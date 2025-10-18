Đội hình ra sân
Man City: Donnarumma, Nunes, Dias, Ake, O’Reilly, Nico, Reijnders, Savinho, Foden, Doku, Haaland.
Everton: Pickford, O’Brien, Tarkowski, Keane, Mykolenko, Gana, Garner, Alcaraz, Dewsbury-Hall, Ndiaye, Beto.
Bàn thắng: Haaland 58', 63'
Kết thúc
Hiệp hai có 7 phút bù giờ.
Everton cần bàn thắng nhưng các đợt triển khai rời rạc, thiếu sự đột biến để xuyên phá hàng thủ Man City.
Sau khi vươn lên dẫn 2 bàn, Man City chủ động giảm nhịp độ để bảo toàn thành quả.
Bàn thắng (2-0, Erling Haaland): Savinho xử lý hay chếch bên cánh trái rồi tung đường kiến tạo để Haaland dứt điểm chân chính xác nhân đôi cách biệt.
James Garner xoay người trong vòng cấm kết thúc bật một cầu thủ Man City, bóng đi hết đường biên ngang.
Bàn thắng (1-0, Erling Haaland): O’Reilly băng lên bên cánh trái rồi tạt vào như đặt cho Haaland đánh đầu cận thành khai thông bế tắc trận đấu.
Man City đang dồn ép đá nửa sân. Dẫu vậy, họ vấp phải hàng thủ Everton vững chãi.
Kết thúc hiệp 1
Man City lập tức đưa ra câu trả lời đanh thép. Doku cứa lòng chân phải để kết thúc tình huống phản công nhanh. Tuy nhiên, Pickford xuất sắc đổ người cứu thua.
Ndiyae xử lý cực hay bên cánh phải rồi tung cú đá căng buộc Donnarumma phải trổ tài cản phá.
Doku trả ngược cho Reijnders lao vào đá nối nhưng hậu vệ Everton kịp lao ra cản phá.
Bắt nguồn từ quả phạt góc bên cánh phải, Haaland băng cắt đánh đầu đưa bóng dội xà ngang khung thành Everton.
Haaland đang lạc lõng giữa vòng vây hậu vệ Everton. Kể từ đầu trận, tiền đạo Na Uy chưa tung ra cú dứt điểm nào.
Nathan Ake chuyền bất cẩn bên phần sân nhà, trao cơ hội cho Everton. Tuy nhiên, Beto lại bỏ lỡ đáng tiếc ở cự ly gần.
Sau tiếng còi khai cuộc, Man City cố gắng đẩy cao đội hình tấn công. Dẫu vậy, Everton cũng thi đấu sòng phẳng với những pha pressing tầm cao.
Trận đấu bắt đầu.
Thông tin lực lượng
Man City: Ait Nouri, Khusanov, Marmoush, Rodri không ra sân vì chấn thương.
Everton: Michael Keane vắng mặt. Jack Grealish không đủ điều kiện thi đấu.