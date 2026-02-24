|
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – VÒNG PLAY OFF
|
25/02
00:45
|
Atletico Madrid - Club Brugge
|
TV 360
|
25/02
03:00
|
Newcastle - FK Qarabag
|
ON SPORTS NEWS
|
Leverkusen - Olympiacos
|
TV 360
|
Inter Milan - Bodo Glimt
|
ON FOOTBALL
|
HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 34
|
25/02
02:45
|
Watford - Ipswich
|
Hull City - Derby County
|
Wrexham - Portsmouth
|
Swansea City - Preston
|
West Brom - Charlton
|
Middlesbrough - Leicester
|
Blackburn Rovers - Bristol City
|
25/02
03:00
|
Southampton - Queens Park Rangers
|
COPA LIBERTADORES 2025/26 – VÒNG LOẠI
|
25/02
05:00
|
Huachipato - Carabobo
|
25/02
07:30
|
Ind. Medellin - Liverpool Montevideo
|
Sporting Cristal - 2 de Mayo
|
VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 10
|
25/02
02:00
|
Al Hazem - Al Ittihad
|
Al Khaleej - Al Kholood
|
Al Taawoun - Al Hilal
Giải Ngoại hạng Anh - Premier League 2025/26
|Giờ
|Trận đấu
|Trực tiếp
|03:00
|Everton 0-1 Man United
|FPT Play
Giải VĐQG Tây Ban Nha - La Liga 2025/26
|Giờ
|Trận đấu
|Trực tiếp
|03:00
|Alaves 2-2 Girona
|SCTV15
Giải VĐQG Italia - Serie A 2025/26
|Giờ
|Trận đấu
|Trực tiếp
|00:30
|Fiorentina 1-0 Pisa
|ON Football
|02:45
|Bologna 1-0 Udinese
|ON Football
Giải VĐQG Bồ Đào Nha 2025/26
|Giờ
|Trận đấu
|03:15
|Famalicao 1-0 Casa Pia AC
Giải MLS (Nhà nghề Mỹ)
|Giờ
|Trận đấu
|07:00
|LA Galaxy vs New York City FC
|09:15
|Seattle Sounders FC vs Colorado Rapids
Giải VĐQG Argentina
|Giờ
|Trận đấu
|07:00
|Union vs Aldosivi
Giải VĐQG Saudi Arabia
|Giờ
|Trận đấu
|02:00
|Al Shabab 3-1 Al Riyadh
|02:00
|Al Qadsiah 4-0 Al Ettifaq
|02:00
|Damac 0-1 Al Ahli
|02:00
|Al Fateh 2-1 Al Akhdoud