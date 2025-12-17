Hai đội nhập cuộc khá dè dặt, chơi chắc chắn trong hơn 20 phút đầu. Tuy nhiên, càng về cuối hiệp một, Nam Định càng cho thấy sự chủ động và hiệu quả trong lối chơi. Phút 43, trung vệ Lucas chớp thời cơ từ sai lầm của hàng thủ đội chủ nhà, dứt điểm gọn gàng mở tỷ số cho đại diện Việt Nam.
Sang hiệp hai, thế trận hoàn toàn nghiêng về Nam Định. Phút 49, Xuân Son tận dụng pha căng ngang chuẩn xác của Percy Tau để nâng tỷ số lên 2-0.
Chỉ ít phút sau, Ngọc Sơn sút một chạm đẹp mắt, giúp đội khách dẫn trước 3 bàn. Bangkok United chỉ kịp ghi bàn danh dự ở phút 84 từ một tình huống phạt góc. Đến phút bù giờ, Xuân Son hoàn tất cú đúp, ấn định chiến thắng 4-1.
Kết quả này giúp Nam Định tiếp tục duy trì vị thế cạnh tranh vé đi tiếp, trong khi Bangkok United rơi vào thế bất lợi trước lượt trận cuối.
Ghi bàn:
Bangkok Utd: Wisarut (85')
Nam Định: Lucas Alves (45'), Xuân Son (49', 90'+6), Ngọc Sơn (58')
Đội hình ra sân:
Bangkok Utd: Khammai, Selanon, Everton, Manuel Bihr, Notechaiya, Thitiphan Puangchan, Anan, Zakaria Jradi, Mahmoud Eid, Luka Adzic, Al Ghassani
Nam Định: Nguyên Mạnh, Văn Vĩ, Waiber Mota, Hồng Duy, Lucas Alves, Kevin Phạm Ba, Tau Percy, Romulo, Tuấn Anh, Caio Cesar, Xuân Son.
KẾT THÚC
Trận đấu kết thúc với chiến thắng thuyết phục 3-1 dành cho Nam Định. Kết quả này giúp đại diện Việt Nam vươn lên chiếm ngôi đầu bảng B, với 9 điểm sau 3 trận toàn thắng.
90'+6
Xuân Son hoàn tất cú đúp
Xuân Son xâm nhập vòng cấm Bangkok Utd, anh vượt qua hậu vệ chủ nhà rồi dứt điểm về góc gần tung lưới đối phương lần thứ 4. Đây là bàn thắng thứ 6 sau 5 trận kể từ khi anh tái xuất sân cỏ.
90'
Hiệp hại có 5 phút bù giờ.
85'
Wisarut rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3
Đội trưởng Wisarut chớp cơ hội dứt điểm cận thành đem về bàn thắng danh dự cho Bangkok Utd.
78'
Kevin Phạm Ba sút tung lưới Bangkok Utd lần thứ 4 nhưng trọng tài báo lỗi đối với cầu thủ của Nam Định.
58'
Ngọc Sơn nâng tỷ số lên 3-0 cho Nam Định
Percy Tau tung cú sút bị thủ môn Bangkok Utd đẩy ra, bóng đá tìm tới chân của Ngọc Sơn và cầu thủ mang áo số 27 tung cú sút chính xác ở góc hẹp nâng tỷ số lên 3-0 cho Nam Định.
49'
Xuân Son tỏa sáng
Percy Tau đột phá xuống sát đường biên ngang của Bangkok Utd trước khi tạt bóng ra. Xuân Son ập vào với pha chạm bóng tinh tế nâng tỷ số lên 2-0 cho Nam Định.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
Hết hiệp 1
Hiệp một khép lại với tỷ số 1-0 tạm nghiêng về phía đội ĐKVĐ V-League.
45'
Lucas Alves mở tỷ số cho Nam Định
Từ pha bóng lộn xộn trong vòng cấm Bangkok Utd, Xuân Son dứt điểm trúng chân cầu thủ chủ nhà. Lucas Alves chớp cơ hội thực hiện pha cứa lòng đẹp mắt làm tung lưới thủ môn Khammai.
35'
Xuân Son xâm nhập vòng cấm Bangkok Utd và ra dấu một cầu thủ chủ nhà để tay chạm bóng trong vòng cấm nhưng trọng tài cho rằng không có lỗi.
28'
Xuân Son có cơ hội dứt điểm đầu tiên từ pha ném biên mạnh của Mota, tuy nhiên pha đánh đầu ngược của tiền đạo tuyển Việt Nam không thành công.
15'
Trận đấu đang trôi đi với những diễn biến khá tẻ nhạt, chưa có pha dứt điểm đáng chú ý nào được cầu thủ đôi bên tạo về phía khung thành của nhau.
5'
Dù phải làm khách tại Thái Lan nhưng các cầu thủ Nam Định cho thấy sự quyết tâm khi chọn lối chơi tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc.
19h00
Trọng tài chính thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
18h53
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
Đội hình xuất phát của Nam Định
Xuân Son và các đồng đội đã có mặt tại sân BG
Nhận định trước trận
Dù tạm thời xếp sau Johor nhưng Nam Định đang nắm trong tay lợi thế lớn khi thi đấu ít hơn đối thủ một trận. Nếu giành trọn 3 điểm ở lượt đấu tới, đội bóng thành Nam sẽ vươn lên dẫn đầu bảng B với thành tích toàn thắng.
Điểm tựa đáng kể của Nam Định là nền tảng thể lực sung mãn, khi V.League đã tạm nghỉ gần một tháng. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng về lực lượng, đặc biệt là sự trở lại đúng lúc của Nguyễn Xuân Son – chân sút vừa lập hat-trick vào lưới Shan United – giúp thầy trò HLV Jeronimo thêm tự tin hướng đến chiến thắng.
Ở chiều ngược lại, Bangkok United đang sa sút rõ rệt. Đại diện Thái Lan không thắng 6 trận gần nhất, thua liền hai trận ở Thai League và AFC Champions League Two. Việc phải căng sức trên nhiều đấu trường khiến phong độ của Bangkok thiếu ổn định, dù họ vẫn có điểm tựa sân nhà BG Stadium.
Trước bối cảnh đó, Nam Định nhiều khả năng nhập cuộc thận trọng, ưu tiên sự chắc chắn và chờ thời cơ phản công. Với phong độ hiện tại, đội bóng Việt Nam đủ khả năng giành điểm, thậm chí là một chiến thắng trên đất Thái Lan.