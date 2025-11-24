Bàn thắng (4-1, Eberechi Eze): Trossard hút 3 hậu vệ Tottenham bên cánh trái rồi chuyền ngược vào trong rất thoáng cho Eze. Tiền vệ người Anh quăng chân phải hiểm hóc ghi hat-trick cho riêng mình.

Eze xé toang hàng thủ Tottenham - Ảnh: P.L