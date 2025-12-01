Barca chỉ mất 12 phút để có bàn mở tỷ số. Raphinha dứt điểm quyết đoán trên chấm phạt đền sau pha phạm lỗi của Santi Comesana trong vòng cấm. Trước đó ít phút, chính tiền vệ người Brazil từng khiến khung thành Villarreal rung chuyển với cú sút dội xà.
Sang hiệp hai, Barca duy trì sức ép và sớm có bàn nhân đôi cách biệt. Phút 63, Lamine Yamal tận dụng đường chuyền thuận lợi trong vòng cấm, dứt điểm lạnh lùng nâng tỷ số lên 2-0, tiếp tục khẳng định phong độ ấn tượng của sao trẻ này.
Villarreal càng gặp khó khi phải chơi thiếu người từ phút 39 sau thẻ đỏ của Renato Veiga. Dù nỗ lực xoay chuyển tình thế, đội chủ nhà không thể tạo khác biệt. Chiến thắng thứ ba liên tiếp giúp Barcelona giữ sạch lưới và vững vàng trên ngôi đầu bảng.
Ghi bàn:
Barca: Raphinha (12' pen), Yamal (64')
Thẻ đỏ: Renato Veiga (Villarreal, 39')
Đội hình ra sân:
Villarreal (4-4-2): Junior, Navarro, Marin, Veiga, Cardona, Buchanan, Parejo, Comesana, Moleiro, Perez, Pepe
Barca (4-2-3-1): Joan Garcia, Kounde, Cubarsi, Martin, Balde, De Jong, Eric Garcia, Yamal, Fermin Lopez (Rashford 68'), Raphinha, Torres (Lewandowski 68')
KẾT THÚC
Trận đấu kết thúc với chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 dành cho Barca. Kết quả này giúp thầy trò HLV Hansi Flick tái lập khoảng cách 4 điểm nhiều hơn đại kình địch Real Madrid.
89'
Rashford xâm nhập vòng cấm rồi dứt điểm đánh bại thủ môn Junior. Tiếc cho tiền đạo người Anh khi một cầu thủ của Villarreal kịp về phá bóng ngay trước vạch vôi.
85'
Dẫn trước với cách biệt hai bàn, đội bóng xứ Catalan hoàn toàn làm chủ trận đấu. Việc HLV Hansi Flick tung Rashford và Lewandowski vào sân không ngoài ý đồ ghi thêm bàn thắng để đảm bảo ra về với 3 điểm trọn vẹn.
77'
Villarreal cũng có được cơ hội ngon ăn nhưng các chân sút áo vàng một phần quá vô duyên, phần vì không thắng được thủ thành Joan Garcia.
74'
Raphinha lại khiến CĐV chủ nhà Villarreal phải hú vía với cú "nã đại bác" từ ngoài vòng cấm đưa bóng đi chệch cột dọc chỉ gang tấc.
64'
Yamal nhân đôi cách biệt cho Barca
Pha tấn của Barca khiến hàng thủ Villarreal chao đảo, Yamal chớp cơ hội dứt điểm trong vòng cấm nâng tỷ số lên 2-0 cho đội khách.
60'
Dù phải chơi thiếu người những các cầu thủ Villarreal vẫn nỗ lực đẩy cao đội hình gây sức ép để tìm kiếm bàn gỡ hòa 1-1.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
Hết hiệp 1
Hiệp một khép lại với tỷ số 1-0 tạm nghiêng về phía đội khách Barca.
39'
Renato Veiga bị thẻ đỏ vì phạm lỗi với Yamal
Đang bị dẫn bàn, Villarreal lại gặp bất lợi về lực lượng khi Renato Veiga phải nhận thẻ đỏ trực tiếp vì pha vào bóng từ phía sau đối với Yamal. Thần đồng bóng đá Tây Ban Nha tỏ ra đau đớn và cần sự chăm sóc của bác sĩ.
36'
Đến lượt Balde mắc sai lầm để Buchanan vượt qua, tuy nhiên tiền đạo của Villareal không thắng được thủ môn Garcia trong pha đối mặt.
