Bóng đá đẹp và cơn ác mộng Inter

Một đội bóng có tổng chi phí chuyển nhượng ròng chỉ 1,7 triệu euro, đến từ thị trấn nằm phía trên Vòng Bắc Cực, nơi trong số 54.000 dân thì có 3 người góp mặt trong đội hình xuất phát, lại đang khiến đội đầu bảng Serie A lao đao.

Đó chính là kỳ tích ấn tượng của Bodo/Glimt, tập thể liên tục phá vỡ những “trần kính” của bóng đá châu Âu mà vẫn chưa thấy giới hạn. Trận lượt đi vòng play-off Champions League chỉ là chương mới nhất.

Bodo/Glimt có trận đấu xuất sắc trước Inter. Ảnh: @Glimt

Trận đấu bắt đầu từ… trước giờ bóng lăn. Bodo/Glimt phải dùng máy móc hạng nặng để dọn lớp tuyết dày phủ kín mặt sân – nhiều đến mức không thể chất hết quanh sân, buộc phải chở ra đường. Điều đó tạo nên những vùng mặt cỏ không đồng đều, đặc biệt ở hai biên.

Tuy nhiên, trọng tài người Đức Daniel Siebert đã kiểm tra và cho phép thi đấu vào buổi sáng, còn UEFA bác bỏ mọi khả năng hoãn trận.

“Không có cớ bào chữa”, cả Cristian Chivu lẫn Henrikh Mkhitaryan nói trước giờ bóng lăn khi được hỏi về mặt sân cỏ nhân tạo.

Inter ra sân với những thay đổi khó ngờ trong một trận knock-out sân khách. Trong khi Kjetil Knutsen dùng đội hình mạnh nhất, Chivu để Bisseck, Dimarco, Luis Henrique và Marcus Thuram trên ghế dự bị. Không có Calhanoglu (chấn thương), vai trò điều phối được giao cho Barella.

Bodo/Glimt trình diễn thứ bóng đá đẹp mắt. Ảnh: @Glimt

Trên sân Aspmyra, Bodo/Glimt đã chứng minh cho cả thế giới thấy rằng những chàng trai huyền thoại mạnh mẽ như xe tăng này không phải “những gã khổng lồ tóc vàng” chỉ biết gây ấn tượng bằng sức mạnh thể chất, mà là nhờ khả năng tư duy đỉnh cao.

Bodo/Glimt chơi bóng bằng đầu, nhưng đôi chân của họ cũng được thiết kế cho tốc độ chớp nhoáng. Berg, Fet, Blomberg, Hogh, nhưng đặc biệt là Evjen và Jens Haugue, tất cả đều suy nghĩ kỹ trước khi nhận bóng.

“Sát thủ của những ông lớn”

Hai chạm, một chạm, không ngừng nghỉ, không bao giờ ngừng di chuyển, lên xuống trên mặt sân cỏ nhân tạo nhỏ hẹp và cùng nhau biến thành cơn ác mộng cho Inter. Quả bóng xoay tròn đáng sợ trên mặt sân trong một loạt các pha phối hợp chóng mặt.

Sức ép tầm cao của Bodo/Glimt giúp đội chủ nhà giành chiến thắng 3-1. Hauge, cựu cầu thủ Milan, dẫn dắt lối chơi cho đại diện Na Uy và trực tiếp ghi 1 bàn – pha nâng tỷ số 2-1, tạo bước ngoặt cho trận lượt đi.

Màn trình diễn trước Inter khiến Bodo/Glimt một lần nữa được báo chí châu Âu ví von “kẻ hủy diệt của những ông lớn”.

Trong 2 trận cuối vòng bảng, Bodo/Glimt quật ngã Atletico và khiến Man City ôm mặt. Ảnh: @Glimt

Trên hành trình vào giai đoạn play-off Champions League, Bodo Glimt cũng thắng Man City với tỷ số 3-1 trên sân nhà. Tại Madrid, họ ngược dòng quật ngã Atletico 2-1.

Ghi 8 bàn trong 3 trận với Inter, Man City và Atletico là điều không phải ai cũng làm được. Đáng chú ý, Bodo/Glimt không thi đấu giải quốc nội từ tháng 11/2025.

“Tôi nghĩ chúng tôi có chút may mắn”, HLV Knutsen lên tiếng đầy tự tin sau chiến thắng. “Chúng tôi chơi rất hiệu quả, nhưng tôi nghĩ đó chỉ là một màn trình diễn ở mức trung bình. Kết quả là tốt, nhưng đội mới chỉ thể hiện ở mức trung bình”.

Cách biệt 2 bàn chưa đảm bảo chiếc vé vòng 1/8, nhưng giúp thầy trò ông Knutsen tự tin khi đến Italia vào tuần sau.

“Lượt về là một trận đấu khác”, Knutsen nhận định. “Chúng tôi không thể chỉ phòng ngự lùi sâu và trông chờ vào những pha phản công, mà cần phải chủ động tấn công. Dù vậy, đó chắc chắn sẽ là trận đấu khó khăn”.