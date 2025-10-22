Đương kim Quả bóng vàng Ousmane Dembele ghi bàn trong trận tái xuất, PSG đánh bại chủ nhà Bayer Leverkusen tới 7-2, ở lượt trận thứ ba vòng bảng Champions League 2025/26.
Nguồn ảnh: MCFC, 433, Uefa, BR Football
Viktor Gyokeres ghi 2 bàn chóng vánh, góp công vào chiến thắng đậm đà 4-0 cho Arsenal trước Atletico Madrid, thuộc lượt trận thứ 3 vòng phân hạng Champions League, rạng sáng 22/10.
Lamine Yamal kiến tạo rồi ghi bàn, Rashford lập cú đúp góp công vào chiến thắng 6-1 cho Barca trước Olympiakos ở lượt trận thứ 3 Champions League. Thầy trò Hansi Flick thêm tự tin trước Siêu kinh điển vào cuối tuần này.
