê cho thấy Arsenal thắng tới 17/18 cặp đấu châu Âu khi giành lợi thế trên sân khách ở lượt đi. Tuy nhiên, phong độ gần đây của thầy trò HLV Mikel Arteta lại gây lo ngại khi họ thua 3 trong 4 trận gần nhất, bao gồm thất bại trước Bournemouth tại Ngoại hạng Anh.
Ở phía đối diện, Sporting Lisbon không còn nhiều cơ hội ở giải quốc nội nên sẽ dồn toàn lực cho Champions League. Dù vậy, việc tạo nên cú lật ngược tại Emirates vẫn là thử thách rất lớn với đại diện Bồ Đào Nha.
23h45
Thông tin lực lượng:
Arsenal: Vẫn chưa chắc chắn có sự phục vụ của Martin Odegaard, Riccardo Calafiori, Bukayo Saka và Jurrien Timber trong khi Mikel Merino vẫn đang dưỡng thương.
Sporting Lisbon: Fotis Ioannidis và Luis Guilherme ngồi ngoài.