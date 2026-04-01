Trận lượt về tại Allianz Arena diễn ra nghẹt thở khi Bayern Munich và Real Madrid tạo nên màn rượt đuổi tỷ số khó tin. Ngay phút đầu, sai lầm của thủ môn Neuer tạo cơ hội để Arda Guler mở tỷ số, nhưng Pavlovic nhanh chóng gỡ hòa cho đội chủ nhà sau đó 5 phút.
Thế trận bùng nổ với cú đúp của Guler bằng cú sút phạt thần sầu, trước khi Harry Kane và Mbappe lần lượt lập công, khép lại hiệp một với tỷ số 3-2 nghiêng về Real. Sang hiệp hai, bước ngoặt đến khi Camavinga nhận thẻ đỏ, khiến Real Madrid chơi thiếu người.
Tận dụng lợi thế, Bayern Munich dồn ép mạnh mẽ. Diaz gỡ hòa 3-3 ở phút 89 trước khi Olise ghi bàn quyết định ở phút 90+4. Chung cuộc, Bayern thắng 4-3 và giành vé bán kết với tổng tỷ số 6-4.
Ghi bàn:
Real Madrid: Arda Guler (1', 29'), Mbappe (43')
Bayern Munich: Pavlovic (6'), Harry Kane (38'), Luis Díaz (89'), Michael Olise (90'+4)
Đội hình thi đấu
Bayern Munich: Manuel Neuer, Josip Stanisic (Alphonso Davies 46'), Jonathan Tah, Dayot Upamecano, Konrad Laimer, Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic, Michael Olise, Serge Gnabry (Jamal Musiala 60'), Luis Díaz, Harry Kane
Real Madrid: Andriy Lunin, Trent Alexander-Arnold (Thiago Pitarch Pinar 90'), Eder Militao, Antonio Rüdiger, Ferland Mendy, Brahim Díaz (Camavinga 61'), Jude Bellingham, Federico Valverde, Arda Guler (Franco Mastantuono 90'), Kylian Mbappe, Vinicius Junior
90'+4
Michael Olise đặt dấu chấm hết cho Real Madrid
Mải mê tấn công Real Madrid dính đòn hồi mã thương khi Bayern phản công và Michael Olise kết thúc hoàn hảo bằng cú cứa lòng đưa bóng đập cột dọc rồi bay vào lưới đội khách.
Sau bàn thắng này, trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu. "Hùm xám" giành vé vào bán kết, gặp PSG.
89'
Luis Diaz ghi tuyệt phẩm, Bayern gỡ hoà 3-3
Luis Diaz phối hợp một hai với Jamal Musiala trước tung cú cứa lòng đưa bóng đi căng và đẹp mắt đánh bại Lunin, gỡ hoà 3-3 cho Bayern Munich.
87'
Camavinga phạm lỗi với Harry Kane và phải nhận thẻ vàng thứ hai, kèm theo chiếc thẻ đỏ. Khó khăn đối với Real Madrid trên sân Allianz Arena.
80'
Sau hiệp một rượt đuổi mãn nhãn, hiệp hai lại khan hiếm bàn thắng. Tổng tỷ số hoà 4-4 buộc đôi bên phải tấn công để ghi bàn định đoạt trận đấu thay vì kéo nhau vào hai hiệp phụ.
72'
Mbappe khuấy đảo hàng thủ Bayern trước khi căng ngang nhưng Vinicius lại dứt điểm hụt bóng trước khung thành rộng mở.
68'
Bayern Munich đáp trả mạnh mẽ, cũng với cú dứt điểm chân trái của Michael Olise ở rìa vòng cấm buộc Lunin phải cứu thua bằng những đầu ngón tay.
66'
Mbappe đột phá trước vòng vây các cầu thủ Bayern Munich, anh căng ngang cho Federico Valverde khống chế một nhịp rồi dứt điểm nhưng Neuer bay người bắt gọn trái bóng.
62'
Alexander-Arnold băng về giải nguy xuất sắc cho Real Madrid trước tình huống Luis Diaz đối mặt với thủ môn Lunin.
55'
Neue cứu thua xuất thần cho Bayern
Đón quả treo bóng của Trent Alexander-Arnold vào vòng cấm Bayern Munich, Mbappe ngả người bắt vô-lê cận thành nhưng Neuer cản phá cứu thua xuất thần cho đại diện Bundesliga.
