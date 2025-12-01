MU làm khách trên sân của Aston Villa trong tình cảnh thiếu vắng nhiều trụ cột vì nhiều lý do. Ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Michael Oliver, đội chủ nhà nhập cuộc đầy chủ động, liên tục gây sức ép với những pha xâm nhập tốc độ của Morgan Rogers và John McGinn. Ở chiều ngược lại, MU cũng sớm đáp trả bằng cú sút nguy hiểm của Matheus Cunha.

aston villa vs mu 5.jpg
Cunha ghi bàn nhưng không đủ giúp MU có điểm tại Villa Park - Ảnh: Premier League

Bước ngoặt hiệp một đến ở phút 45+1 khi Morgan Rogers dứt điểm đẹp mắt mở tỷ số cho Aston Villa. Tuy nhiên, niềm vui của đội chủ nhà chỉ kéo dài ít phút, trước khi Cunha tận dụng sai lầm hàng thủ để gỡ hòa 1-1 cho Quỷ đỏ.

Sang hiệp hai, đội trưởng Bruno Fernandes không thể tiếp tục thi đấu vì bị đau từ nửa sau hiệp một. Thế trận giằng co được định đoạt ở phút 58. Từ đường kiến tạo của Ollie Watkins, Rogers hoàn tất cú đúp, ấn định chiến thắng 2-1.

Kết quả này giúp Aston Villa của HLV Unai Emery vững vàng trong top 3, trong khi MU tiếp tục đối mặt áp lực khi tụt xuống nửa sau nhóm đầu.

Ghi bàn:

Aston Villa: Rogers (45', 58')

MU: Cunha (45'+3')

Đội hình ra sân:

Aston Villa: E. Martinez, Cash, Konsa, Lindelof, Maatsen (Lucas Digne 75'), Onana (Emiliano Buendia 84'), Kamara, Tielemans, McGinn (Evann Guessand 84'), Rogers, Watkins (Donyell Malen 75')

MU: Lammens, Dalot, Dorgu, Yoro (Shea Lacey 85'), Shaw, Heaven, Ugarte (Joshua Zirkzee 73', Bruno Fernandes (Lisandro Martinez 46'), Cunha, Mount, Sesko (Jack Fletcher 73')

22/12/2025 | 01:26

KẾT THÚC

Trận đấu kết thúc với chiến thắng sát nút 2-1 dành cho Aston Villa trước đội khách MU. 

22/12/2025 | 01:23

90'

Cunha đi bóng nỗ lực mở ra cơ hội để cầu thủ 18 tuổi mới vào sân - Shea Lacey tung cú cứa lòng từ ngoài vòng cấm, không làm khó E. Martinez.

22/12/2025 | 01:18

85'

Bế tắc trong việc tiếp cận với khung thành Aston Villa, Cunha tìm kiếm vận may từ cú sút xa nhưng không đánh bại được E. Martinez.

22/12/2025 | 01:13

80'

Chỉ trong vòng một phút, các cầu thủ MU hai lần ra dấu cho rằng các cầu thủ Aston Villa để bóng chạm tay trong vòng cấm nhưng trọng tài Michael Oliver đều xua tay.

22/12/2025 | 01:06

73'

HLV Amorim rút Ugarte và Sesko ra để tung Joshua Zirkzee và cầu thủ năm nay mới 18 tuổi Jack Fletcher vào sân.

22/12/2025 | 00:59

67'

Cunha bỏ lỡ đáng tiếc

Dorgu treo bóng từ cánh trái vào thuận lợi cho Cunha nhưng cú đánh đầu đưa bóng đập đất đánh bại E. Martinez nhưng lại ra ngoài khung thành chủ nhà.

22/12/2025 | 00:53

59'

Dalot tung cú cứa lòng táo bạo ngoài vòng cấm buộc E. Martinez phải đấm bóng ra, Dorgu ngả người đá bồi nhưng bị hậu vệ Aston Villa phá cản phá.

