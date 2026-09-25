“Ngày mai vẫn sẽ xúc động như mọi lần. Chúng tôi từng có những kỷ niệm tuyệt vời tại sân vận động này và hy vọng sẽ khởi đầu thuận lợi”, Roberto Mancini nói hôm 24/9, một ngày trước trận Italia tiếp Bỉ ở Olimpico (1h45 ngày 26/9).

Đây là lần thứ hai Mancini ra mắt Italia, sau nhiệm kỳ đầu thành công với chức vô địch EURO 2020 (diễn ra năm 2021 vì Covid-19), nhưng cũng gây thất vọng khi không giành vé World Cup 2022 (thua Bắc Macedonia ở play-off).

Nhiệm kỳ mới của Mancini với Italia bắt đầu từ trận gặp Bỉ. Ảnh: FIGC

“Chúng tôi phải làm việc rất nhiều trong thời gian ngắn. Hai ngày vừa qua diễn ra tốt đẹp với đội hình kết hợp giữa cầu thủ giàu kinh nghiệm và các gương mặt trẻ”, Mancini tự tin.

Trong đợt tập trung cho UEFA Nations League, Mancini gọi nhiều gương mặt mới. Alessandro Romano là một trong những tân binh được quan tâm nhất.

Romano là người Thụy Sĩ gốc Italia, hiện đang đá rất hay trong màu áo Cagliari theo hợp đồng cho mượn từ AS Roma. Cầu thủ 20 tuổi được giới truyền thông ví với Nemanja Matic - tiền vệ Serbia hiện thi đấu cho Sassuolo.

“Romano có giống Matic không ư? Tôi hy vọng cậu ấy còn giỏi hơn”, Mancini dành lời khen cho tiền vệ từng khoác áo các đội trẻ Thụy Sĩ, và không giấu việc cho anh ra mắt trận Bỉ.

“Romano có những phẩm chất rất đáng chú ý. Trận đầu tiên luôn khó nhất, nên chúng tôi phải khởi đầu tốt”.

Nhắc đến thất bại trước Bosnia và hụt vé World Cup 2026 - lần thứ 3 liên tiếp làm khán giả ngày hội bóng đá thế giới - Mancini nói:

“Chúng tôi phải nhìn về phía trước. Bóng đá là vậy, đôi khi bạn thua những trận khó tin như Italia đã trải qua. Nhưng chúng tôi có cơ hội sớm làm lại. Mọi sự tập trung lúc này đều hướng đến tương lai”.

Romano được kỳ vọng mang đến nét mới cho Italia. Ảnh: FIGC

Mancini đầy tự tin về diện mạo mới của Azzurri: “Chúng tôi hy vọng vào đến trận tranh chức vô địch Nations League, dù điều đó không dễ vì bảng đấu rất mạnh. Mục tiêu là chơi tốt ngay từ đầu.

Với các đội tuyển, thời gian chuẩn bị luôn ít. Chúng tôi cần chơi hay và giành kết quả tốt. Đó là liều thuốc duy nhất để kéo người hâm mộ về phía mình”.

Đội trưởng Gigio Donnarumma cũng tự tin về giai đoạn mới với Mancini: “Tôi tin vào thứ bóng đá của ông ấy. Chúng tôi muốn chơi chủ động, quyết liệt và kiểm soát trận đấu.

Tại Nations League, đội sẽ gặp những đối thủ mạnh, nhưng chúng tôi vẫn muốn triển khai lối chơi ấy. Chúng tôi phải khiến người Italia yêu màu áo thiên thanh một lần nữa”.

Ở UEFA Nations League 2026/27, ngoài Bỉ, Italia còn đối đầu Thổ Nhĩ Kỳ và Pháp trong khuôn khổ bảng 1.