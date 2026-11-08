Real Madrid nối dài chuỗi thắng trên mọi đấu trường lên 8 trận khi hạ Valencia 3-0, gây áp lực lên Barca trước thềm đại chiến Atletico ở vòng 12 La Liga.

Với mục tiêu san bằng điểm số cùng đại kình địch Barcelona trên đỉnh bảng, Real Madrid sớm áp đảo về quyền kiểm soát bóng và thế trận.

Tuy nhiên, bất chấp sự sáng tạo của Yan Diomande và Arda Guler, đội khách vẫn gặp khó khăn trước hàng thủ Valencia. Gần như không thể vượt qua vạch giữa sân trong khoảng 20 phút đầu, nhưng chính chủ nhà lại có cú sút trúng đích đầu tiên.

Real Madrid thắng tưng bừng trên sân Valencia. Ảnh: AS

Aaron Mayol cắt được một đường chuyền rồi dứt điểm ngay ngoài vòng cấm, buộc Thibaut Courtois phải dùng những đầu ngón tay đẩy bóng. Từ quả phạt góc tiếp theo, Valencia đưa được bóng vào lưới, nhưng bàn thắng của Cesar Tarrega nhanh chóng bị từ chối vì việt vị.

Dẫu vậy, khoảng thời gian khởi sắc của Valencia không kéo dài khi Los Blancos khẳng định sức mạnh khi trận đấu gần trôi qua nửa giờ đồng hồ.

Hàng rào chủ nhà chặn được cú đá phạt của Kylian Mbappe, nhưng bóng lại bật đến vị trí Federico Valverde để anh tung cú sút chìm vào góc thấp mở tỷ số.

Không lâu sau đó, đội bóng của Jose Mourinho gia tăng cách biệt. Mbappe chuyền cho Jude Bellingham bên cánh trái, rồi đường trả ngược của tiền vệ người Anh chạm một cầu thủ đối phương, đưa bóng đến đúng tầm Arda Guler vô lê thành bàn.

Valverde ghi bàn từ ngoài vòng cấm trận thứ hai liên tiếp. Ảnh: AS

Ngôi sao người Thổ Nhĩ Kỳ suýt lập cú đúp ngay sau đó, nhưng bị Dimitrievski cản phá, giúp chủ nhà còn nuôi hy vọng. Ở tình huống đá bồi, Diomande lại sút vọt xà.

Real Madrid tiếp tục duy trì sự áp đảo sau khi hai đội trở lại sân. Dimitrievski vẫn là điểm sáng của Valencia trong cuộc đối đầu riêng với Guler, lao ra ôm gọn bóng khi tuyển thủ Thổ Nhĩ Kỳ được đưa vào thế đối mặt.

Sau đó, Dimitrievski tiếp tục dùng tay cản một cú sút căng của Mbappe. Đội khách tưởng như đã có thể định đoạt trận đấu khi Bellingham vượt qua những pha truy cản rồi dứt điểm, nhưng thủ môn chủ nhà lại dang chân cứu thua.

Khi trận đấu bước vào khoảng hơn 20 phút cuối, Arnaut Danjuma thử tài Courtois bằng cú sút góc hẹp, song không thể giúp chủ nhà tìm đường trở lại.

Guler và Mbappe cùng nhau ghi bàn. Ảnh: AS

Thủ môn người Bỉ không chỉ hóa giải tình huống ấy mà còn góp công vào bàn thứ ba của đội bóng thủ đô Madrid ngay sau đó.

Từ cú phát bóng dài của Courtois, Guler băng lên đón bóng rồi khéo léo chuyền vào trong cho Mbappe. Tiền đạo người Pháp dứt điểm sệt vào lưới, nâng thành tích tại La Liga mùa này lên 13 bàn.

Buổi tối của thầy trò Javier Aguirre càng trở nên tồi tệ khi Jose Gaya nhận thẻ đỏ trực tiếp vì pha phạm lỗi nguy hiểm với Mbappe. Chơi hơn người, Real Madrid của Jose Mourinho dễ dàng khép lại trận đấu để giành chiến thắng sân khách thứ 5 liên tiếp.

Chiến thắng này giúp Real Madrid tạm cân bằng 30 điểm với Barca, trước khi đội bóng xứ Catalunya thi đấu trên sân Atletico Madrid (3h ngày 9/11).

Thông tin Valencia vs Real Madrid:

Ghi bàn:

Real Madrid: Valverde 28’, Guler 36’, Mbappe 75’.

Thẻ đỏ: Gaya 79’.

Đội hình xuất phát:

Real Madrid (4-2-3-1): Courtois; Valverde, Konate, Huijsen, Cucurella; Tchouameni, Bernardo Silva; Guler, Bellingham, Diomande; Mbappe.

Valencia (5-3-2): Dimitrievski; Maffeo, Pepelu, Tarrega, De Haas, Gaya; Javi Guerra, Guido Rodriguez, Mayol; Danjuma, Sadiq.