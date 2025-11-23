1. Ngoại hạng Anh trở lại sau loạt trận vòng loại World Cup 2026. Thủ môn số 1 Alisson cũng trở lại sau chấn thương. Và Liverpool… lại thua.

Liverpool chìm trong khủng hoảng. Ảnh: PA

Đội bóng của Arne Slot chỉ thắng đúng 1 trong 7 trận gần nhất ở giải đấu mà họ là ĐKVĐ, 6 trận còn lại đều thua theo kịch bản khó có thể tưởng tượng.

Thất bại mới nhất diễn ra ở vòng 12 Premier League trước Nottingham Forest, đội bóng đã lặp lại chiến công tại Anfield của mùa trước bằng chiến thuật hiệu quả.

Mùa trước, đó chỉ là sự cố nhỏ, một cú vấp trong chiến dịch đầy thuyết phục tại Ngoại hạng Anh của thầy trò Slot – họ chỉ nhận thất bại thứ 2 vào tháng 4/2025, ở vòng 31.

Chiến thắng lần này của Nottingham – đội cho đến trước vòng đấu còn nằm trong nhóm “đèn đỏ”, chỉ ghi 10 bàn – là dấu hiệu của vô vàn vấn đề đang bủa vây một Liverpool sa sút nghiêm trọng.

Arne Slot không thể đổ lỗi cho những sai sót trong các tình huống cố định, vì đơn giản là “The Kop” hổng mọi chỗ trên sân.

Chiến thắng 3-0 là kết quả đậm nhất trong lịch sử mà Nottingham giành được tại Anfield. Nhờ vậy, đội quân của Sean Dyche vươn khỏi khu vực cuối bảng, trong khi đẩy Liverpool xuống vị trí 11 – kém ngôi đầu của Arsenal đến 8 điểm.

Nottingham ghi bàn dễ dàng. Ảnh: PL

2. Liverpool nhập cuộc tấn công nhưng giống như đâm đầu vào một bức tường. Murillo liên tục phá bóng, chặn dứt điểm trong vòng cấm, rồi chính anh mở tỷ số ở phút 33.

Một cú sút căng khi bóng bật ra sau pha phạt góc. Alisson phàn nàn Ndoye đã che tầm nhìn, nhưng VAR bác bỏ. Anh còn chưa hết sững sờ thì 2 phút sau bóng lại vào lưới – một bàn thắng không được công nhận vì Igor Jesus để bóng chạm tay trước khi dứt điểm.

Liverpool cố vùng lên nhưng bất thành. Matz Sels cản được cú đánh đầu của Mac Allister và pha dứt điểm kiểu trivela của Salah trước giờ nghỉ.

Vài giây khi trở lại sau giờ nghỉ, đòn đánh thứ hai ập đến. Đường chuyền từ Neco Williams – cầu thủ trưởng thành từ lò Liverpool – xé toang hàng thủ đội bóng cũ để đặt Savona vào thế thuận lợi đệm bóng tung lưới Allison.

Slot thay người, đưa Hugo Ekitike vào thế Konate – thảm họa phòng ngự, nhưng vô hiệu. Sự xuất hiện của Chiesa và Robertson cũng không xoay chuyển được trận đấu.

Kết quả được định đoạt ở phút 78. Cầu thủ vào thay người Hutchinson đột phá như đi dạo, tung cú sút khiến Alisson bay người hết cỡ cứu thua. Gibbs-White đá bồi gần chấm phạt đền khi không bị ai kèm, ấn định tỷ số 3-0.

Salah không để lại dấu ấn nào. Ảnh: LFC

Màn trình diễn xuất sắc của Nottingham về mọi mặt. Đội của HLV Dyche có dấu hiệu hồi sinh với 4 trận bất bại.

3. Chưa vào đông, nhưng Anfield chìm trong lạnh giá. Arne Slot bất lực trong việc đưa Liverpool vượt qua cuộc khủng hoảng.

Một cột mốc buồn với Slot: lần đầu tiên Liverpool để thua 2 trận liên tiếp với cách biệt 3 bàn tại giải đấu cao nhất bóng đá Anh kể từ tháng 4/1965, dưới thời Bill Shankly.

“Không ai muốn nghe tôi nói về các quyết định của trọng tài khi bạn thua 0-3 trên sân nhà trước Forest”, Slot phát biểu.

“Tôi phải nhìn vào chính mình trước và nhìn vào đội bóng, nhưng rõ ràng một bàn thắng có thể thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu”.

“Thật tệ”, nhà cầm quân người Hà Lan nói về kết quả. “Được chơi trên sân nhà, thua 0-3 bất kể đối thủ là đội nào, là một kết quả rất, rất tệ”.

Isak có phong độ thảm họa. Ảnh: EPA

Slot vẫn tự tin: “Tất nhiên là luôn có lối thoát, nhất là khi chúng tôi có những cầu thủ chất lượng. Dù thắng hay thua, khi nhìn lại bạn luôn tự hỏi: ‘Chúng ta có thể làm tốt hơn ở đâu, điều chỉnh ở điểm nào?’ Không được nghi ngờ chính mình”.

Cột mốc buồn với Slot, cùng kỷ lục thảm họa với Alexander Isak, bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Ngoại hạng Anh và là tâm điểm ồn ào suốt mùa hè vừa qua.

Isak trở thành cầu thủ đầu tiên của Liverpool thua cả 4 trận đá chính đầu tiên trong lịch sử Premier League. Anh chỉ có 1 cú sút đi ra ngoài, thực hiện 7 đường chuyền (5 chính xác), và dành phần lớn thời gian đi bộ tại Anfield.

Phía trước là PSV (Champions League), West Ham, Sunderland và Leeds, Slot còn cơ hội để tìm lại quỹ đạo chiến thắng cho Liverpool.