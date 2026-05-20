Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

CHUNG KẾT UEFA EUROPA LEAGUE 2025/26

21/05

02:00

Aston Villa - SC Freiburg

ON FOOTBALL

VĐQG THỤY ĐIỂN 2025/26 – VÒNG 15

21/05

00:00

GAIS - Hammarby

VĐQG NA UY 2025/26 – VÒNG 8

20/05

23:00

Start Kristiansand - Bodo Glimt

21/05

00:00

Lillestrom - Kristiansund

21/05

01:00

Aalesund - Brann

VĐQG PHẦN LAN 2025/26 – VÒNG 15

20/05

22:00

Ilves Tampere - Inter Turku

20/05

23:00

KuPS - FF Jaro

HẠNG 2 ITALIA 2025/26 – VÒNG PLAY OFF

21/05

01:00

Palermo - Catanzaro

COPA LIBERTADORES 2026 – VÒNG BẢNG

21/05

05:00

Nacional Montevideo - Uni. Deportes

21/05

07:30

Flamengo - Estudiantes La Plata

LDU Quito - Lanus

Palmeiras - Cerro Porteno

21/05

09:00

Atletico Junior - Sporting Cristal

Cusco - Independiente Medellin

COPA SUDAMERICANA 2026 – VÒNG BẢNG

21/05

05:00

Boston River - O Higgins

Olimpia Asuncion - Vasco da Gama

Santos - San Lorenzo

21/05

07:00

Gremio - Palestino

Independiente Petrolero - Botafogo

21/05

07:30

River Plate - Bragantino

VCK U17 CHÂU Á 2026 - VÒNG BÁN KẾT

19/05

22:00

U17 Nhật Bản 1-1 U17 Uzbekistan (pen 3-2)

TV360

20/05

01:30

U17 Trung Quốc 2-0 U17 Australia

TV360

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 37

20/05

01:30

Bournemouth 1-1 Manchester City

FPT Play

20/05

02:15

Chelsea 2-1 Tottenham

FPT Play

COPA LIBERTADORES 2026 – VÒNG BẢNG

20/05

05:00

Coquimbo Unido - Deportes Tolima

Fluminense - Bolivar

Rosario Central - Universidad Central

20/05

07:00

I.Santa Fe - Platense

20/05

07:30

Boca Juniors - Cruzeiro

20/05

09:00

Ind del Valle - Club Libertad

COPA SUDAMERICANA 2026 – VÒNG BẢNG

20/05

05:00

Audax Italiano - Barracas Central

Montevideo City - Deportivo Riestra

20/05

07:30

Sao Paulo - Millonarios

20/05

09:00

America de Cali - Tigre

Deportivo Cuenca - Deportivo Recoleta