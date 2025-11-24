Đội hình ra sân
Arsenal: Raya, Timber, Saliba, Hincapie, Calafiori, Rice, Zubimendi, Saka, Eze, Trossard, Merino.
Tottenham: Vicario, Danso, Romero, Van De Ven, Spence, Palhinha, Udogie, Bentancur, Kudus, Odobert, Richarlison.
Bàn thắng: Trossard 36', Eze 41', 46', 76' - Richarlison 55'
Kết thúc
84'
Arsenal chủ động giảm nhịp độ để bảo toàn thành quả.
76'
Bàn thắng (4-1, Eberechi Eze): Trossard hút 3 hậu vệ Tottenham bên cánh trái rồi chuyền ngược vào trong rất thoáng cho Eze. Tiền vệ người Anh quăng chân phải hiểm hóc ghi hat-trick cho riêng mình.
71'
Bukayo Saka nã đại bác tầm xa buộc Vicario phải bay người cứu thua.
65'
HLV Thomas Frank tăng cường hàng công với Pape Sarr và Kolo Muani.
55'
Bàn thắng (3-1, Richarlison): Sau tình huống Zubimendi để mất bóng ở giữa sân, Richarlison lập tức tung ra cú đá từ khoảng cách chừng 40m khi phát hiện David Raya dâng cao.
Siêu phẩm tuyệt đẹp của tiền đạo Spurs rút ngắn cách biệt xuống còn 1-3.
46'
Bàn thắng (3-0, Eberechi Eze): Đón đường chuyền ở trung lộ, Eze hãm lại một nhịp rồi sút căng bằng chân trái ghi bàn thứ 3 cho Arsenal.
Kết thúc hiệp 1
41'
Bàn thắng (2-0, Eberechi Eze): Nhận bóng từ Rice, Eze lắc người loại bỏ 2 hậu vệ áo trắng rồi tung cú đá quyết đoán từ khoảng cách chừng 13m hạ gục Vicario.
36'
Bàn thắng (1-0, Leandro Trossard): Merino bấm đường chuyền cực kỳ tinh tế cho Trossard phá bẫy việt vị băng xuống xoay người kết thúc chân trái mở tỷ số cho Arsenal.
31'
Bentancur nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu sau tình huống phạm lỗi với Saka.
20'
Tottenham sẵn sàng đá rát nhằm ngăn chặn các đợt lên bóng của Pháo thủ. Hiện Trossard đang được xếp đá cao nhất trên hàng công Arsenal, thay vì Mikel Merino.
11'
Arsenal cố gắng dồn ép tấn công để tìm bàn mở tỷ số sớm. Trossard vừa bị đau sau pha vào bóng của Palhinha.
3'
Arsenal phối hợp trung lộ ấn tượng. Eze hất bóng thông minh cho Declan Rice volley sấm sét buộc thủ môn Vicario phải đẩy ra.
23h30
Trận đấu bắt đầu.
22h30
21h30
21h
Thông tin lực lượng
Arsenal: Gabriel, Gabriel Jesus, Calafiori, Kai Havertz, Gyokeres và Martinelli vắng mặt vì chấn thương. Odegaard có thể tái xuất.
Tottenham: Dominic Solanke, Yves Bissouma, Dejan Kulusevski và James Maddison nghỉ dài hạn. Kudus, Archie Gray, Kota Takai, Ben Davies đã tập luyện trở lại.