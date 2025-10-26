Đội hình ra sân
Aston Villa: Martinez, Cash, Konsa, Torres, Digne, Onana, Kamara, Buendia, Rogers, McGinn, Watkins.
Man City: Donnarumma, Nunes, Dias, Stones, Gvardiol, Reijnders, Silva, Bobb, Savinho, Foden, Haaland.
Bàn thắng: Cash 20'
|Kết quả
|Vòng 9
|25/10/2025 02:00:00
|Leeds 2 - 1 West Ham
|25/10/2025 21:00:00
|Newcastle 2 - 1 Fulham
|25/10/2025 21:00:00
|Chelsea 1 - 2 Sunderland
|25/10/2025 23:30:00
|Manchester United 4 - 2 Brighton
|26/10/2025 02:00:00
|Brentford 3 - 2 Liverpool
|26/10/2025 21:00:00
|Wolves 2 - 3 Burnley
|26/10/2025 21:00:00
|Arsenal 1 - 0 Crystal Palace
|26/10/2025 21:00:00
|Aston Villa 1 - 0 Manchester City
|26/10/2025 21:00:00
|Bournemouth 2 - 0 Nottingham Forest
Kết thúc
89'
Marmoush căng ngang cho Haaland lao vào đá bồi đưa được bóng vào lưới chủ nhà. Tuy nhiên, trọng tài biên đã phất cờ báo việt vị.
82'
Man City triển khai tấn công mẫu mực. O'Reilly trả ngược cho Reijnders đá nối trúng vào người Onana cản phá.
75'
Watkins băng xuống đối mặt thủ môn. Dẫu vậy, Donnarumma lao ra kịp thời truy cản.
71'
Phil Foden tạt vào từ cánh trái cho Haaland đánh đầu. Tuy nhiên, thủ thành Martinez dễ dàng hóa giải.
69'
Jadon Sancho nhảy múa sát đường biên ngang rồi cố gắng dứt điểm không thắng được Donnarumma.
60'
Savinho tung ra hai cú sút liên tiếp nhưng Pau Torres đã phá giải nguy ngay trước vạch vôi.
51'
Man City đang đẩy cao tốc độ sau giờ giải lao nhưng vẫn chưa mang đến sự khác biệt.
Kết thúc hiệp 1
37'
Man City đang tấn công bế tắc trong bối cảnh Haaland bị các hậu vệ Villa theo sát.
30'
Aston Villa phản công mẫu mực, bóng được nhả lại tuyến hai để McGinn sút chìm bằng chân trái đưa bóng bay sạt cột dọc.
28'
Buendia dính chấn thương, tập tễnh rời sân nhường chỗ cho Jadon Sancho.
20'
Bàn thắng (1-0, Matty Cash): Sau tình huống dàn xếp phạt góc bất ngờ của Aston Villa, Cash rẽ bóng vào trung lộ rồi kết thúc chân trái sấm sét đánh bại thủ thành Donnarumma.
12'
Man City liên tục dồn bóng sáng cánh trái cho Savinho khuấy đảo. Ở chiều ngược lại, Aston Villa đang chơi phòng ngự phản công.
6'
Man City đang thi đấu lấn lướt hơn sau tiếng còi khai cuộc. Reijnders nã đại bác bên ngoài vòng cấm, bóng đi vọt xà.
21h
Trận đấu bắt đầu.
20h
19h30
19h
Thông tin lực lượng
Aston Villa: Lucas Digne, Garcia, Tielemans chấn thương.
Man City: Khusanov, Rodri chấn thương. Nico Gonzalez khả năng ra sân còn bỏ ngỏ.