22/12/2025 | 00:50

57'

Rogers lập cú đúp cho Aston Villa

Leny Yoro có pha phòng ngự thiếu quyết đoán để Rogers dứt điểm trong vòng cấm tung lưới Hammes lần thứ hai.

https://vms-files.vietnamnet.vn/vps_images/000001/000003/2025/12/22/aston-villa-vs-mu-2-373.jpg?width=0&s=9nwgbiDijHggiQazt2DRxQ
https://vms-files.vietnamnet.vn/vps_images/000001/000003/2025/12/22/aston-villa-vs-mu-374.jpg?width=0&s=M0Jxdo9G9OrMpwoeSS0CTw
https://vms-files.vietnamnet.vn/vps_images/000001/000003/2025/12/22/aston-villa-vs-mu-1-372.jpg?width=0&s=BFjtiCVVOjCOrrMwJI6Zuw
Ảnh: Aston Villa
aston villa vs mu 4.jpg
Ảnh: Prmier League
22/12/2025 | 00:48

56'

Lisandro Martinez đánh chặn thành công, ngăn Aston Villa tổ chức phản công. Cầu thủ đa năng 27 tuổi này quyết định dứt điểm từ ngoài vòng cấm đánh bại người đồng đội E. Martinez ở ĐT Argentina nhưng bóng đi chệch cột dọc Aston Villa.

22/12/2025 | 00:38

46'

Bruno Fenandes bị đau từ nửa cuối hiệp một được HLV Amorim rút ra và tung trung vệ Lisandro Martinez vào thế chỗ.

aston villa vs mu 6.jpg
Bruno không thể thi đấu trong hiệp 2, HLV Amorim tung Lisandro Martinez vào thế chỗ - Ảnh: Prmier League
22/12/2025 | 00:22

Hết hiệp 1

Hiệp một khép lại với tỷ số hòa 1-1.

aston villa vs mu 3.jpg
Ảnh: Premier League
22/12/2025 | 00:19

45'+3

Cunha gỡ hòa tức khắc cho MU

Patrick Dorgu pressing tầm cao khiến Matty Cash để mất bóng. Cơ hội được trao cho Matheus Cunha và tiền đạo 26 tuổi người Brazil tung cú cứa lòng cực hiểm về góc xa không cho E. Martinez một cơ hội cản phá.

aston villa vs mu 5.jpg
Ảnh: Premier League
22/12/2025 | 00:16

45'

Rogers ghi tuyệt phẩm mở tỷ số

Xuất phát từ pha chuyển đổi trạng tài của Aston Villa, Rogers đột phá từ cánh trái rồi thực hiện cú đặt lòng đẹp mắt đưa bóng về góc xa khiến Lammens đứng chôn chân.

22/12/2025 | 00:13

42'

Cunha xâm nhập vòng cấm rồi trả bóng ngược ra cho Mount. Tiền vệ người Anh trao cơ hội để Bruno Fenandes dứt điểm, bóng đập vào chân cầu thủ Aston Villa làm đổi hướng nhưng không đi vào khung thành chủ nhà.

22/12/2025 | 00:09

39'

Đội bóng thành Manchester vẫn đang gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận với khung thành của đội chủ sân Villa Park.

22/12/2025 | 00:04

33'

Rogers bên phía Aston Villa dẫn bóng đến gần vòng cấm MU rồi dứt điểm, song không làm khó thủ môn Lammens. Ngay sau đó Quỷ đỏ đáp trả mạnh mẽ với cú bắn phá của Cunha buộc E. Martinez phải trổ tài cản phá.

aston villa vs mu 4.jpg
Ảnh: MU
21/12/2025 | 23:54

24'

Cunha chọc khe đầy tinh tế cho Sesko nhưng anh lại đẩy bóng quá dài, dù vượt qua thủ môn E. Martinez nhưng cũng không thể có cơ hội để dứt điểm.

aston villa vs mu 2.jpg
Ảnh: MU
21/12/2025 | 23:53

22'

Sesko có cơ hội ngon ăn để ghi bàn mở tỷ số nhưng tiền đạo này lại không tắng được thủ thành E. Martinez trong pha đối mặt.

21/12/2025 | 23:48

17'

Đoàn quân của HLV Ruben Amorim đang kiểm soát tốt thế trận, khiến chủ nhà Aston Villa không dám mạo hiểm đẩy đội hình lên quá cao.

aston villa vs mu 3.jpg
Ảnh: MU
21/12/2025 | 23:39

8'

Senne Lammens cứu thua cho MU

Ugarte để mất bóng nguy hiểm, Aston Villa lập tức phản công để McGinn băng xuống dứt điểm bị thủ môn Senne Lammen cản phá xuất sắc. Watkins đá bồi nhưng bị Ayden Heaven lao về phá bóng chịu phạt góc.

aston villa vs mu 1.jpg
Ảnh: MU
21/12/2025 | 23:34

3'

Cunha suýt ghi siêu phẩm

Mount đột phá bất thành, trong khi hậu vệ Aston Villa phá bóng ra không tốt. Cunha chớp cơ hội thực hiện pha đặt lòng tuyệt đẹp từ ngoài vòng cấm đưa bóng đi sát sạt cột dọc khung thành E. Martinez.

aston villa vs mu.jpg
Ảnh: MU
21/12/2025 | 23:32

2'

Dù phải làm khách và thiếu vắng một số trụ cột nhưng MU nhập cuộc đầy chủ động và quyết tâm.

