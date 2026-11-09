Yamal sắm vai kiến tạo, Barca ngược dòng đánh bại Atletico 2-1 nhờ cú đúp của Fermin Lopez, qua đó củng cố ngôi đầu La Liga với 33 điểm, hơn Real Madrid ba điểm.

Barca trải qua chuyến làm khách đầy khó khăn trước Atletico Madrid tại vòng 12 La Liga 2026/27, nhưng vẫn giành chiến thắng 2-1 nhờ màn trình diễn xuất sắc của Fermin Lopez.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Atletico chủ động đẩy cao đội hình, liên tục gây sức ép lên hàng phòng ngự đội khách. Phút thứ 6, Marc Pubill đánh đầu dội xà ngang sau quả tạt của Alex Baena. Không lâu sau, Pedri đáp trả bằng cú sút trúng xà ngang đội chủ nhà.

Trận đấu giữa Barca và Atletico diễn ra kịch tính - Ảnh: La Liga

Phút 10, Atletico vượt lên dẫn trước. Từ pha phối hợp với Julian Alvarez, Giuliano Simeone băng vào dứt điểm cận thành, đánh bại thủ môn Joan Garcia.

Bàn thắng giúp Atletico thi đấu hưng phấn, trong khi Barca gặp nhiều khó khăn trước lối chơi áp sát quyết liệt của đối thủ.

Tuy nhiên, đúng phút 45, Fermin Lopez tận dụng tình huống phá bóng thiếu dứt khoát của hàng thủ Atletico, tung cú sút chân trái hiểm hóc, quân bình tỷ số 1-1.

Sang hiệp hai, HLV Hansi Flick đưa Frenkie de Jong vào sân, giúp Barcelona cải thiện khả năng kiểm soát bóng.

Fermin Lopez trở thành người hùng của Barca với cú đúp bàn thắng, trong khi Yamal đóng góp một pha kiến tạo - Ảnh: FCBM

Bước ngoặt xuất hiện ở phút 66 khi Lamine Yamal thực hiện đường chuyền thuận lợi để Fermin Lopez thoát xuống đối mặt Jan Oblak. Tiền vệ Tây Ban Nha dứt điểm chính xác, hoàn tất cú đúp và đưa Barca vượt lên 2-1.

Những phút còn lại, Atletico nỗ lực tấn công nhưng không thể tìm được bàn gỡ. Chiến thắng giúp Barcelona dẫn đầu La Liga với 33 điểm, hơn Real Madrid ba điểm, tiếp tục khẳng định sức mạnh trong cuộc đua vô địch.

Bàn thắng:

Atletico: Giuliano Simeone (10')

Barca: Fermin Lopez (45', 66')

Đội hình thi đấu

Atletico: Oblak, Llorente, Pubill, Hancko, Grimaldo, Koke (Hjulmand 72'), Barrios (David 78'), Simeone, Alex Baena (Cardoso 72'), Lee Kang-in (Sorloth 60'), Julian Alvarez

Barca: Joan Garcia, Farinas (De Jong 46'), Cubarsi, Gerard Martin, Joao Cancelo (Christensen 60'), Pedri, Bernal (Eric Garcia 74'), Lamine Yamal, Fermin Lopez (Gavi 74'), Gordon (Adeyemi 86'), Raphinha