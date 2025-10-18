G3jZ0fOW8AAS ku.jpeg
Haaland bùng nổ với cú đúp bàn thắng - Ảnh: MCFC

Đội hình ra sân

Man City: Donnarumma, Nunes, Dias, Ake, O’Reilly, Nico, Reijnders, Savinho, Foden, Doku, Haaland.

Everton: Pickford, O’Brien, Tarkowski, Keane, Mykolenko, Gana, Garner, Alcaraz, Dewsbury-Hall, Ndiaye, Beto.

Bàn thắng: Haaland 58', 63'

18/10/2025 | 23:01

Kết thúc

G3jfJ7PWYAABjce.jpeg
Man City thắng nhờ những khoảnh khắc chói sáng của Haaland - Ảnh: P.L
Thu gọn
18/10/2025 | 22:50

90'

Hiệp hai có 7 phút bù giờ.

Thu gọn
18/10/2025 | 22:43

81'

Everton cần bàn thắng nhưng các đợt triển khai rời rạc, thiếu sự đột biến để xuyên phá hàng thủ Man City.

Thu gọn
18/10/2025 | 22:33

72'

Sau khi vươn lên dẫn 2 bàn, Man City chủ động giảm nhịp độ để bảo toàn thành quả.

Thu gọn
18/10/2025 | 22:24

63'

Bàn thắng (2-0, Erling Haaland): Savinho xử lý hay chếch bên cánh trái rồi tung đường kiến tạo để Haaland dứt điểm chân chính xác nhân đôi cách biệt.

resources_premierleague_pulselive_com 2241813537.jpg
Haaland ăn mừng cùng Savinho - Ảnh: MCFC
Thu gọn
18/10/2025 | 22:23

61'

James Garner xoay người trong vòng cấm kết thúc bật một cầu thủ Man City, bóng đi hết đường biên ngang.

Thu gọn
18/10/2025 | 22:17

58'

Bàn thắng (1-0, Erling Haaland): O’Reilly băng lên bên cánh trái rồi tạt vào như đặt cho Haaland đánh đầu cận thành khai thông bế tắc trận đấu.

G3jWqnTWkAAZgrq.jpg
resources_premierleague_pulselive_com 2025 10 18T152005Z_928186313_UP1ELAI16LFFR_RTRMADP_3_SOCCER ENGLAND MCI EVE.jpg
Haaland mở tỷ số cho Man City - Ảnh: Premier League

Thu gọn
18/10/2025 | 22:12

51'

Man City đang dồn ép đá nửa sân. Dẫu vậy, họ vấp phải hàng thủ Everton vững chãi.

Thu gọn
18/10/2025 | 21:51

Kết thúc hiệp 1

G3jMi8VWkAAk5Sf.jpeg
45 phút đầu khép lại với tỷ số hòa 0-0 - Ảnh: MCFC
Thu gọn
18/10/2025 | 21:43

42'

Man City lập tức đưa ra câu trả lời đanh thép. Doku cứa lòng chân phải để kết thúc tình huống phản công nhanh. Tuy nhiên, Pickford xuất sắc đổ người cứu thua.

Thu gọn
18/10/2025 | 21:41

40'

Ndiyae xử lý cực hay bên cánh phải rồi tung cú đá căng buộc Donnarumma phải trổ tài cản phá.

Thu gọn
18/10/2025 | 21:31

31'

Doku trả ngược cho Reijnders lao vào đá nối nhưng hậu vệ Everton kịp lao ra cản phá.

Thu gọn
18/10/2025 | 21:29

24'

Bắt nguồn từ quả phạt góc bên cánh phải, Haaland băng cắt đánh đầu đưa bóng dội xà ngang khung thành Everton.

Thu gọn
18/10/2025 | 21:18

18'

Haaland đang lạc lõng giữa vòng vây hậu vệ Everton. Kể từ đầu trận, tiền đạo Na Uy chưa tung ra cú dứt điểm nào.

Thu gọn
18/10/2025 | 21:14

13'

Nathan Ake chuyền bất cẩn bên phần sân nhà, trao cơ hội cho Everton. Tuy nhiên, Beto lại bỏ lỡ đáng tiếc ở cự ly gần.

G3jJX8EW8AALyaL.jpg
Man City nhập cuộc từ tốn - Ảnh: MCFC
Thu gọn
18/10/2025 | 21:04

4'

Sau tiếng còi khai cuộc, Man City cố gắng đẩy cao đội hình tấn công. Dẫu vậy, Everton cũng thi đấu sòng phẳng với những pha pressing tầm cao.

Thu gọn
18/10/2025 | 21:03

21h

Trận đấu bắt đầu.

G3jGABFWAAAFEMX.jpg
Các cầu thủ Man City thể hiện quyết tâm trước giờ bóng lăn - Ảnh: MCFC
Thu gọn
18/10/2025 | 20:17

20h

G3ivGxcWMAAClSe.jpeg
Đội hình ra sân Man City - Ảnh: MCFC
G3iyFGGWsAAdxJf.jpeg
Đội hình ra sân Everton
Thu gọn
18/10/2025 | 12:08

19h30

G3fF8xOXAAAFTn2.jpg
G3fF664XgAAaufp.jpg
Dàn sao Man City tập luyện trước trận - Ảnh: MCFC
Thu gọn
18/10/2025 | 12:08

19h

Thông tin lực lượng

Man City: Ait Nouri, Khusanov, Marmoush, Rodri không ra sân vì chấn thương.

Everton: Michael Keane vắng mặt. Jack Grealish không đủ điều kiện thi đấu.

man_city_vs_everton.jpg
Everton sẽ có chuyến làm khách khó khăn 
Thu gọn