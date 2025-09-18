Vào lúc 19h ngày 18/9, hành trình của CAHN tại đấu trường AFC Champions League Two 2025/26 bắt đầu với trận làm khách trước Bắc Kinh Quốc An (Beijing Guoan) tại bảng E. Đây là trận đấu được dự báo có nhiều khó khăn với thầy trò HLV Polking.

Đội bóng Trung Quốc sở hữu nhiều chất lượng, có thể kể tới Guga hay Sergio, chơi bóng thiên về sức mạnh, vì thế cuộc đọ sức này CAHN phải có sự chuẩn bị kỹ về thể lực cũng như những tình huống va chạm.

Có thể đây chính là lý do mà HLV Polking quyết định không sử dụng tiền vệ nhỏ con Quang Hải. Dù vậy, việc số 19 vắng mặt trong danh sách thi đấu của CAHN cũng khiến nhiều người cảm thấy bất ngờ.

CAHN sẵn sàng cho cuộc chinh phục ở sân chơi châu lục. Ảnh: S.N

Ngoài sự vắng mặt của Quang Hải, tiền đạo chủ lực Alan dù cũng hành quân sang Trung Quốc cùng đội nhưng khả năng ra sân bỏ ngỏ vì chấn thương.

Cơ sở để HLV Poking và các học trò tin tưởng vào một kết quả có lợi trước đại diện của Trung Quốc là phong độ của CAHN. Đội bóng ngành công an vừa thắng Hải Phòng 2-1, trước đó vượt qua Hà Nội FC 4-2, Bình Dương 3-0 và hòa Thể Công 1-1.

Bên kia chiến tuyến, Bắc Kinh Quốc An có 14 chiến thắng, 6 trận hòa và chỉ thua 4 sau 24 vòng đấu tại giải VĐQG Trung Quốc, hiện đứng thứ 4/16 với 48 điểm. Hai trận gần nhất, đội bóng này thắng đậm Yunnan Yukun 7-0 và Wuhan Three Towns 4-0 cho thấy phong độ rất cao.

Gặp đối thủ mạnh và thi đấu sân khách, CAHN khả năng chơi phòng ngự phản công, hướng tới mục tiêu có điểm. Với dàn cầu thủ chất lượng cùng sự dẫn dắt của HLV Polking, đại diện đến từ Việt Nam rất tự tin có thể hoàn thành nhiệm vụ trong trận mở màn sân chơi châu lục.

Trận CAHN vs Bắc Kinh Quốc An lăn bóng và lúc 19h15 ngày 18/9, tại Bắc Kinh, Trung Quốc.