Nam Định tiếp đón Eastern AA với nhiệm vụ phải thắng thật đậm để nuôi hy vọng cạnh tranh suất đi tiếp. Đội bóng thành Nam nhập cuộc như vũ bão và chỉ mất 3 phút để mở tỷ số khi Caio Cesar đá bồi thành công sau cú sút bị cản của Phạm Ba.

Một phút sau, chính Phạm Ba nâng tỷ số lên 2-0 bằng pha cứa lòng đẹp mắt, trước khi Lý Công Hoàng Anh phá bẫy việt vị ghi bàn thứ ba ở phút 10.

Nam Định thắng 9 bàn không gỡ nhưng không có quyền tự quyết - Ảnh: TXNĐ

Thế trận áp đảo được đẩy lên cao khi Romulo lập cú đúp trong hai phút 17 và 18, đưa tỷ số thành 5-0. Cuối hiệp một, Percy Tau kiến tạo để Brenner dứt điểm nâng cách biệt lên 6-0.

Sau giờ nghỉ, Nam Định không giảm nhịp độ. Brenner hoàn tất cú đúp với bàn thắng trên chấm 11m phút 59 và cú đánh đầu phút 63, trước khi Eastern AA phản lưới nhà ở phút 90+1, ấn định chiến thắng 9-0 rực lửa.

Tuy nhiên, niềm vui ngắn chẳng tày gang. Dù bằng điểm và hiệu số với Ratchaburi, Nam Định vẫn bị loại vì ghi ít hơn đối thủ đúng một bàn thắng.

Thiên Trường trải qua một đêm cảm xúc đối nghịch: thăng hoa suốt 90 phút, nhưng khép lại bằng nỗi tiếc nuối tột cùng.