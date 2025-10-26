G4MtPCOXgAYmAoJ.jpg
Aston Villa giành 3 điểm quý giá - Ảnh: AVFC

Đội hình ra sân

Aston Villa: Martinez, Cash, Konsa, Torres, Digne, Onana, Kamara, Buendia, Rogers, McGinn, Watkins.

Man City: Donnarumma, Nunes, Dias, Stones, Gvardiol, Reijnders, Silva, Bobb, Savinho, Foden, Haaland.

Bàn thắng: Cash 20'

Kết quả
Vòng 9
25/10/2025 02:00:00 Leeds 2 - 1 West Ham
25/10/2025 21:00:00 Newcastle 2 - 1 Fulham
25/10/2025 21:00:00 Chelsea 1 - 2 Sunderland
25/10/2025 23:30:00 Manchester United 4 - 2 Brighton
26/10/2025 02:00:00 Brentford 3 - 2 Liverpool
26/10/2025 21:00:00 Wolves 2 - 3 Burnley
26/10/2025 21:00:00 Arsenal 1 - 0 Crystal Palace
26/10/2025 21:00:00 Aston Villa 1 - 0 Manchester City
26/10/2025 21:00:00 Bournemouth 2 - 0 Nottingham Forest

26/10/2025 | 23:07

Kết thúc

G4MsXRoXkAAjMli.jpeg
Aston Villa giành chiến thắng quả cảm - Ảnh: P.L
26/10/2025 | 22:50

89'

Marmoush căng ngang cho Haaland lao vào đá bồi đưa được bóng vào lưới chủ nhà. Tuy nhiên, trọng tài biên đã phất cờ báo việt vị.

26/10/2025 | 22:43

82'

Man City triển khai tấn công mẫu mực. O'Reilly trả ngược cho Reijnders đá nối trúng vào người Onana cản phá.

26/10/2025 | 22:35

75'

Watkins băng xuống đối mặt thủ môn. Dẫu vậy, Donnarumma lao ra kịp thời truy cản.

26/10/2025 | 22:31

71'

Phil Foden tạt vào từ cánh trái cho Haaland đánh đầu. Tuy nhiên, thủ thành Martinez dễ dàng hóa giải.

G4MUgBZWUAA0iuC.jpg
Man City đang tấn công bế tắc - Ảnh: AVFC
26/10/2025 | 22:30

69'

Jadon Sancho nhảy múa sát đường biên ngang rồi cố gắng dứt điểm không thắng được Donnarumma.

26/10/2025 | 22:20

60'

Savinho tung ra hai cú sút liên tiếp nhưng Pau Torres đã phá giải nguy ngay trước vạch vôi.

26/10/2025 | 22:11

51'

Man City đang đẩy cao tốc độ sau giờ giải lao nhưng vẫn chưa mang đến sự khác biệt.

26/10/2025 | 21:52

Kết thúc hiệp 1

G4McB6YWEAELDn6.jpeg
45 phút đầu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Aston Villa - Ảnh: AVFC
26/10/2025 | 21:46

37'

Man City đang tấn công bế tắc trong bối cảnh Haaland bị các hậu vệ Villa theo sát.

26/10/2025 | 21:30

30'

Aston Villa phản công mẫu mực, bóng được nhả lại tuyến hai để McGinn sút chìm bằng chân trái đưa bóng bay sạt cột dọc.

26/10/2025 | 21:30

28'

Buendia dính chấn thương, tập tễnh rời sân nhường chỗ cho Jadon Sancho.

26/10/2025 | 21:20

20'

Bàn thắng (1-0, Matty Cash): Sau tình huống dàn xếp phạt góc bất ngờ của Aston Villa, Cash rẽ bóng vào trung lộ rồi kết thúc chân trái sấm sét đánh bại thủ thành Donnarumma.

G4MXE8zW4AE9IRf.jpg
resources_premierleague_pulselive_com 2243404626.jpg
Matty Cash ăn mừng ngẫu hứng - Ảnh: Premier League
26/10/2025 | 21:14

12'

Man City liên tục dồn bóng sáng cánh trái cho Savinho khuấy đảo. Ở chiều ngược lại, Aston Villa đang chơi phòng ngự phản công.

26/10/2025 | 21:06

6'

Man City đang thi đấu lấn lướt hơn sau tiếng còi khai cuộc. Reijnders nã đại bác bên ngoài vòng cấm, bóng đi vọt xà. 

26/10/2025 | 20:58

21h

Trận đấu bắt đầu.

26/10/2025 | 20:25

20h

G4L_pUSW8AAQWjw.jpeg
Đội hình ra sân Aston Villa - Ảnh: AVFC
G4L8vcRXUAAafEA.jpeg
Đội hình ra sân Man City - Ảnh: MCFC
26/10/2025 | 00:30

19h30

G4CxbWbXsAAhPQ2.jpg
G4CwiM1XgAAOOzP.jpg
Dàn sao Man City háo hức tập luyện - Ảnh: MCFC
26/10/2025 | 00:30

19h

Thông tin lực lượng

Aston Villa: Lucas Digne, Garcia, Tielemans chấn thương.

Man City: Khusanov, Rodri chấn thương. Nico Gonzalez khả năng ra sân còn bỏ ngỏ.

de0ab5eb aaa5 4663 9afd f91942b28c38_hero block 34 en.jpg
Cuộc đối đầu hứa hẹn hấp dẫn - Ảnh: Tod
