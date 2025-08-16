Đội hình ra sân
Aston Villa (4-4-2): Bizot; Cash, Konsa, Mings, Digne; Kamara, Tielemans; Onana, McGinn, Rogers; Watkins.
Newcastle (4-3-3): Pope; Trippier, Schar, Burn, Livramento; Guimaraes, Tonali, Joelinton; Elanga, Gordon, Barnes.
Thẻ đỏ: Konsa 66'
Kết thúc
90'
Hiệp hai có 6 phút bù giờ.
82'
Aston Villa đang lùi đội hình về phòng ngự để bảo toàn mành lưới Bizot.
73'
Chơi hơn người, Newcastle dồn lên tấn công mạnh mẽ. Barnes vừa bắt volley trong vòng cấm nhưng bóng bật trúng người hậu vệ Villa.
66'
Thẻ đỏ: Gordon băng xuống tốc độ buộc Konsa phải kéo ngã từ phía sau. Trọng tài lập tức rút thẻ đỏ đuổi hậu vệ Aston Villa.
56'
Cục diện trên sân khá cân bằng, nhưng đôi bên đều thiếu sự sắc sảo trong các đợt tấn công quyết định.
47'
Kamara xâm nhập vòng cấm Newcastle đánh đầu, bóng lại đi đúng vào vị trí thủ thành Nick Pope.
Kết thúc hiệp 1
41'
Aston Villa dần lấy lại nhịp điệu và thi đấu sòng phẳng. Dẫu vậy, các tình huống xử lý cuối cùng của cầu thủ chủ nhà thiếu một chút độ chuẩn xác.
33'
Elanga liên tục khuấy đảo hành lang hai bên cánh với những pha đi bóng tốc độ.
21'
Newcastle đang thi đấu lấn lướt hơn nhờ sự thanh thoát của hầu hết các cầu thủ. Bên kia chiến tuyến, Aston Villa chưa có cơ hội nào về phía cầu môn Nick Pope.
15'
Lại là Anthony Gordon thử tài thủ môn Bizot với cú đá chìm ngoài vòng cấm cực kỳ nguy hiểm.
10'
Harvey Barnes tạt vào từ cánh trái cho Gordon bật cao đánh đầu qua xà.
3'
Phận làm khách nhưng Newcastle nhập cuộc đầy hứng khởi. Elange và Gordon sớm có cơ hội về phía khung thành Aston Villa nhưng dứt điểm bất thành.
18h30
Trận đấu bắt đầu.
18h
17h
16h
Thông tin lực lượng
Aston Villa: Martinez bị treo giò. Barkley, Garcia chấn thương.
Newcastle: Isak từ chối ra sân. Willock chấn thương. Khả năng thi đấu của Gordon còn bỏ ngỏ.