Thép Xanh Nam Định có sự khởi đầu thuận lợi tại AFC Champions League Two 2025/26 khi đánh bại Ratchaburi 3-1 trong trận mở màn trên sân Thiên Trường, tối 17/9. Đánh giá về trận đấu, HLV Vũ Hồng Việt nói: "Trận đấu thực sự hay với chất lượng chuyên môn cao. Bởi hai đội đều chơi tấn công và cống hiện những đường bóng đẹp. Tuy vậy, chúng tôi may mắn giành chiến thắng và có một khởi đầu tốt ở đấu trường châu lục".

HLV Vũ Hồng Việt. Ảnh: T.L

Lý giải về việc chiêu mộ rất nhiều ngoại binh, HLV Vũ Hồng Việt cho biết Thép Xanh Nam Định thi đấu ở 4 mặt trận nên cần một đội hình có chiều sâu. Đội không có lực lượng nội binh đủ dày nên buộc phải khỏa lấp bằng các cầu thủ ngoại.

"AFC Champions Two cũng không hạn chế ngoại binh nên chúng tôi chú trọng tăng cường cầu thủ ngoại. Tuy nhiên tôi tính toán cho từng trận, từng đối thủ để duy trì sự cân bằng và mọi cầu thủ đều phát huy hết khả năng.

Những cầu thủ tôi đánh giá cao trong trận thắng trước Ratchaburi gồm Caio Cesar, Percy Tau, Mitchell Dijks và Brenner. Riêng với Percy Tau nếu tiếp tục chơi tốt như hôm nay tôi sẽ nghĩ đến việc sử dụng cậu ấy ở mặt trận V-League", HLV Vũ Hồng Việt cho biết.

Thép Xanh Nam Định có chiến thắng xứng đáng. Ảnh: T.L

Trong khi đó ngoại binh Caio Cesar chia sẻ cảm xúc: "Tôi rất vui với bàn thắng ghi được. Tôi thích nghi với vị trí mới mang tính tấn công hơn, từ đó nắm giữ thế trận và chuyển hóa tốt các cơ hội thành bàn thắng. Tôi cũng như các đồng đội cảm thấy rất vui với kết quả và hy vọng đây là động lực để chúng tôi tiến xa".