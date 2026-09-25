1h45 ngày 26/9, sân Kocaeli:

Chào Zizou

Cúi đầu rời sân khi chỉ còn cách chức vô địch World Cup vài bước chân, sau chiếc thẻ đỏ vì cú húc đầu vào Materazzi. Đó là hình ảnh cuối cùng của Zinedine Zidane trong màu áo tuyển Pháp, cũng là lần cuối người ta thấy ông với tư cách cầu thủ.

Lẽ ra màn chia tay ấy có thể đưa ông lên đỉnh cao trọn vẹn. Một khoảnh khắc mất bình tĩnh đã phủ bóng lên sự nghiệp phi thường, dù không thể ngăn Zidane trở thành huyền thoại của “Les Bleus”.

Sau 20 năm, Zidane trở lại với tuyển Pháp ở cương vị khác. Ảnh: FFF

Tròn hai thập kỷ sau, Zizou trở lại để dẫn dắt thế hệ cầu thủ muốn viết tiếp lịch sử. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, 1h45 ngày 26/9, ông bắt đầu hành trình xây dựng vị thế mới cho bóng đá Pháp.

Thất bại trên chấm luân lưu trước Italia trong trận chung kết năm ấy mở đầu một giai đoạn u ám. Suốt 7 năm, tuyển Pháp đều dừng bước ngay vòng đầu ở những giải đấu họ tham dự.

Rồi Didier Deschamps xuất hiện, đưa đội tuyển tới ngôi vô địch thế giới thứ hai vào năm 2018 và khôi phục bản lĩnh thi đấu.

Đáng ra Zidane đã kế nhiệm ông sau World Cup 2022. Nhưng Noel Le Graet - cựu chủ tịch LĐBĐ Pháp (FFF) - đơn phương gia hạn hợp đồng với Deschamps, rồi công khai có những lời lẽ thiếu tôn trọng Zizou.

Hai tháng sau, Le Graet mất chức; giấc mơ dẫn dắt tuyển Pháp của Zizou cũng phải chờ thêm.

Giấc mơ ấy thành hiện thực vào tháng 7. Zidane đã đợi cơ hội này rất lâu. Ông từ chối những lời đề nghị hậu hĩnh, không lắng nghe bất kỳ CLB nào, kể cả PSG, đội từng ở gần việc thuyết phục ông vào năm 2022.

Khát vọng nắm quyền ở tuyển Pháp, nơi ông nhiều lần gọi là “nhà mình”, không hề thay đổi trong 4 năm chờ đợi.

FFF cũng mong cuộc tái hợp ấy không kém gì ông. Như năm 1998, cũng như lần bất ngờ trở lại “Les Bleus” năm 2005 sau khi tuyên bố giã từ đội tuyển, Zidane đến trong sự kỳ vọng của một vị cứu tinh.

Chờ phong cách mới

Thử thách dành cho ông rất lớn. Thành tích của người tiền nhiệm buộc Zidane phải tạo ra một đội bóng đủ sức cạnh tranh ngay từ ngày đầu. Ông làm việc không ngừng suốt tuần qua.

Biết rằng mình chưa có nhiều thời gian định hình lối chơi, Zizou sẽ từng bước thay sự thực dụng đậm nét dưới thời Deschamps bằng một cách chơi giàu cảm hứng hơn.

“Tôi muốn một đội bóng muốn có bóng và biết làm việc khi không có bóng”, ông nói. Đó là lời báo trước về một tuyển Pháp muốn chủ động kiểm soát trận đấu.

Zidane dự kiến thay đổi vai trò của Mbappe. Ảnh: FFF

Zizou không cần chứng minh năng lực của mình. 3 chức vô địch Champions League liên tiếp cùng Real Madrid, thành tích chưa HLV nào khác làm được, đã nói lên nhiều điều.

Một trong những quyết định quan trọng đầu tiên của ông liên quan đến Kylian Mbappe. Zidane nhìn nhận anh là tiền đạo cánh trái, thay vì trung phong, và đã trao đổi điều đó với cầu thủ trong cuộc trò chuyện tuần trước.

“Cá nhân tôi thích cậu ấy chơi ở cánh trái nhất”, ông khẳng định. Ngôi sao Real Madrid dự kiến ra sân lệch trái, còn Ousmane Dembele đảm nhiệm vai trò số 9.

Còn đóng góp của Mbappe khi đội nhà không có bóng? Với Zidane, đó là “một cuộc tranh luận giả tạo”.

Dẫu vậy, ông hiểu nhiệm vụ thuyết phục Mbappe tham gia phòng ngự sẽ không dễ dàng. Carlo Ancelotti, Luis Enrique và cả Deschamps đều từng gặp trở ngại ấy. Nhưng nếu có ai đủ sức làm được, đó có thể là Zizou.

Đêm nay tại Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp sẽ gặp một đối thủ đang tổn thương sau thất bại ở World Cup và trông cậy vào tài năng của Arda Guler để tạo bất ngờ.

Trên đất Izmit, thành Nicomedia xưa từng là kinh đô của các hoàng đế La Mã, “Vua” Zizou bắt đầu triều đại mới của mình.

Đội hình dự kiến:

Thổ Nhĩ Kỳ (4-3-3): Cakir; Celik, Demiral, Bardakci, Elmali; Ozcan, Kokcu, Yuksek; Guler, Yilmaz, Akturkoglu.

Pháp (4-3-3): Maignan; Kounde, Upamecano, Lacroix, Andy Diouf; Kone, Cherki, Rabiot; Olise, Dembele, Mbappe.

Dự đoán: Pháp thắng 3-1.