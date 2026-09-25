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Kết quả bóng đá hôm nay
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TRẬN ĐẤU
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KÊNH TRỰC TIẾP
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FIFA ASEAN Cup 2026 - Division 2
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24/09 16:00
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Lào 3-1 Brunei
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24/09 19:00
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Myanmar 2-0 Timor Leste
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UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE A
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25/09 01:45
|Hà Lan 1-1 Đức
|Na Uy 3-2 Đan Mạch
|Bồ Đào Nha 1-0 Xứ Wales
|Serbia 1-2 Hy Lạp
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UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE B
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25/09 01:45
|Áo 3-1 Israel
|Kosovo 1-0 Ireland
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UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE D
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24/09 23:00
|Andorra 1-2 Malta
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25/09 01:45
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Liechtenstein 0-2 Lithuania
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GIAO HỮU CÁC ĐTQG 2026
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24/09 17:05
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Nhật Bản 3-1 Uruguay
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24/09 18:00
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Hàn Quốc 3-0 Ecuador
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24/09 21:00
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Uzbekistan 3-1 Iran
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VĐ CHÂU PHI 2026/27 – VÒNG BẢNG
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24/09 20:00
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Namibia 1-0 Congo
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24/09 23:00
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CHDC Congo 2-0 Guinea Xích Đạo
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Libya 2-0 Botswana
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Mauritania 3-1 CH Trung Phi
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25/09 02:00
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Cameroon 3-1 Comoros
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Bờ Biển Ngà 2-0 Ghana
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Sierra Leone 2-3 Zimbabwe
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Tunisia 1-1 Uganda
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ARABIAN GULF CUP 2026/27 – VÒNG BẢNG
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24/09 22:00
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UAE 4-0 Yemen
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25/09 01:00
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Qatar 2-0 Bahrain
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