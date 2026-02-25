Nguồn ảnh: Uefa
|Kết quả
|Round of 32
|18/02/2026 00:45:00
|Galatasaray 5 - 2 Juventus
|18/02/2026 03:00:00
|Benfica 0 - 1 Real Madrid
|18/02/2026 03:00:00
|Borussia Dortmund 2 - 0 Atalanta
|18/02/2026 03:00:00
|Monaco 2 - 3 Paris Saint Germain
|19/02/2026 00:45:00
|Qarabag 1 - 6 Newcastle
|19/02/2026 03:00:00
|Bodo/Glimt 3 - 1 Inter
|19/02/2026 03:00:00
|Club Brugge KV 3 - 3 Atletico Madrid
|19/02/2026 03:00:00
|Olympiakos Piraeus 0 - 2 Bayer Leverkusen
|25/02/2026 00:45:00
|Atletico Madrid 4 - 1 Club Brugge KV
|25/02/2026 03:00:00
|Bayer Leverkusen 0 - 0 Olympiakos Piraeus
|25/02/2026 03:00:00
|Inter 1 - 2 Bodo/Glimt
|25/02/2026 03:00:00
|Newcastle 3 - 2 Qarabag