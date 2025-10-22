G3zwdKTWQAEbtmF.jpg
Phận làm khách nhưng Man City áp đảo sau tiếng còi khai cuộc
editorial_uefa_com fbl eur c1 villarreal manchester_city (1).jpg
Phút 17, Haaland đá nối rất nhanh từ đường căng ngang của Rico Lewis mở tỷ số
G3zroqdXQAA10BP.jpg
Tiền đạo Na Uy đang đạt phong độ ghi bàn cực đỉnh
G3zuw06WMAApq Z.jpg
Niềm vui của Haaland
editorial_uefa_com fbl eur c1 villarreal manchester_city (2).jpg
Man City tiếp tục tấn công sau khi vượt lên dẫn trước
editorial_uefa_com fbl eur c1 villarreal manchester_city.jpg
Cuối hiệp 1, Bernardo Silva đánh đầu nhân đôi cách biệt
G3zyF7aWgAA3cqs.jpeg
Tiền vệ Man City chớp thời cơ rất nhanh
G3zwsQKXgAAQqbY.jpeg
45 phút đầu khép lại với tỷ số 2-0 nghiêng về Man City
G3ztOpIWQAAEaaM.jpg
Villarreal nỗ lực vùng lên ở hiệp hai nhưng lực bất tòng tâm
G30BAJKWYAAGMZR.jpeg
Chiến thắng xứng đáng của Man City
G3z1FFbXcAAB7Bd.jpg
Haaland ghi bàn trong 12 trận liên tiếp cho Man City và tuyển Na Uy

Nguồn ảnh: MCFC, 433, Uefa, BR Football