Sau khi không đoạt được danh hiệu lớn nào lần đầu tiên kể từ năm 2017, Pep cùng các học trò muốn quên đi mùa bóng trước càng nhanh càng tốt.

Tân Giám đốc bóng đá Hugo Viana nỗ lực hết sức để làm mới đội hình. Ngoài Ait-Nouri, Man City đã ký thêm với Tijjani Reijnders , Rayan Cherki và James Trafford, trong lúc vẫn liên hệ đưa về Donnarumma cùng Rodrygo.

Pep Guardiola đang xây dựng lại đế chế Citizens - Ảnh: M.E.N

Người hâm mộ Citizens chờ đợi bàn tay ma thuật của Pep Guardiola sẽ tạo nên một cỗ máy chiến thắng mới, với những tân binh chất lượng.

Do tham dự FIFA Club World Cup hồi hè nên các cầu thủ Man City được ưu tiên nghỉ ngơi và hồi phục. Họ chỉ đá hai trận giao hữu nhẹ nhàng trước khi bước vào chiến dịch Ngoại hạng (thắng Preston 1-0 và Palermo 3-0).

Khá thú vị bởi đây là mùa bóng thứ 9 liên tiếp Man "xanh" khởi đầu bằng một trận đấu trên sân khách. Điều đó không thể ngăn họ có khởi đầu mỹ mãn, với 13 chiến thắng lượt ra quân trong 14 năm qua.

Ở chiều ngược lại, chủ nhà Wolves phơi áo 4 năm liền vòng mở màn Premier League. "Bầy sói" cũng tiến hành cuộc các mạng nhân sự triệt để hè qua.

Ngôi sao sáng giá nhất Matheus Cunha đã ra đi. Cặp hậu vệ cánh Ait-Nouri cùng Semedo theo gót. HLV Pereira buộc phải xây dựng bộ khung dựa trên các nhân tố mới toanh.

Man City sẽ có chuyến làm khách đến Molineux - Ảnh: Khelnow

Strand Larsen được mua đứt từ Celta Vigo, sau mùa bóng thành công chơi dưới dạng cho mượn. Bộ đôi tân binh Jhon Arias và Fer Lopez sẽ mang đến làn gió tươi mát cho hàng công.

Tuy nhiên, Wolves không có phong độ tốt ở các trận giao hữu trước mùa (thua 4, hòa 1). Gần nhất là thất bại 0-1 ngay trên sân nhà khi chạm trán Celta Vigo.

Đụng độ Man City vòng đầu tiên sẽ là thử thách lớn đối với "bầy sói", nhất là trong bối cảnh không còn tay săn bàn chủ lực Matheus Cunha.

Tỷ lệ châu Á: Man City chấp 1 1/4 (1 1/4: 0) - TX: 2 3/4

Dự đoán: Man City thắng 2-1

Thông tin lực lượng

Wolves: Leon Chiwone và Fabio Silva không thể ra sân vì chấn thương.

Man City: Mateo Kovacic, Kalvin Phillips, Rodri và Gvardiol vắng mặt vì chấn thương. Savinho cùng Ederson không được đăng ký thi đấu.

Đội hình dự kiến

Wolves: Sa; Doherty, Agbadou, Toti; Hoever, J. Gomes, Andre, Wolfe; Lopez, Arias; Strand Larsen.

Man City: Trafford; Nunes, Dias, Ake, Ait-Nouri; Bernardo, Gundogan, Reijnders; Foden, Haaland, Marmoush.