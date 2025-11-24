resources_premierleague_pulselive_com 2025 11 23T180712Z_751906642_UP1ELBN1EBZXV_RTRMADP_3_SOCCER ENGLAND ARS TOT.jpg
Eze chơi trận hay nhất kể từ khi gia nhập Arsenal - Ảnh: P.L

Đội hình ra sân

Arsenal: Raya, Timber, Saliba, Hincapie, Calafiori, Rice, Zubimendi, Saka, Eze, Trossard, Merino.

Tottenham: Vicario, Danso, Romero, Van De Ven, Spence, Palhinha, Udogie, Bentancur, Kudus, Odobert, Richarlison.

Bàn thắng: Trossard 36', Eze 41', 46', 76' - Richarlison 55'

G6dbxZhWYAAb7Yw.jpg
Arsenal vững vàng trên ngôi đầu bảng, bỏ cách Chelsea xếp thứ hai 6 điểm - Ảnh: P.L
24/11/2025 | 01:39

Kết thúc

G6daBrDWcAAN5WU.jpg
Arsenal giành chiến thắng giòn giã - Ảnh: P.L
24/11/2025 | 01:20

84'

Arsenal chủ động giảm nhịp độ để bảo toàn thành quả.

24/11/2025 | 01:08

76'

Bàn thắng (4-1, Eberechi Eze): Trossard hút 3 hậu vệ Tottenham bên cánh trái rồi chuyền ngược vào trong rất thoáng cho Eze. Tiền vệ người Anh quăng chân phải hiểm hóc ghi hat-trick cho riêng mình.

G6dW4eqWwAAp0MJ.jpg
Eze xé toang hàng thủ Tottenham - Ảnh: P.L
24/11/2025 | 01:00

71'

Bukayo Saka nã đại bác tầm xa buộc Vicario phải bay người cứu thua.

24/11/2025 | 00:55

65'

HLV Thomas Frank tăng cường hàng công với Pape Sarr và Kolo Muani.

24/11/2025 | 00:44

55'

Bàn thắng (3-1, Richarlison): Sau tình huống Zubimendi để mất bóng ở giữa sân, Richarlison lập tức tung ra cú đá từ khoảng cách chừng 40m khi phát hiện David Raya dâng cao.

Siêu phẩm tuyệt đẹp của tiền đạo Spurs rút ngắn cách biệt xuống còn 1-3.

G6dUT6LXsAALJ2A.jpg
Richarlison thắp lên hy vọng cho Spurs
24/11/2025 | 00:35

46'

Bàn thắng (3-0, Eberechi Eze): Đón đường chuyền ở trung lộ, Eze hãm lại một nhịp rồi sút căng bằng chân trái ghi bàn thứ 3 cho Arsenal.

G6dPxKmW0AErTgo.jpg
G6dRAkdWkAA2HKN.jpg
Eze thi đấu bùng nổ - Ảnh: BR Football
24/11/2025 | 00:24

Kết thúc hiệp 1

G6dKtH_XgAA83IE.jpg
45 phút đầu khép lại với tỷ số 2-0 nghiêng về Arsenal - Ảnh: AFC
24/11/2025 | 00:11

41'

Bàn thắng (2-0, Eberechi Eze): Nhận bóng từ Rice, Eze lắc người loại bỏ 2 hậu vệ áo trắng rồi tung cú đá quyết đoán từ khoảng cách chừng 13m hạ gục Vicario.

G6dLYvXXcAASWM1.jpg
G6dLZemWsAAHFrK.jpg
Eze ăn mừng bàn thắng thứ 2 - Ảnh: BR Football

24/11/2025 | 00:08

36'

Bàn thắng (1-0, Leandro Trossard): Merino bấm đường chuyền cực kỳ tinh tế cho Trossard phá bẫy việt vị băng xuống xoay người kết thúc chân trái mở tỷ số cho Arsenal.

resources_premierleague_pulselive_com 2248083378.jpg
Trossard lại có dịp ăn mừng - Ảnh: P.L

24/11/2025 | 00:02

31'

Bentancur nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu sau tình huống phạm lỗi với Saka.

23/11/2025 | 23:49

20'

Tottenham sẵn sàng đá rát nhằm ngăn chặn các đợt lên bóng của Pháo thủ. Hiện Trossard đang được xếp đá cao nhất trên hàng công Arsenal, thay vì Mikel Merino.

23/11/2025 | 23:42

11'

Arsenal cố gắng dồn ép tấn công để tìm bàn mở tỷ số sớm. Trossard vừa bị đau sau pha vào bóng của Palhinha.

resources_premierleague_pulselive_com 2248079276.jpg
Hai đội thi đấu quyết liệt - Ảnh: Premier League
23/11/2025 | 23:33

3'

Arsenal phối hợp trung lộ ấn tượng. Eze hất bóng thông minh cho Declan Rice volley sấm sét buộc thủ môn Vicario phải đẩy ra.

23/11/2025 | 23:32

23h30

Trận đấu bắt đầu.

23/11/2025 | 22:47

22h30

G6crXoCaUAEDDV4.jpg
Đội hình ra sân Arsenal - Ảnh: AFC
G6cu T7XkAAHICF.jpg
Đội hình ra sân Tottenham
23/11/2025 | 16:38

21h30

G6H3P pWgAAup5W.jpg
G6HpyuiXUAEVsDp.jpg
Thầy trò Arteta thoải mái trước trận derby - Ảnh: AFC
23/11/2025 | 16:38

21h

Thông tin lực lượng

Arsenal: Gabriel, Gabriel Jesus, Calafiori, Kai Havertz, Gyokeres và Martinelli vắng mặt vì chấn thương. Odegaard có thể tái xuất.

Tottenham: Dominic Solanke, Yves Bissouma, Dejan Kulusevski và James Maddison nghỉ dài hạn.  Kudus, Archie Gray, Kota Takai, Ben Davies đã tập luyện trở lại.

Arsenal vs Tottenham Hotspur.jpg
Arsenal được đánh giá cao hơn khi chơi trên sân nhà - Ảnh: Khelnow
