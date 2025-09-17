Nam Định có màn ra mắt ấn tượng tại đấu trường châu lục khi tung tới 10 ngoại binh trong trận gặp Ratchaburi. Đội bóng thành Nam nhập cuộc tự tin và được đền đáp ở phút 35, khi Caio Cesar dứt điểm tinh tế sau pha treo bóng chuẩn xác của Kevin Phạm Ba, mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Nam Định khởi đầu thuận lợi tại AFC Champions League Two - Ảnh: L.T

Bước sang hiệp hai, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt chơi bùng nổ. Phút 52, từ tình huống ném biên nhanh, Percy Tau kiến tạo để Brenner tung cú vô lê đẹp mắt nâng tỷ số lên 2-0. Chỉ ít phút sau, tiền đạo này tiếp tục tỏa sáng bằng cú đánh đầu hiểm hóc, giúp Nam Định dẫn trước 3-0.

Dù CLB đến từ Thái Lan rút ngắn cách biệt ở phút 60 nhờ bàn thắng của Tana, nhưng Nam Định vẫn thi đấu chắc chắn. Thậm chí Mahmoud Eid từng sút tung lưới đối thủ song bị từ chối vì việt vị. Chung cuộc, Nam Định thắng 3-1, khởi đầu hoàn hảo tại AFC Champions League Two.

Ghi bàn:

Nam Định: Caio Cesar (35'), Brenner (52', 57')

Ratchaburi: Tana (60')

Đội hình xuất phát

Nam Định: Caique Santos, Lucas, Mitchell Dijks, Mota, Kevin Phạm Ba, Caio Cesar, Mahmoud Eid, Percy Tau, Romulo, Hoàng Anh, Brenner

Ratchaburi: Kampon, Gabriel, Khemdee, Corinus, Tana, Thanawat, Curran, Jakkaphan, Negueba, Srisuwan, Denilson Juior