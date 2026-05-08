Aston Villa bước vào trận lượt về với Nottingham trong thế bất lợi sau khi thua 0-1 ở lượt đi. Tuy nhiên, HLV Unai Emery tạo dấu ấn chiến thuật khi kéo Victor Lindelof xuống đá tiền vệ trụ thay Onana chấn thương. Quyết định này giúp đội chủ sân Villa Park kiểm soát tốt khu trung tuyến và tạo sức ép lớn ngay từ đầu.

Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, Aston Villa mở tỷ số ở phút 36. Buendia đột phá bên cánh trái, vượt qua hai cầu thủ đội khách rồi kiến tạo để Watkins dứt điểm cận thành. Bàn thắng khiến Villa Park bùng nổ, trong đó có sự hiện diện của Thái tử William trên khán đài.

Sang hiệp hai, Aston Villa tiếp tục duy trì áp lực. Phút 55, Pau Torres bị Milenkovic kéo ngã trong vòng cấm. Trên chấm phạt đền, Buendia đánh bại Ortega, nâng tỷ số lên 2-0. Đến phút 70, Emiliano Martinez cứu thua xuất thần trước Chris Wood, giữ vững lợi thế cho đội chủ nhà.

Những phút cuối, McGinn trở thành người kết liễu Nottingham với hai pha đặt lòng ở các phút 77 và 80, giúp Aston Villa thắng chung cuộc 4-1 sau hai lượt trận.

Ở cặp bán kết còn lại, Freiburg cũng tạo nên màn lội ngược dòng trước Braga. Đại diện Đức hưởng lợi lớn khi Dorgeles nhận thẻ đỏ ngay phút thứ 6. Sau đó, Kubler và Manzambi lần lượt ghi bàn giúp Freiburg dẫn 2-0 trong hiệp một.

Dù Braga vùng lên và có bàn rút ngắn ở phút 79 nhờ công Pau Victor, Freiburg vẫn bảo toàn lợi thế. Với chiến thắng chung cuộc nghẹt thở, Freiburg giành vé gặp Aston Villa trong trận chung kết Europa League 2025/26 tại Istanbul ngày 20/5.