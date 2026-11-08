Sau khi Real Madrid thắng đậm Valencia 3-0 trên sân Mestalla ở vòng 12 La Liga, HLV Jose Mourinho dành lời khen cho các học trò và lạc quan về tương lai tươi sáng.

Jose Mourinho tìm đến người bạn Javier Aguirre sau khi Real Madrid giành chiến thắng 3-0 tại Mestalla, khiến Valencia đứng áp chót trước khi La Liga tạm nghỉ nhường chỗ cho các đội tuyển quốc gia.

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cho biết ông khuyên người đồng nghiệp đừng tự trách mình, bởi chênh lệch giữa hai đội hình quá lớn.

Mourinho hết lời khen ngợi học trò. Ảnh: RMCF

“Tôi nói với ông ấy đừng buồn, vì các cầu thủ của tôi giỏi hơn các cầu thủ của ông ấy rất nhiều. Vấn đề không nằm ở Aguirre, một HLV xuất sắc và giàu kinh nghiệm, mà là Real Madrid sở hữu những cầu thủ rất giỏi”, Mourinho cho biết.

Trận Valencia đấu Real Madrid tại Mestalla một đầy căng thẳng, như thường thấy mỗi khi hai đội đối đầu. Có những va chạm trên sân, một pha vào bóng của Gaya với Mbappe khiến hậu vệ chủ nhà nhận thẻ đỏ, và cả một vụ xô xát trong giờ nghỉ giữa hai hiệp.

“Khi đi vào phòng thay đồ, cầu thủ hai đội đã cãi vã và xô đẩy nhau”, đài Cadena SER đưa tin, đồng thời nêu tên Tarrega, Rioja, Maffeo, Rudiger và Bellingham.

Đài À Punt Ràdio khẳng định hai cầu thủ Real Madrid đã hành hung một nhân viên an ninh sân vận động.

Javier Aguirre khẳng định ông không chứng kiến điều gì. “Tôi hoàn toàn không biết, vì tôi là người đầu tiên đi vào. Tôi khá giận dữ nên đi thật nhanh về phòng thay đồ để hạ hỏa. Giờ tôi mới biết có chuyện xảy ra, một vụ xô xát. Tôi vừa mới được biết thôi. Không ai nói gì với tôi cả”.

Trong khi đó, Jose Mourinho không ngạc nhiên trước bầu không khí nóng bỏng trên sân. “Mestalla là đam mê. Trong suốt lịch sử, Mestalla luôn là một sân đấu khó khăn, nơi khán giả đòi hỏi rất cao ở đội bóng và các cầu thủ của họ.

Trận đấu diễn ra căng thẳng, Valencia có đến 26 lần phạm lỗi, so với 6 của Real Madrid. Ảnh: AS

Khi phải đối đầu với một Real Madrid vượt trội cả về cá nhân lẫn tập thể, sự thất vọng càng tăng lên và tác động đến các cầu thủ. Nhưng chúng tôi đã rất bình tĩnh để không đáp trả.

Theo tôi, thẻ đỏ là rất rõ ràng, còn thẻ vàng dành cho Mbappe thì tôi không biết. Trọng tài đã làm việc xuất sắc trên một sân đấu mà khán giả liên tục phản đối.

Ở Bernabeu, mọi người đến sân với tâm trạng thoải mái; còn tại Mestalla, vì thất vọng, họ có xu hướng phản đối nhiều hơn một chút. Tất cả vẫn trong giới hạn bình thường”.

Hài lòng sau 8 chiến thắng liên tiếp trên mọi mặt trận, Mourinho vui mừng với trạng thái mà tập thể của ông đã đạt tới. “Từ kinh nghiệm của mình, tôi cảm thấy đội bóng này rất hứa hẹn. Điều duy nhất khiến tôi lo lắng là lịch thi đấu dồn dập.

Các cầu thủ đang kiệt sức mà thứ Hai đã phải có mặt ở đội tuyển. Họ mệt mỏi về cơ bắp, còn tinh thần thì không, bởi người chiến thắng không mệt mỏi về tinh thần. Nhưng vì tôn trọng các HLV đội tuyển, tôi sẽ không trao đổi với họ về chuyện này”.