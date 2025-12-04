Nam Định nhập cuộc đầy thận trọng và gặp không ít khó khăn trước lối đá áp sát quyết liệt của Shan United. Phải tới phút 19, đội bóng thành Nam mới tạo ra cơ hội rõ nét đầu tiên khi cú dứt điểm của Xuân Son trong vòng cấm bị hậu vệ chủ nhà cản phá.

Bước ngoặt đến đúng thời điểm quan trọng. Phút 45, Văn Vĩ bị phạm lỗi trong vòng cấm và Nam Định được hưởng phạt đền. Xuân Son lạnh lùng đánh bại thủ môn đối phương, mở tỷ số và mang lại lợi thế trước giờ nghỉ.

Xuân Son bùng nổ với hat-trick - Ảnh: T.L

Sang hiệp 2, Nam Định chơi thanh thoát hơn. Phút 52, Brenner bứt tốc rồi treo bóng chuẩn xác để Xuân Son đệm bóng nâng tỷ số lên 2-0. Tới phút 81, Shan United chỉ còn 10 người sau khi Mark Sekyi nhận thẻ đỏ.

Nam Định nhanh chóng tận dụng cơ hội: phút 86, Xuân Son xoay người dứt điểm quyết đoán, hoàn tất cú hat-trick ấn tượng. Thắng 3-0, đội bóng thành Nam vươn lên 6 điểm sau 2 trận, tạo đà hưng phấn cho hành trình tại sân chơi khu vực.

Ghi bàn:

Nam Định: Xuân Son (45'+1 pen, 52', 87')

Thẻ đỏ: Mark (Shan Utd 82')

Đội hình xuất phát Shan Utd vs Nam Định

Shan Utd: Aung, Soe Aung Wunna, Thu Ye Min, Mauricio, Aizu, Tun Myo Ku, Matheus Souza, Khant Myat Kaung, Hirota, Kyaw, Hamilton.

Nam Định: Nguyên Mạnh, Hồng Duy, Waiber, Lucas Alves, Kevin Phạm Ba, Percy Tau, Romulo, Hoàng Anh, Văn Vĩ, Caio Cesar, Xuân Son.