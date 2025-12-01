MU làm khách trên sân của Aston Villa trong tình cảnh thiếu vắng nhiều trụ cột vì nhiều lý do. Ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Michael Oliver, đội chủ nhà nhập cuộc đầy chủ động, liên tục gây sức ép với những pha xâm nhập tốc độ của Morgan Rogers và John McGinn. Ở chiều ngược lại, MU cũng sớm đáp trả bằng cú sút nguy hiểm của Matheus Cunha.

Cunha ghi bàn nhưng không đủ giúp MU có điểm tại Villa Park - Ảnh: Premier League

Bước ngoặt hiệp một đến ở phút 45+1 khi Morgan Rogers dứt điểm đẹp mắt mở tỷ số cho Aston Villa. Tuy nhiên, niềm vui của đội chủ nhà chỉ kéo dài ít phút, trước khi Cunha tận dụng sai lầm hàng thủ để gỡ hòa 1-1 cho Quỷ đỏ.

Sang hiệp hai, đội trưởng Bruno Fernandes không thể tiếp tục thi đấu vì bị đau từ nửa sau hiệp một. Thế trận giằng co được định đoạt ở phút 58. Từ đường kiến tạo của Ollie Watkins, Rogers hoàn tất cú đúp, ấn định chiến thắng 2-1.

Kết quả này giúp Aston Villa của HLV Unai Emery vững vàng trong top 3, trong khi MU tiếp tục đối mặt áp lực khi tụt xuống nửa sau nhóm đầu.

Ghi bàn:

Aston Villa: Rogers (45', 58')

MU: Cunha (45'+3')

Đội hình ra sân:

Aston Villa: E. Martinez, Cash, Konsa, Lindelof, Maatsen (Lucas Digne 75'), Onana (Emiliano Buendia 84'), Kamara, Tielemans, McGinn (Evann Guessand 84'), Rogers, Watkins (Donyell Malen 75')

MU: Lammens, Dalot, Dorgu, Yoro (Shea Lacey 85'), Shaw, Heaven, Ugarte (Joshua Zirkzee 73', Bruno Fernandes (Lisandro Martinez 46'), Cunha, Mount, Sesko (Jack Fletcher 73')