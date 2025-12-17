Hai đội nhập cuộc khá dè dặt, chơi chắc chắn trong hơn 20 phút đầu. Tuy nhiên, càng về cuối hiệp một, Nam Định càng cho thấy sự chủ động và hiệu quả trong lối chơi. Phút 43, trung vệ Lucas chớp thời cơ từ sai lầm của hàng thủ đội chủ nhà, dứt điểm gọn gàng mở tỷ số cho đại diện Việt Nam.

Xuân Son với pha ăn mừng mới nhất - Ảnh: TXNĐ

Sang hiệp hai, thế trận hoàn toàn nghiêng về Nam Định. Phút 49, Xuân Son tận dụng pha căng ngang chuẩn xác của Percy Tau để nâng tỷ số lên 2-0.

Chỉ ít phút sau, Ngọc Sơn sút một chạm đẹp mắt, giúp đội khách dẫn trước 3 bàn. Bangkok United chỉ kịp ghi bàn danh dự ở phút 84 từ một tình huống phạt góc. Đến phút bù giờ, Xuân Son hoàn tất cú đúp, ấn định chiến thắng 4-1.

Kết quả này giúp Nam Định tiếp tục duy trì vị thế cạnh tranh vé đi tiếp, trong khi Bangkok United rơi vào thế bất lợi trước lượt trận cuối.

Ghi bàn:

Bangkok Utd: Wisarut (85')

Nam Định: Lucas Alves (45'), Xuân Son (49', 90'+6), Ngọc Sơn (58')

Đội hình ra sân:

Bangkok Utd: Khammai, Selanon, Everton, Manuel Bihr, Notechaiya, Thitiphan Puangchan, Anan, Zakaria Jradi, Mahmoud Eid, Luka Adzic, Al Ghassani

Nam Định: Nguyên Mạnh, Văn Vĩ, Waiber Mota, Hồng Duy, Lucas Alves, Kevin Phạm Ba, Tau Percy, Romulo, Tuấn Anh, Caio Cesar, Xuân Son.