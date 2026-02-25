editorial_uefa_com atletico_de_madrid_v_club_brugge_kv_ _uefa_champions_league_2025_26_league_knockout_play off_second_leg (1).jpg
Hai đội nhập cuộc đầy quyết tâm
Phút 23, đón đường phát bóng dài của thủ thành Oblak, Sorloth che chắn khéo léo rồi quăng chân trái căng mở tỷ số cho Atletico
Tiền đạo người Na Uy ăn mừng bàn mở tỷ số
Đến cuối hiệp một, đội khách tìm được bàn gỡ hòa nhờ pha dàn xếp phạt góc hay
Ordonez đánh đầu lập công chu Brugge
Tuy nhiên, ngay đầu hiệp hai, Atletico tái lập thế dẫn bàn với pha bắt volley đầu vòng cấm của Cardoso
Phút 76, Sorloth chớp cơ hội nâng tỷ số lên 3-1
Cuối trận, lại là Sorloth lẻn xuống đệm cận thành ghi bàn
Đồng đội chúc mừng cú hat-trick của Sorloth
Đội bóng Tây Ban Nha đi tiếp nhờ chiến thắng chung cuộc 7-4
Sorloth nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận

Nguồn ảnh: Uefa

Kết quả
Round of 32
18/02/2026 00:45:00 Galatasaray 5 - 2 Juventus
18/02/2026 03:00:00 Benfica 0 - 1 Real Madrid
18/02/2026 03:00:00 Borussia Dortmund 2 - 0 Atalanta
18/02/2026 03:00:00 Monaco 2 - 3 Paris Saint Germain
19/02/2026 00:45:00 Qarabag 1 - 6 Newcastle
19/02/2026 03:00:00 Bodo/Glimt 3 - 1 Inter
19/02/2026 03:00:00 Club Brugge KV 3 - 3 Atletico Madrid
19/02/2026 03:00:00 Olympiakos Piraeus 0 - 2 Bayer Leverkusen
25/02/2026 00:45:00 Atletico Madrid 4 - 1 Club Brugge KV
25/02/2026 03:00:00 Bayer Leverkusen 0 - 0 Olympiakos Piraeus
25/02/2026 03:00:00 Inter 1 - 2 Bodo/Glimt
25/02/2026 03:00:00 Newcastle 3 - 2 Qarabag