Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – VÒNG PLAY OFF

25/02

00:45

Atletico Madrid - Club Brugge

TV 360

25/02

03:00

Newcastle - FK Qarabag

ON SPORTS NEWS

Leverkusen - Olympiacos

TV 360

Inter Milan - Bodo Glimt

ON FOOTBALL

HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 34

25/02

02:45

Watford - Ipswich

Hull City - Derby County

Wrexham - Portsmouth

Swansea City - Preston

West Brom - Charlton

Middlesbrough - Leicester

Blackburn Rovers - Bristol City

25/02

03:00

Southampton - Queens Park Rangers

COPA LIBERTADORES 2025/26 – VÒNG LOẠI

25/02

05:00

Huachipato - Carabobo

25/02

07:30

Ind. Medellin - Liverpool Montevideo

Sporting Cristal - 2 de Mayo

VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 10

25/02

02:00

Al Hazem - Al Ittihad

Al Khaleej - Al Kholood

Al Taawoun - Al Hilal

Giải Ngoại hạng Anh - Premier League 2025/26

Giờ Trận đấu Trực tiếp
03:00 Everton 0-1 Man United FPT Play

Giải VĐQG Tây Ban Nha - La Liga 2025/26

Giờ Trận đấu Trực tiếp
03:00 Alaves 2-2 Girona SCTV15

Giải VĐQG Italia - Serie A 2025/26

Giờ Trận đấu Trực tiếp
00:30 Fiorentina 1-0 Pisa ON Football
02:45 Bologna 1-0 Udinese ON Football

Giải VĐQG Bồ Đào Nha 2025/26

Giờ Trận đấu
03:15 Famalicao 1-0 Casa Pia AC

Giải MLS (Nhà nghề Mỹ)

Giờ Trận đấu
07:00 LA Galaxy vs New York City FC
09:15 Seattle Sounders FC vs Colorado Rapids

Giải VĐQG Argentina 

Giờ Trận đấu
07:00 Union vs Aldosivi

Giải VĐQG Saudi Arabia

Giờ Trận đấu
02:00 Al Shabab 3-1 Al Riyadh
02:00 Al Qadsiah 4-0 Al Ettifaq
02:00 Damac 0-1 Al Ahli
02:00 Al Fateh 2-1 Al Akhdoud