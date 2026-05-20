2h ngày 21/5, sân Tupras:

Sau khi lọt vào bán kết Conference League năm 2024 và tứ kết Champions League mùa trước, Aston Villa muốn tiến thêm bước nữa, giành danh hiệu cúp châu Âu đầu tiên sau gần nửa thế kỷ.

Đã 42 năm trôi qua kể từ khi đội bóng miền Trung nước Anh đánh bại Bayern Munich đăng quang Champions League. Giờ họ lại chạm trán một đội bóng Đức khác, để tranh ngôi vương Europa League.

HLV Unai Emery được mệnh danh là "vua đấu cúp" - Ảnh: Sky Sports

Trên đường đến chung kết, Aston Villa chơi cực tốt ở vòng bảng khi xếp thứ hai, rồi dễ dàng vượt qua Lille, Bologna tiến vào bán kết gặp "người quen" Nottingham Forest.

Dù bị thua 0-1 trận lượt đi nhưng đội chủ sân Villa Park đã thi đấu bùng nổ trong cuộc tái đấu, thắng giòn giã 4-0 giúp Aston Villa thắp sáng hy vọng đoạt danh hiệu lớn đầu tiên kể từ năm 1996.

Đoàn quân HLV Unai Emery vừa có màn chạy đà hoàn hảo cho chuyến hành quân đến Istanbul, khi nã 4 bàn thắng vào lưới Liverpool cuối tuần trước.

Kết quả đó không chỉ giúp Villa chiếm lấy vị trí thứ tư, mà còn giúp họ chắc suất dự Champions League sớm 1 vòng đấu, cho phép toàn đội tập trung hoàn toàn vào trận chung kết Europa League.

Được đánh giá cao hơn, dẫn dắt Aston Villa hiện là một chuyên gia chinh phục Europa League - Unai Emery với 4 lần vô địch cùng Sevilla (năm 2014, 2015, 2016) và Villarreal (2021).

Bên kia chiến tuyến, Freiburg đang hướng tới mục tiêu đăng quang lần đầu tiên trong lịch sử 122 năm tồn tại và phát triển CLB.

Xét qua điều kiện tài chính khiêm tốn, đại diện nước Đức đã có hành trình đáng kinh ngạc. Freiburg bất bại 7 trận liền ở vòng bảng rồi thi đấu bùng nổ tại các trận đấu loại trực tiếp.

Aston Villa được đánh giá cao hơn Freiburg - Ảnh: Uefa

Sức mạnh của Freiburg nằm trên hàng công. Họ ghi ít nhất 3 bàn trong 4/6 trận vòng knock-out Europa League mùa này, nâng thành tích xé lưới đối phương lên 25 lần.

Cuối tuần qua, các học trò HLV Schuster tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi vùi dập RB Leipzig 4-1 để giành vị trí thứ 7 tại Bundesliga, có vé Conference League mùa tới.

Tất nhiên, họ sẽ được thăng cấp dự Champions League nếu đánh bại Aston Villa đêm nay. Thế nhưng, trước đối thủ kinh nghiệm và đồng đều hơn, nhiệm vụ đó sẽ vô cùng khó khăn.

Dự đoán: Aston Villa thắng 2-1

Thông tin lực lượng

Aston Villa: Amadou Onana, Ross Barkley và Kamara vắng mặt vì chấn thương.

Freiburg: Yuito Suzuki và Patrick Osterhage không thể ra sân vì chấn thương.

Đội hình dự kiến

Freiburg (4-2-3-1): Atubolu; True, Ginter, Lienhart, Makengo; Eggestein, Hofler; Beste, Manzambi, Scherhant; Matanovic.

Aston Villa (4-2-3-1): Martinez; Cash, Konsa, Torres, Digne; Lindelof, Tielemans; McGinn, Rogers, Buendia; Watkins.