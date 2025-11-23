23h30 ngày 23/11, sân Emirates:

Ghi bàn, giành chiến thắng và giữ sạch lưới nhiều trận liên tục, cuối cùng Arsenal cũng thấy đối thủ khó chịu ngay trước kỳ nghỉ quốc tế.

Sunderland dù mới chân ướt chân ráo lên hạng nhưng đã chơi thứ bóng đá giàu năng lượng. Hai bàn thắng của Ballard và Brobbey cắt đứt chuỗi 812 phút không để lọt lưới của Pháo thủ.

Arsenal đang dẫn đầu Ngoại hạng Anh - Ảnh: AFC

Bị đứt mạch thắng trên sân Ánh sáng, Arsenal chỉ còn hơn Man City 4 điểm trước vòng đấu 12. Kỳ nghỉ quốc tế được xem là thời điểm tốt cho đội bóng vừa phải chịu kết quả không như mong đợi.

Nhưng đối với Pháo thủ thành London, đội sẽ phải gặp Bayern Munich và Chelsea trong tháng 11, bất kỳ sự mất đà nào có thể gây ra hậu quả lớn.

Arsenal chuẩn bị đón chào đối thủ truyền kiếp tại Emirates - sân đấu họ mới chỉ để thủng lưới duy nhất 1 bàn kể từ đầu mùa.

Bất chấp việc vắng nhiều trụ cột vì chấn thương, mới nhất là trường hợp của trung vệ Gabriel, Arsenal vẫn được đánh giá cực cao nhờ dàn quân hùng hậu.

Trên khía cạnh đối đầu, Pháo thủ cũng thắng 5/6 lần gặp Tottenham vừa qua tại Ngoại hạng Anh, bao gồm ba trận liên tiếp gần nhất.

"Gà trống" vừa đánh rơi chiến thắng trên sân nhà khi dẫn trước MU đến phút bù giờ. Điều khá lạ là Tottenham dưới thời Thomas Frank lại thường "khôn chợ, dại nhà".

Cuộc thư hùng hứa hẹn hấp dẫn - Ảnh: Sky Sports

Trên sân đấu của mình, Spurs không thắng 5 trận gần đây. Tuy vậy, nếu tính riêng các chuyến làm khách, Tottenham đạt điểm số cực kỳ ấn tượng, giành 13/15 điểm tối đa, với 4 chiến thắng trước Manchester City, West Ham, Leeds và Everton.

Tuy nhiên, gặp Arsenal là trận sân khách quan trọng nhất của Tottenham, derby London mà họ chưa từng thắng kể từ năm 2010. Liệu Spurs có thể thay đổi vận mạnh hôm nay, đồng thời phá vỡ hy vọng vô địch của Pháo thủ?

Tỷ lệ châu Á: Arsenal chấp 1 1/4 - TX: 2 1/2

Dự đoán: Arsenal thắng 2-0

Thông tin lực lượng

Arsenal: Gabriel, Gabriel Jesus, Calafiori, Kai Havertz, Gyokeres và Martinelli vắng mặt vì chấn thương. Odegaard có thể tái xuất.

Tottenham: Dominic Solanke, Yves Bissouma, Dejan Kulusevski và James Maddison nghỉ dài hạn. Kudus, Archie Gray, Kota Takai, Ben Davies đã tập luyện trở lại.

Đội hình dự kiến

Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Mosquera, Hincapie; Eze, Zubimendi, Rice; Saka, Merino, Trossard.

Tottenham: Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Spence; Palhinha, Sarr; Kudus, Simons, Odobert; Richarlison.