32'
Raphinha lại khiến có cơ hội để dứt điểm, pha cứa lòng sở trường từ ngoài vòng cấm đưa bóng đi sát sạt mép trên xà ngang khung thành Villarreal.
24'
Các cule lại trải một phen hú vía khi Buchanan bắt vô-lê ở góc hẹp đưa bóng đi cắt ngang khung thành thủ thành Garcia.
17'
Kounde phá bóng về lưới nhà từ đường căng ngang của cầu thủ Villarreal bên cánh trái. Tuy nhiên đã có lỗi việt vị của cầu thủ áo vàng trước đó.
16'
Suýt chút nữa Raphinha hoàn tất cú đúp cho riêng mình nếu như cú dứt điểm bên ngoài vòng cấm không bị xà ngang khung thành từ chối.
9'
Hàng thủ Barca lại mắc lỗi khi chuyền bóng vào chân cầu thủ Villarreal, cơ hội được trao cho Perez nhưng cú sút lại không đủ khó.
12'
Raphinha mở tỷ số trên chấm 11m
Raphinha bị hậu vệ Villarreal phạm lỗi trong vòng cấm và đem về quả phạt đền. Trên chấm 11m, đích thân ngôi sao người Brazil kết thúc chính xác mở tỷ số cho đội khách.
7'
Thêm một cơ hội nữa dành cho "Tàu ngầm vàng", lần này Perez khống chế bằng ngực rồi bắt vô-lê về góc gần nhưng thủ môn Garcia cản phá chịu phạt góc.
2'
Villarreal có pha phản công sắc nét, đường chuyền của đồng đội về phía cột xa nhưng Nicolas Pepe lại đánh đầu đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành Barca.
22h17
Trọng tài chính Javier Alberola thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
22h14
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
Đội hình xuất phát của Barca
Đội hình xuất phát của Villarreal
Nhận định trước trận
Barcelona đang duy trì phong độ cực kỳ ấn tượng trước chuyến làm khách trên sân Villarreal. Dưới sự dẫn dắt của HLV Hansi Flick, đội bóng xứ Catalunya toàn thắng 6 trận gần nhất trên mọi đấu trường, mỗi trận đều ghi tối thiểu 2 bàn. Chuỗi kết quả này giúp Barcelona vững vàng trên ngôi đầu La Liga, tạo khoảng cách 4 điểm so với đại kình địch Real Madrid.
Phong độ sân khách cũng là điểm tựa lớn với Barca. Trong 12 chuyến xa nhà gần đây tại La Liga, họ thắng 9, hòa 1 và chỉ thua 2 trận. Đáng chú ý, hai trận sân khách gần nhất, Barca ghi tới 9 bàn thắng, cho thấy hàng công đang vào guồng.
Ở chiều ngược lại, Villarreal dù đang xếp thứ ba và được xem là hiện tượng mùa này, lại có dấu hiệu chững lại. Thầy trò HLV Marcelino chỉ thắng 2/6 trận gần đây trên mọi đấu trường và vừa trải qua hai thất bại liên tiếp.
Đáng lo hơn, Villarreal thường lép vế khi đối đầu Barca. “Tàu ngầm vàng” toàn thua trong 6 lần gần nhất tiếp đón Barca tại La Liga, thủng lưới tới 9 bàn ở hai trận gần nhất. Đây là cơ sở để Barca tự tin hướng tới thêm một chiến thắng.
Thông tin lực lượng
Villarreal gặp vấn đề nghiêm trọng về lực lượng. Họ mất Pape Gueye và Ilias Akhomach do phải về tập trung ĐTQG tham dự giải AFCON. Bên cạnh đó, chấn thương khiến họ không thể có sự phục vụ của Logan Costa, Pau Cabanes, Gerard Moreno. Khả năng kịp bình phục của Thomas Partey bỏ ngỏ đến phút chót.
Barca mất Dani Olmo, Gavi do chấn thương. Ronald Araujo đang được cho nghỉ vì mắc chứng trầm cảm. Tiền vệ Pedri cũng đang gặp vấn đề về thể lực.
- Xuống hạng