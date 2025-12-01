Trực tiếp bóng đá Aston Villa vs MU: 'Quỷ đỏ' đánh chiếm Villa Park Trực tiếp bóng đá Aston Villa vs MU, thuộc khuôn khổ vòng 17 Ngoại hạng Anh, sân Villa Park, diễn ra lúc 23h30 ngày 21/12 (giờ Việt Nam).

Barca chỉ mất 12 phút để có bàn mở tỷ số. Raphinha dứt điểm quyết đoán trên chấm phạt đền sau pha phạm lỗi của Santi Comesana trong vòng cấm. Trước đó ít phút, chính tiền vệ người Brazil từng khiến khung thành Villarreal rung chuyển với cú sút dội xà.

Barca duy trì khoảng cách 4 điểm nhiều hơn Real Madrid - Ảnh: La Liga

Sang hiệp hai, Barca duy trì sức ép và sớm có bàn nhân đôi cách biệt. Phút 63, Lamine Yamal tận dụng đường chuyền thuận lợi trong vòng cấm, dứt điểm lạnh lùng nâng tỷ số lên 2-0, tiếp tục khẳng định phong độ ấn tượng của sao trẻ này.

Villarreal càng gặp khó khi phải chơi thiếu người từ phút 39 sau thẻ đỏ của Renato Veiga. Dù nỗ lực xoay chuyển tình thế, đội chủ nhà không thể tạo khác biệt. Chiến thắng thứ ba liên tiếp giúp Barcelona giữ sạch lưới và vững vàng trên ngôi đầu bảng.

Ghi bàn:

Barca: Raphinha (12' pen), Yamal (64')

Thẻ đỏ: Renato Veiga (Villarreal, 39')

Đội hình ra sân:

Villarreal (4-4-2): Junior, Navarro, Marin, Veiga, Cardona, Buchanan, Parejo, Comesana, Moleiro, Perez, Pepe

Barca (4-2-3-1): Joan Garcia, Kounde, Cubarsi, Martin, Balde, De Jong, Eric Garcia, Yamal, Fermin Lopez (Rashford 68'), Raphinha, Torres (Lewandowski 68')