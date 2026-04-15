Trên sân Metropolitano, Barca dù giành chiến thắng (2-1) nhờ các pha lập công của Lamine Yamal và Farran Torresm nhưng vẫn phải cay đắng nhìn Atletico tiến vào bán kết Champions League.

Do chấn thương (ở kỳ FIFA Days tháng 3 cùng tuyển Brazil), nên Raphinha không thể thi đấu, nhưng vẫn có mặt tại Metropolitano để sát cánh cùng các đồng đội.

Vượt lên dẫn 2-0 chỉ sau 24 phút, những tưởng Barca có thể làm cuộc lội ngược dòng. Tuy nhiên, giấc mơ chinh phục chiếc cúp tai voi của thầy trò Hansi Flick tiếp tục dang dở một lần nữa.

Càng cay đắng hơn khi đây là lần thứ 2 trong mùa giải Atletico đá văng Barca ở 2 mặt trận: Cúp Nhà vua Tây Ban Nha (bán kết) và giờ là Cúp C1 (tứ kết).

Sau trận đấu, Raphinha bày tỏ sự bức xúc lớn về công tác trọng tài ở cả 2 cuộc đấu với Atletico, cho rằng Barca đã bị ‘cướp’ suất vé bán kết Champions League:

“Barca đã bị đánh cắp chiến thắng. Trong bóng đá, sai lầm là chuyện thường tình, nhưng để xảy ra ở cả 2 lượt trận tứ kết Cúp C1 thì thật khó chấp nhận. Chúng tôi đã chơi rất tốt, nhưng vé bán kết đã bị lấy khỏi tay Barca”.

Ngôi sao Brazil nói thêm: “Công tác trọng tài quá tệ. Những quyết định trọng tài chính (Clement Turpin) đưa ra thật không thể tin nổi. Atletico phạm vô số lỗi, nhưng ông ấy thậm chí còn chả rút thẻ vàng cho họ. Tôi thực sự muốn hiểu vì sao như thể ông ấy không muốn Barca vào bán kết”.

Thực tế, sau giờ nghỉ giải lao, Ferran Torres một lần nữa làm cháy lưới Atletico (55’), nhưng bị VAR từ chối bàn thắng vì lỗi việt vị.

Đến phút 79, Barca chỉ còn 10 người do Eric Garcia bị thẻ đỏ, sau khi trọng tài tham khảo VAR, xác định anh ngăn cản tình huống ghi bàn của đối phương.

Ở trận lượt đi, Barca cũng bị mất người từ phút 44, với chiếc thẻ đỏ của Curbasi.