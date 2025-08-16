GyefEniWIAAjWW6.jpeg
Trận đấu bất phân thắng bại - Ảnh: AVFC

Đội hình ra sân

Aston Villa (4-4-2): Bizot; Cash, Konsa, Mings, Digne; Kamara, Tielemans; Onana, McGinn, Rogers; Watkins.

Newcastle (4-3-3): Pope; Trippier, Schar, Burn, Livramento; Guimaraes, Tonali, Joelinton; Elanga, Gordon, Barnes.

Thẻ đỏ: Konsa 66'

16/08/2025 | 20:29

Kết thúc

Gyef3njWEAABajW.jpeg
Trận đấu khép lại với tỷ số hòa 0-0 - Ảnh: P.L
Thu gọn
16/08/2025 | 20:17

90'

Hiệp hai có 6 phút bù giờ.

Thu gọn
16/08/2025 | 20:10

82'

Aston Villa đang lùi đội hình về phòng ngự để bảo toàn mành lưới Bizot.

Thu gọn
16/08/2025 | 20:00

73'

Chơi hơn người, Newcastle dồn lên tấn công mạnh mẽ. Barnes vừa bắt volley trong vòng cấm nhưng bóng bật trúng người hậu vệ Villa.

Thu gọn
16/08/2025 | 19:54

66'

Thẻ đỏ: Gordon băng xuống tốc độ buộc Konsa phải kéo ngã từ phía sau. Trọng tài lập tức rút thẻ đỏ đuổi hậu vệ Aston Villa.

GyeawwZXIAAlD1l.jpeg
Konsa bị truất quyền thi đấu - Ảnh: Premier League
Thu gọn
16/08/2025 | 19:46

56'

Cục diện trên sân khá cân bằng, nhưng đôi bên đều thiếu sự sắc sảo trong các đợt tấn công quyết định.

GyeISyuW0AARtTA.jpg
Hai đội thi đấu quyết liệt - Ảnh: AVFC
Thu gọn
16/08/2025 | 19:46

47'

Kamara xâm nhập vòng cấm Newcastle đánh đầu, bóng lại đi đúng vào vị trí thủ thành Nick Pope.

Thu gọn
16/08/2025 | 19:22

Kết thúc hiệp 1

GyePhjpWwAEOiOo.jpeg
45 phút đầu khép lại với tỷ số hòa 0-0 - Ảnh: AVFC
Thu gọn
16/08/2025 | 19:12

41'

Aston Villa dần lấy lại nhịp điệu và thi đấu sòng phẳng. Dẫu vậy, các tình huống xử lý cuối cùng của cầu thủ chủ nhà thiếu một chút độ chuẩn xác.

Thu gọn
16/08/2025 | 19:11

33'

Elanga liên tục khuấy đảo hành lang hai bên cánh với những pha đi bóng tốc độ.

Thu gọn
16/08/2025 | 18:58

21'

Newcastle đang thi đấu lấn lướt hơn nhờ sự thanh thoát của hầu hết các cầu thủ. Bên kia chiến tuyến, Aston Villa chưa có cơ hội nào về phía cầu môn Nick Pope.

resources_premierleague_pulselive_com 2230415347.jpg
Chủ nhà lép vế - Ảnh: Premier League
Thu gọn
16/08/2025 | 18:48

15'

Lại là Anthony Gordon thử tài thủ môn Bizot với cú đá chìm ngoài vòng cấm cực kỳ nguy hiểm.

Thu gọn
16/08/2025 | 18:42

10'

Harvey Barnes tạt vào từ cánh trái cho Gordon bật cao đánh đầu qua xà.

Thu gọn
16/08/2025 | 18:34

3'

Phận làm khách nhưng Newcastle nhập cuộc đầy hứng khởi. Elange và Gordon sớm có cơ hội về phía khung thành Aston Villa nhưng dứt điểm bất thành.

Elanga PL
Elanga suýt mở tỷ số - Ảnh: Premier League
Thu gọn
16/08/2025 | 18:29

18h30

Trận đấu bắt đầu.

Thu gọn
16/08/2025 | 18:15

18h

Gyd06TsWMAAEtj6.jpeg
Đội hình ra sân Aston Villa - Ảnh: AVFC
Gyd0PHaWIAAtDHt.jpeg
Đội hình ra sân Newcastle - Ảnh: NUFC
Thu gọn
16/08/2025 | 09:52

17h

GyZc6MzWkAEFKCL.jpg
GyZcBjAXQAEwmsk.jpg
Các cầu thủ Aston Villa sẵn sàng cho trận ra quân - Ảnh: AVFC
Thu gọn
16/08/2025 | 09:51

16h

Thông tin lực lượng

Aston Villa: Martinez bị treo giò. Barkley, Garcia chấn thương. 

Newcastle: Isak từ chối ra sân. Willock chấn thương. Khả năng thi đấu của Gordon còn bỏ ngỏ.

Aston Villa.jpg
Cặp đấu hứa hẹn hấp dẫn - Ảnh: F.B
Thu gọn