0h30 ngày 17/8, sân Son Moix:

“Ba danh hiệu mùa trước không phải kết thúc, chúng chỉ là sự khởi đầu”, Hansi Flick tuyên bố khi Barcelona chuẩn bị cho trận mở màn La Liga 2025/26.

Tham vọng của Barca là bảo vệ chức vô địch La Liga, đồng thời chinh phục Champions League trong mùa thứ hai của Hansi Flick – đánh dấu việc trở lại Camp Nou đang hoàn tất cải tạo.

Barca tự tin bắt đầu mùa giải mới tại Mallorca. Ảnh: Imago

Barca trải qua những khó khăn trong giai đoạn tiền mùa giải, từ cuộc nổi loạn của Ter Stegen đến vấn đề đăng ký cầu thủ mới.

“Tôi không hài lòng với tình hình hiện tại, nhưng tôi tin tưởng CLB”, Flick lên tiếng về quá trình chậm đăng ký cầu thủ, do những quy định về tài chính.

Quá trình đăng ký Joan Garcia được tiến hành từ giữa tuần, sau khi Ter Stegen chủ động “hạ nhiệt” cuộc chiến với CLB.

Dù vậy, cho đến hết ngày thứ Sáu (15/8), La Liga vẫn chưa xác nhận việc đăng ký. Danh sách thủ môn của Barca hiện chỉ có Ter Stegen – người đang chấn thương, cùng Inaki Pena không nằm trong kế hoạch của Flick.

Đáp lại, chủ tịch Joan Laporta tự tin: “Tôi gần như tin chắc rằng trong trận đấu tới, nếu Hansi muốn, Joan Garcia và Rashford sẽ có thể ra sân”.

Joan Garcia được đăng ký qua tiền lương của Ter Stegen. Trong khi đó, Laporta đứng ra bảo lãnh cá nhân khoản tiền 7 triệu euro để đăng ký Rashford và các trường hợp khác.

Khi việc đăng ký không còn là trở ngại, Barca đang hướng đến khởi đầu tưng bừng trước Mallorca – đội chia tay nhiều trụ cột trong mùa hè.

Mùa trước, Barca thắng đậm 5-1 trên sân Mallorca. Đó là chiến thắng giải tỏa trong giai đoạn tháng 11 đen tối, khi họ thua 4 và hòa 2 trong 7 trận cuối năm 2024.

Mọi ánh mắt hướng về Lamine Yamal. Ảnh: MD

Kế hoạch của Flick là thực hiện màn xuất phát hoàn hảo để tính toán cho chặng đường sau đó: giành 33 trong 36 điểm có thể trong 12 vòng đầu, giống như mùa trước.

Barca sẵn sàng mở tiệc bàn thắng, trong khi người hâm mộ háo hức chờ đợi màn ra mắt chính thức của Lamine Yamal với chiếc áo số 10 biểu tượng.

Với vũ điệu Yamal, cùng triết lý bóng đá của Flick, Barca hoàn toàn có thể giành chiến thắng đậm trước Mallorca.

Lực lượng:

Mallorca: Maffeo, Larin và Greif bị loại chờ chuyển nhượng.

Barca: Ter Stegen chấn thương.

Đội hình dự kiến:

Mallorca (4-2-3-1): Leo Roman; Morey, Valjent, Raillo, Mojica; Morlanes, Mascarell; Asano, Pablo Torre, Darder; Muriqi.

Barca (4-2-3-1): Joan Garcia; Kounde, Araujo, Pau Cubarsi, Balde; De Jong, Pedri; Lamine Yamal, Fermin Lopez, Raphinha; Ferran Torres.

Tỷ lệ trận đấu: Barca chấp 1 1/4

Tỷ lệ bàn thắng: 3

Dự đoán: Barca thắng 3-0.