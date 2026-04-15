Arsenal có lẽ sẽ hài lòng với tỷ số hòa 0-0 trong cuộc chạm trán tại Jose Alvalade, khi mà thủ thành David Raya liên tục phải trổ tài bay lượn ở hai đầu khung gỗ để giữ sạch mành lưới.

Tuy nhiên, sự xuất sắc của hai siêu dự bị Gabriel Martinelli và Kai Havertz đã đem về bàn thắng quý giá ở phút cuối cùng, đồng nghĩa The Gunners đang nắm lợi thế lớn trước trận lượt về.

Arsenal thắng 1-0 ở lượt đi nhờ bàn duy nhất của Kai Havertz - Ảnh: PA

Nếu tránh được thất bại trước đối thủ đến từ Bồ Đào Nha, Arsenal sẽ lần đầu tiên trong lịch sử vào bán kết Champions League hai mùa liên tiếp.

Thành tích tại sân chơi châu Âu của Pháo thủ càng thêm ấn tượng, với 17 chiến thắng trên tổng số 18 trận. Họ cũng 8 trận liền bất bại trên sân nhà khi đụng độ các CLB Bồ Đào Nha (thắng 6, hòa 2).

Mặc dù vậy, bức tường thành Emirates vừa sụp đổ cuối tuần qua, khi Arsenal bất ngờ phơi áo 1-2 trước Bournemouth, biến cuộc đua Ngoại hạng trở nên đầy kịch tính.

Việc phải căng sức trên nhiều mặt trận khiến các Pháo thủ lộ dấu hiệu hụt hơi ở thời điểm then chốt. Vấn đề thể lực làm đôi chân Declan Rice, Trossard, Saliba... không còn thanh thoát.

Thế nhưng, tiến vào bán kết Champions League dù khó khăn đến đâu cũng mang lại liều doping tinh thần cho Arsenal, trong giai đoạn cam go nhất mùa giải.

Bên kia chiến tuyến, Sporting thường gặp khó khăn khi làm khách. Họ chỉ có 1 chiến thắng ở vòng bảng lúc xa nhà và thua thảm 0-3 trên sân Bodo Glimt tại vòng 1/8.

Sporting sẽ đối diện thử thách lớn trận lượt về - Ảnh: Uefa

Cuối tuần qua, đoàn quân HLV Rui Borges đánh bại Estrela Amadora để tiếp tục bám đuổi Porto ở giải quốc nội. Tuy vậy, đối đầu Arsenal là thử thách hoàn toàn khác.

Muốn viết nên lịch sử, Sporting Lisbon phải chơi mạo hiểm hơn để tìm bàn thắng. Điều đó có thể khiến họ bị tổn thương trước các tình huống phản công thần tốc của đội bóng thành London.

Dự đoán: Arsenal thắng 2-1

Thông tin lực lượng

Arsenal: Mikel Merino vắng mặt vì chấn thương. Khả năng ra sân của Martin Odegaard, Riccardo Calafiori, Bukayo Saka và Jurrien Timber còn bỏ ngỏ.

Sporting Lisbon: Morten Hjulmand trở lại sau án treo giò. Fotis Ioannidis, Luis Guilherme và Ivan Fresneda gặp vấn đề về chấn thương.

Đội hình dự kiến

Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel, Hincapie; Norgaard, Rice; Madueke, Eze, Trossard; Gyokeres

Sporting Lisbon: Silva; Vagiannidis, Diomande, Inacio, Araujo; Braganca, Hjulmand; Catamo, Trincao, Goncalves; Suarez.