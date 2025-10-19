Tay săn bàn 25 tuổi thổ lộ, việc được “lên chức” – làm cha một cậu nhóc, giúp anh chơi thăng hoa trên sân cỏ, nhưng không ai nghĩ hiệu suất ghi bàn của Haaland dữ dội đến vậy.

Haalang ghi 23 bàn và 3 kiến tạo trong 13 trận gần nhất cho Man City và tuyển Na Uy. Ảnh: Man City FC

Với cú đúp vào lưới Everton trong vòng 5 phút (58’, 63’), Haaland định đoạt chiến thắng cho Man City, đưa đội nhảy lên vị trí thứ 2 sau 8 trận tại Ngoại hạng Anh.

Đây là lần thứ 5 trong mùa giải (4 cho Man City, 1 với tuyển Na Uy), Haaland lập cú đúp. Và 2 bàn thắng ấy đánh dấu pha lập công thứ 22 và 23 của anh (ngoài ra còn có 3 kiến tạo) sau 13 trận trong màu áo Man xanh và ĐT Na Uy.

Và còn những con số gây choáng khác: là trận thứ 11 liên tiếp Haaland ghi bàn, là người ghi cả 7 bàn thắng gần nhất của Man City.

Trong 11 trận liên tiếp ấy, Haaland ghi 21 bàn – con số còn nhiều hơn của cha anh – Alf Inge, ghi được trong toàn bộ sự nghiệp.

Đến nay, trận duy nhất từ đầu mùa, tay săn bàn số 1 của Pep im ắng là ở cuộc đấu Man City 0-2 Tottenham (23/8).

Sau trận Man City 2-0 Everton, HLV David Moyes đã tiến về cỗ máy ghi bàn Haaland mà thốt lên: “Tôi ước cậu ấy chơi bóng ở một nơi khác”, nói thay nhiều điều.

Pep Guardiola phấn khởi vì phong độ thăng hoa của Haaland nhưng cho biết Man City không thể chỉ dựa vào tiền đạo này. Ảnh: Fabrizio Romano

Còn Pep Guardiola thì rất phấn khởi về học trò, cho hay: “Cậu ấy có thể ghi được 4 hoặc 5 bàn vào cuối trận. Haaland là cầu thủ chủ chốt của Man City nhưng đội không thể chỉ dựa vào cậu ấy để giành chiến thắng.

Vì vậy, các cầu thủ chạy cánh, tiền vệ tấn công và các cầu thủ khác của chúng tôi phải dâng cao. Khi những cơ hội chúng tôi tạo ra quá rõ ràng, bạn phải ghi bàn”.

Trong khi Haaland ghi được 9 bàn sau 8 trận, đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới Ngoại hạng Anh mùa này, thì Man City chỉ có 4 cầu thủ khác tham gia lập công và mỗi người mới có 1 bàn.

Về điều này, vị thuyền trưởng lên tiếng: “Họ đều rất giỏi. Tôi đã thấy khả năng của họ trong các buổi tập rất tốt và tôi không nghi ngờ gì cả. Nếu may mắn, họ sẽ ghi bàn”.

Trận đấu tiếp theo của Man City là chuyến làm khách Villarreal tại vòng bảng Cúp C1.