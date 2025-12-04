Nam Định nhập cuộc đầy thận trọng và gặp không ít khó khăn trước lối đá áp sát quyết liệt của Shan United. Phải tới phút 19, đội bóng thành Nam mới tạo ra cơ hội rõ nét đầu tiên khi cú dứt điểm của Xuân Son trong vòng cấm bị hậu vệ chủ nhà cản phá.
Bước ngoặt đến đúng thời điểm quan trọng. Phút 45, Văn Vĩ bị phạm lỗi trong vòng cấm và Nam Định được hưởng phạt đền. Xuân Son lạnh lùng đánh bại thủ môn đối phương, mở tỷ số và mang lại lợi thế trước giờ nghỉ.
Sang hiệp 2, Nam Định chơi thanh thoát hơn. Phút 52, Brenner bứt tốc rồi treo bóng chuẩn xác để Xuân Son đệm bóng nâng tỷ số lên 2-0. Tới phút 81, Shan United chỉ còn 10 người sau khi Mark Sekyi nhận thẻ đỏ.
Nam Định nhanh chóng tận dụng cơ hội: phút 86, Xuân Son xoay người dứt điểm quyết đoán, hoàn tất cú hat-trick ấn tượng. Thắng 3-0, đội bóng thành Nam vươn lên 6 điểm sau 2 trận, tạo đà hưng phấn cho hành trình tại sân chơi khu vực.
Ghi bàn:
Nam Định: Xuân Son (45'+1 pen, 52', 87')
Thẻ đỏ: Mark (Shan Utd 82')
Đội hình xuất phát Shan Utd vs Nam Định
Shan Utd: Aung, Soe Aung Wunna, Thu Ye Min, Mauricio, Aizu, Tun Myo Ku, Matheus Souza, Khant Myat Kaung, Hirota, Kyaw, Hamilton.
Nam Định: Nguyên Mạnh, Hồng Duy, Waiber, Lucas Alves, Kevin Phạm Ba, Percy Tau, Romulo, Hoàng Anh, Văn Vĩ, Caio Cesar, Xuân Son.
KẾT THÚC
Trận đấu kết thúc với chiến thắng đậm đà 3-0 dành cho Nam Định, cả ba bàn thắng của đại diện Việt Nam đều được ghi bởi Xuân Son.
90'+3
Cơ hội hiếm hoi dành cho Shan Utd nhưng pha đánh đầu bị xà ngang khung thành Nguyên Mạnh từ chối.
87'
Xuân Son lập hat-trick
Từ pha ném biên của Mota, Brenner không chiến tạo cơ hội để Xuân Son xoay người quăng chân dứt điểm cận thành tung lưới Shan Utd lần thứ ba.
86'
Xuân Son chuyền bóng như "dọn cỗ" để Caio Cesar băng xuống dứt điểm bị thủ môn của Shan Utd cản phá.
82'
Mark bị thẻ đỏ
Tiền vệ trung tâm của Shan Utd - Mark sau pha chơi cao chân đã cố tình đạp bóng vào đùi Ngọc Sơn nên trọng tài lập tức rút thẻ đỏ trực tiếp.
76'
Đón quả treo bóng của đồng đội vào vòng cấm Shan Utd, Xuân Son bật cao đánh đầu sở trường nhưng bóng đi không trúng đích.
71'
Đội bóng đến từ Việt Nam duy trì thế trận ép sân, cơ hội xuất hiện nhiều hơn nhưng khả năng tận dụng của hàng công là không tốt.
62'
Nam Định được hưởng quả phạt từ ngoài vòng cấm, Romulo thực hiện cú đá đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành Shan Utd.
51'
Xuân Son lập cú đúp
Brenner có pha xoay sở trong vòng cấm rồi tạt bóng chạm vào người cầu thủ Shan Utd rồi bay về phía cột xa. Xuân Son rướn người chạm bóng trước vạch vôi tung lưới CLB Myanmar lần thứ hai.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
Hết hiệp 1
Hiệp một khép lại với tỷ số 1-0 tạm nghiêng về phía CLB đến từ V-League.
45'
Xuân Son mở tỷ số trên chấm 11m
Trọng tài thổi phạt đền cho Nam Định sau khi cầu thủ Shan Utd mắc lỗi kép để tay chạm bóng trong vòng cấm và phạm lỗi với cầu thủ đội khách. Trên chấm 11m, Xuân Son dễ dàng đánh lừa thủ môn Aung, mở tỷ số cho đại diện Việt Nam.
41'
Trận đấu đang trôi đi với nhưng diễn biến khá tẻ nhạt, có quá ít cơ hội được cầu thủ hai đội tạo ra về phía khung thành của nhau.
33'
Các cầu thủ Shan Utd đang chơi phòng ngự đông quân số gây ra khó khăn cho Nam Định trong việc tìm kiếm bàn khai thông bế tắc.
19'
Văn Vĩ đột phá xuống đáy biên rồi đẩy bóng ra, trong phạm vi hẹp Caio Cesar dứt điểm bị hậu vệ Shan Utd chặn được. Ngay sau đó Xuân Son có được cú dứt điểm đầu tiên nhưng trước đó đã có lỗi của Cesar.
16'
Xuân Son thi đấu nỗ lực từ đầu trận, tuy nhiên nhà vô địch ASEAN Cup 2024 chưa có được cơ hội để dứt điểm.
13'
Thêm một pha dứt điểm của Percy Tau từ ngoài vòng cấm buộc thủ môn của Shan Utd phải đấm bóng chịu phạt góc. Sau đó Phạm Ba đánh đầu đưa đi chệch cột dọc khung thành chủ nhà trong gang tấc.
8'
Sau ít phút để chủ nhà có phần lấn lướt, đại diện Việt Nam dần kiểm soát thế trận. Percy Tau vừa có pha dứt điểm từ ngoài vòng cấm nhưng quá nhẹ.
2'
CĐV Nam Định trải qua phen thót tim, từ tình huống cố định của Shan Utd bên cánh phải, bóng được treo vào vòng cấm khó chịu khiến thủ môn Nguyên Mạnh đấm bóng hụt.
18h30
Trọng tài chính thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
18h26
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu. Trận này, đội khách Nam Định mặc trang phục màu xanh, trong khi chủ nhà Shan Utd mặc trang phục màu trắng.
18h12
18h00
Nhận định trước trận đấu Shan Utd vs Nam Định
Shan United đang có phong độ khá ổn ở giải VĐQG Myanmar, nhưng tại Shopee Cup, đội bóng này mới thi đấu một trận và phải nhận thất bại. Vì vậy, họ đặt quyết tâm cao giành 3 điểm khi tiếp đón Nam Định trên sân nhà.
Tuy nhiên, Nam Định lại tỏ ra tự tin hơn trước cuộc đối đầu này. Dựa trên chất lượng đội hình và kinh nghiệm thi đấu quốc tế, đại diện V.League được đánh giá nhỉnh hơn so với đội chủ nhà.
Dù vậy, Nam Định hành quân tới Myanmar trong bối cảnh phong độ không tốt, khi đã trải qua 7 trận liên tiếp không thắng tại V.League.
Thành tích ở AFC Champions League 2 cũng gây thất vọng với 3 trận thua liên tiếp. Bởi thế, trận đấu thứ hai tại Shopee Cup trở thành cơ hội quan trọng để đội bóng thành Nam tìm lại cảm hứng thi đấu.
Một chiến thắng không chỉ giúp Nam Định nuôi hy vọng đi tiếp mà còn tạo đà để các cầu thủ lấy lại tinh thần cho chặng đường phía trước.