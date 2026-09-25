Kết quả bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

KÊNH TRỰC TIẾP

FIFA ASEAN Cup 2026 - Division 2

24/09  16:00

Lào 3-1 Brunei

24/09  19:00

Myanmar 2-0 Timor Leste

 UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE A

25/09  01:45

 Hà Lan 1-1 Đức

Na Uy 3-2 Đan Mạch
Bồ Đào Nha 1-0 Xứ Wales
Serbia 1-2 Hy Lạp

UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE B

25/09  01:45

 Áo 3-1 Israel

Kosovo 1-0 Ireland

UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE D

24/09  23:00

 Andorra 1-2 Malta

25/09  01:45

Liechtenstein 0-2 Lithuania

GIAO HỮU CÁC ĐTQG 2026

24/09  17:05

Nhật Bản 3-1 Uruguay

24/09  18:00

Hàn Quốc 3-0 Ecuador

24/09  21:00

Uzbekistan 3-1 Iran

 VĐ CHÂU PHI 2026/27 – VÒNG BẢNG

24/09  20:00

Namibia 1-0 Congo

24/09  23:00

CHDC Congo 2-0 Guinea Xích Đạo

Libya 2-0 Botswana

Mauritania 3-1 CH Trung Phi

25/09  02:00

Cameroon 3-1 Comoros

Bờ Biển Ngà 2-0 Ghana

Sierra Leone 2-3 Zimbabwe

Tunisia 1-1 Uganda

 ARABIAN GULF CUP 2026/27 – VÒNG BẢNG

24/09  22:00

UAE 4-0 Yemen

25/09  01:00

Qatar 2-0 Bahrain