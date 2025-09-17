Nam Định có màn ra mắt ấn tượng tại đấu trường châu lục khi tung tới 10 ngoại binh trong trận gặp Ratchaburi. Đội bóng thành Nam nhập cuộc tự tin và được đền đáp ở phút 35, khi Caio Cesar dứt điểm tinh tế sau pha treo bóng chuẩn xác của Kevin Phạm Ba, mở tỷ số cho đội chủ nhà.
Bước sang hiệp hai, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt chơi bùng nổ. Phút 52, từ tình huống ném biên nhanh, Percy Tau kiến tạo để Brenner tung cú vô lê đẹp mắt nâng tỷ số lên 2-0. Chỉ ít phút sau, tiền đạo này tiếp tục tỏa sáng bằng cú đánh đầu hiểm hóc, giúp Nam Định dẫn trước 3-0.
Dù CLB đến từ Thái Lan rút ngắn cách biệt ở phút 60 nhờ bàn thắng của Tana, nhưng Nam Định vẫn thi đấu chắc chắn. Thậm chí Mahmoud Eid từng sút tung lưới đối thủ song bị từ chối vì việt vị. Chung cuộc, Nam Định thắng 3-1, khởi đầu hoàn hảo tại AFC Champions League Two.
Ghi bàn:
Nam Định: Caio Cesar (35'), Brenner (52', 57')
Ratchaburi: Tana (60')
Đội hình xuất phát
Nam Định: Caique Santos, Lucas, Mitchell Dijks, Mota, Kevin Phạm Ba, Caio Cesar, Mahmoud Eid, Percy Tau, Romulo, Hoàng Anh, Brenner
Ratchaburi: Kampon, Gabriel, Khemdee, Corinus, Tana, Thanawat, Curran, Jakkaphan, Negueba, Srisuwan, Denilson Juior
KẾT THÚC
Trận đấu kết thúc với chiến thắng dễ dàng 3-1 dành cho Nam Định trước CLB đến từ Thái Lan. Đại diện Việt Nam có màn ra quân thuận lợi tại bảng F AFC Champions League Two 2025/26.
Ở trận đấu cùng bảng, Gamba Osaka (Nhật Bản) cũng giành chiến thắng với tỷ số tương tự trước CLB Đông Phương (Hồng Kông).
90'
Hiệp hai có 5 phút bù giờ.
85'
Từ tình huống đá phạt góc của Nam Định, một ngoại binh của đội chủ sân Thiên Trường đánh đầu nối tung lưới Ratchaburi nhưng trọng tài biên căng cờ báo lỗi việt vị.
80'
HLV Vũ Hồng Việt tiếp tục thay đổi về nhân sự, chủ động chơi chậm và chắc chắn bên phần sân nhà.
71'
Dẫn trước với cách biệt 2 bàn, các cầu thủ Nam Định chủ động giảm nhịp độ trận đấu và rút dần các trụ cột ra nghỉ.
60'
Tana rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 cho Ratchaburi
Sau pha tranh chấp giữa cầu thủ đôi bên trong vòng cấm Nam Định, Tana chớp cơ hội dứt điểm quyết đoán khiến thủ môn Caique Santos không thể cản phá.
57'
Brenner lập cú đúp
Thêm một cơ hội nữa dành cho Nam Định và Brenner nhanh chân dứt điểm chéo góc chính xác nâng tỷ số lên 3-0 cho Nam Định.
52'
Brenner nhân đôi cách biệt cho Nam Định
Từ quả ném biên của Nam Định, Percy Tau chuyền vào thuận lợi cho Brenner kết thúc trái phá, làm tung mành lưới Ratchaburi.
49'
Caio Cesar chuyền bóng cho Percy Tau ở vị trí thuận lợi bên cánh phải để cầu thủ này sửa bóng bằng lòng trong chân trái kĩ thuật đưa bóng sạt xà ngang khung thành thủ môn Phatom.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
Hết hiệp 1
Hiệp một khép lại với tỷ số 1-0 tạm nghiêng về phía chủ nhà Thép Xanh Nam Định.
44'
Các cầu thủ Ratchaburi nỗ lực vùng lên gây sức ép để tìm kiếm cơ hội, ghi bàn quân bình tỷ số trước khi hai đội nghỉ giải lao.
37'
Thủ môn Caique Santos của Nam Định có pha cản phá chính xác từ cú sút căng của cầu thủ Ratchaburi.
35'
Caio Cesar mở tỷ số cho Nam Định
Mahmoud Eid băng lên bên cánh phải nhận đường chuyền của đồng đội, anh treo bóng về phía cột xa để Caio Cesar nỗ lực dứt điểm chéo góc tung lưới Ratchaburi.
33'
ĐKVĐ V-League đang bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành của Ratchaburi.
28'
Mải mê tấn công suýt chút nữa Nam Định dính bàn thua khi Thanawat đột phá rồi căng ngang. May cho đại diện V-League khi không có cầu thủ nào của Ratchaburi có thể dứt điểm.
20'
Các cầu thủ Nam Định liên tục "bắn phá", Caio Cesar rồi Percy Tau tìm kiếm vận may từ những cú sút xa nhưng đều bị thủ môn Ratchaburi bắt gọn.
14'
Kevin Pham Ba chuyền bóng để Percy Tau thực hiện cú dứt điểm bằng chân trái nhưng không làm khó thủ môn Kampon của đội bóng Thái Lan.
9'
Đội chủ sân Thiên Trường đang tổ chức ép sân đối với các cầu thủ đến từ Thai-League.
4'
Kevin Phạm Ba có pha cản phá chính xác từ tình huống tổ chức tấn công rồi dứt điểm quyết đoán của cầu thủ Ratchaburi.
19h15
Nữ trọng tài chính người Hàn Quốc thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
19h10
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
18h30
18h20
Đội hình xuất phát của Nam Định
Đội hình xuất phát Nam Định vs Ratchaburi
Thông tin lực lượng
Nam Định: Tuấn Anh, Văn Toàn bị chấn thương
Ratchaburi: Đầy đủ đội hình
Nhận định trước trận
Trận ra quân tại AFC Champions League Two 2025/26 của Nam Định FC hứa hẹn nhiều cảm xúc, nhưng cũng đầy thách thức. Dù đã có những tân binh chất lượng như Hudlin, Blom và Cesar, đội bóng thành Nam vẫn cần thêm thời gian để gắn kết, trong khi chấn thương của Văn Toàn và Tuấn Anh khiến sức mạnh suy giảm đáng kể.
Bên kia chiến tuyến, Ratchaburi mang đến sự tự tin với phong độ ấn tượng tại Thai League, duy trì chuỗi trận bất bại cùng lối chơi tổ chức chặt chẽ, phản công nhanh và hiệu quả. Đây sẽ là thử thách không nhỏ cho hàng thủ Nam Định vốn chưa thật sự chắc chắn.
Tuy vậy, lợi thế sân nhà và khát khao khẳng định mình có thể giúp thầy trò HLV Vũ Hồng Việt tạo nên bất ngờ. Lần đầu tiên hai đội chạm trán, cuộc đối đầu này được dự báo kịch tính, khó đoán và có thể cống hiến nhiều bàn thắng.