21/12/2025 | 23:31

23h31

Trọng tài chính Michael Oliver thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.

21/12/2025 | 23:28

23h28

Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.

21/12/2025 | 22:36

Đội hình xuất phát của Aston Villa

doi hinh aston villa.jpg
21/12/2025 | 22:27

Đội hình xuất phát của MU

doi hinh mu.jpg
21/12/2025 | 21:45

Nhận định trước trận

Xét về lịch sử đối đầu, Manchester United rõ ràng là “khắc tinh” của Aston Villa tại Premier League. Trong 26 lần chạm trán gần nhất, Aston Villa chỉ một lần giành trọn 3 điểm, đó cũng là chiến thắng đầu tay của HLV Unai Emery khi đánh bại MU 3-1 vào tháng 11/2022. Trước đó, đội chủ sân Villa Park phải chờ tới năm 1995 mới có thể hạ Quỷ đỏ trên sân nhà.

Tuy nhiên, lịch sử không phản ánh hết thực tế hiện tại. MU đang sa sút rõ rệt, thể hiện qua trận hòa 4-4 đầy chật vật trước Bournemouth ở vòng đấu gần nhất, dù có lợi thế sân nhà. Ngược lại, Aston Villa đang thăng hoa với chuỗi 9 trận toàn thắng trên mọi đấu trường, vững vàng trong top 3 và từng quật ngã cả Arsenal lẫn Man City tại Villa Park.

Trong bối cảnh đó, chuyến làm khách sắp tới của MU dưới thời HLV Ruben Amorim được dự báo đầy thách thức, khi quá khứ đứng về Quỷ đỏ, nhưng phong độ lại hoàn toàn nghiêng về Aston Villa.

21/12/2025 | 20:55

Các cầu thủ MU trên sân tập trước trận đấu với Aston Villa

G8hrAX4XYAAU3Ai1.jpg
G8hrAX2XIAAPX51.jpg
Dàn sao MU hăng say tập luyện - Ảnh: MUFC
21/12/2025 | 20:15

Thông tin lực lượng

Aston Villa: Pau Torres, Tyrone Mings và Ross Barkley chấn thương. Harvey Elliott và Sancho bị gạt ra khỏi danh sách. Thủ môn Martinez có thể tái xuất sau 2 trận vắng mặt.

MU: Mbeumo, Amad Diallo, Mazraoui tham dự cúp châu Phi. Maguire, De Ligt chấn thương. Casemiro bị treo giò.

b297500f 0224 4172 8bfb 4a9c9362c5eb_hero block 34 en.jpg
Cuộc thư hùng hứa hẹn hấp dẫn - Ảnh: Tod
21/12/2025 | 20:05

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/26

Bảng xếp hạng
STT Đội Trận T H B HS Điểm
1 Arsenal 17 12 3 2 21 39
2 Manchester City 17 12 1 4 25 37
3 Aston Villa 16 10 3 3 8 33
4 Chelsea 17 8 5 4 12 29
5 Liverpool 17 9 2 6 3 29
6 Sunderland 17 7 6 4 2 27
7 Manchester United 16 7 5 4 4 26
8 Crystal Palace 17 7 5 5 2 26
9 Brighton 17 6 6 5 2 24
10 Everton 17 7 3 7 -2 24
11 Newcastle 17 6 5 6 1 23
12 Brentford 17 7 2 8 -1 23
13 Tottenham 17 6 4 7 3 22
14 Bournemouth 17 5 7 5 -3 22
15 Fulham 16 6 2 8 -3 20
16 Leeds 17 5 4 8 -7 19
17 Nottingham Forest 16 5 3 8 -8 18
18 West Ham 17 3 4 10 -16 13
19 Burnley 17 3 2 12 -15 11
20 Wolves 17 0 2 15 -28 2

  • Xuống hạng