47'
Luis Díaz đi bóng rồi dứt điểm bị hậu vệ Real Madrid cản phá chịu phạt góc, nhưng cũng suýt chút nữa trở thành pha đá phản lưới nhà.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
45'+2
Hiệp một khép lại với tỷ số 3-2 tạm nghiêng về phía đội khách Real Madrid. Ở cặp đấu cùng giờ, Arsenal và Sporting vẫn đang cầm chân nhau không bàn thắng.
42'
Kane gọi, Mbappe lập tức trả lời, Real dẫn 3-2
Xuất phát từ pha phản công của Real Madrid, Vinicius đột phá từ cánh trái rồi căng ngang dọn cỗ cho Mbappe thoải mái dứt điểm 'xâu kim' thủ môn Neuer.
38'
Harry Kane gỡ hòa 2-2 cho Bayern Munich
Nhận đường chuyền của Dayot Upamecano, Harry Kane xử lý bước một khéo léo rồi dứt điểm về góc xa đánh lừa Lunin, gỡ hòa 2-2 cho Bayern Munich.
29'
Siêu phẩm sút phạt của Guler, Real dẫn 2-1
Real Madrid được hưởng quả phạt bên ngoài vòng cấm Bayern Munich, Arda Güler thực hiện cú đá tuyệt đẹp đưa bóng vòng qua hàng rào rồi bay vào góc cao khiến Neuer không thể cản phá.
27'
Đội trưởng Joshua Kimmich thực hiện cú dứt điểm chéo góc trong vòng cấm nhưng thủ môn Lunin bay người cản phá xuất sắc cho Real Madrid.
20'
CĐV của Bayern Munich thót tim khi Kylian Mbappe phá bẫy việt vị băng xuống. Tuy nhiên, trước sự áp sát của Laimer, tiền đạo người Pháp dứt điểm đi vọt xà ngang.
13'
Có bàn gỡ hòa 1-1, "Hùm xám" nước Đức tiếp tục duy trì thế trận lấn lướt trước Real Madrid.
6'
Aleksandar Pavlovic gỡ hòa 1-1 cho Bayern Munich
Xuất phát từ quả phạt góc của Kimmich, Aleksandar Pavlovic chiếm vị trí của thủ môn Lunin rồi đánh đầu cận thành tung lưới Real Madrid.
1'
Arda Guler trừng phạt Neuer, Real Madrid dẫn 1-0
Neuer có đường chuyền lên bất cẩn cho đồng đội, Arda Guler chớp cơ hội dứt điểm thẳng về khung thành bị bỏ trống. Bàn mở tỷ số được ghi ngay ở giây thứ 40 cho Real Madrid. Tỷ số chung cuộc đang là hòa 2-2.
02h00
Trọng tài chính người Slovenia - ông Slavko Vincic thổi còi cho trận đấu được bắt đầu. Cùng giờ, cặp đấu giữa Arsenal vs Sporting cũng được khởi tranh.
01h56
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
Nhận định trước trận
Cuộc đại chiến lần thứ 30 giữa Bayern Munich và Real Madrid tại Champions League sẽ diễn ra tại Allianz Arena, thu hút sự chú ý đặc biệt của người hâm mộ toàn cầu. Bayern nắm lợi thế sau chiến thắng 2-1 ngay trên sân Bernabeu, với các pha lập công của Luis Diaz và Harry Kane, dù Kylian Mbappe kịp rút ngắn cách biệt cho Real.
Dưới sự dẫn dắt của HLV Vincent Kompany, Bayern đang đạt phong độ cao và có điểm tựa vững chắc từ lịch sử. Họ từng đi tiếp ở 29/30 cặp đấu khi thắng sân khách lượt đi. Allianz Arena cũng là “pháo đài” khi Bayern thắng 5 trận sân nhà tại Champions League mùa này.
Ở chiều ngược lại, Real Madrid chịu áp lực lớn khi phong độ sa sút tại La Liga. Tuy nhiên, đội bóng Hoàng gia vẫn là thế lực đáng gờm với bản lĩnh châu Âu, từng bất bại 4 lần gần nhất tại Allianz Arena và sẵn sàng tạo nên màn ngược dòng.
23h00
Thông tin lực lượng
Bayern Munich: Karl, Ulreich chấn thương.
Real Madrid: Courtois, Rodrygo chấn thương; Tchouameni bị treo giò.