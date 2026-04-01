Trận lượt về tại Allianz Arena diễn ra nghẹt thở khi Bayern Munich và Real Madrid tạo nên màn rượt đuổi tỷ số khó tin. Ngay phút đầu, sai lầm của thủ môn Neuer tạo cơ hội để Arda Guler mở tỷ số, nhưng Pavlovic nhanh chóng gỡ hòa cho đội chủ nhà sau đó 5 phút.

Thế trận bùng nổ với cú đúp của Guler bằng cú sút phạt thần sầu, trước khi Harry Kane và Mbappe lần lượt lập công, khép lại hiệp một với tỷ số 3-2 nghiêng về Real. Sang hiệp hai, bước ngoặt đến khi Camavinga nhận thẻ đỏ, khiến Real Madrid chơi thiếu người.

Tận dụng lợi thế, Bayern Munich dồn ép mạnh mẽ. Diaz gỡ hòa 3-3 ở phút 89 trước khi Olise ghi bàn quyết định ở phút 90+4. Chung cuộc, Bayern thắng 4-3 và giành vé bán kết với tổng tỷ số 6-4.

Ghi bàn:

Real Madrid: Arda Guler (1', 29'), Mbappe (43')

Bayern Munich: Pavlovic (6'), Harry Kane (38'), Luis Díaz (89'), Michael Olise (90'+4)

Đội hình thi đấu

Bayern Munich: Manuel Neuer, Josip Stanisic (Alphonso Davies 46'), Jonathan Tah, Dayot Upamecano, Konrad Laimer, Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic, Michael Olise, Serge Gnabry (Jamal Musiala 60'), Luis Díaz, Harry Kane

Real Madrid: Andriy Lunin, Trent Alexander-Arnold (Thiago Pitarch Pinar 90'), Eder Militao, Antonio Rüdiger, Ferland Mendy, Brahim Díaz (Camavinga 61'), Jude Bellingham, Federico Valverde, Arda Guler (Franco Mastantuono 90'), Kylian Mbappe, Vinicius Junior