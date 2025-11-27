Nam Định dù phải làm khách vẫn nhập cuộc đầy chủ động, kiểm soát bóng tốt và tạo ra hàng loạt cơ hội nguy hiểm. Tuy nhiên, sự vô duyên của hàng công khiến đội bóng áo vàng không thể tận dụng.
Những tình huống dứt điểm của Hansen, Caio Cesar hay Percy Tau lần lượt bị bỏ lỡ, trong khi cú đối mặt của Lý Công Hoàng Anh ở phút 40 cũng không thể chuyển hóa thành bàn thắng, khiến hiệp một khép lại với tỷ số 0-0.
Bước sang hiệp hai, Ratchaburi dần lấy lại thế trận và gây sức ép mạnh mẽ. Thủ môn Caique nhiều lần cứu thua xuất sắc, đặc biệt ở phút 54 và 62, giúp Nam Định tạm thời đứng vững. Dù vậy, đội khách vẫn thiếu sự sắc bén trong những pha phản công hiếm hoi.
Kịch bản tệ nhất đến ở thời gian bù giờ. Phút 90+2, Caique mắc sai lầm nghiêm trọng tạo điều kiện để Ratchaburi mở tỷ số. Ba phút sau, Fandi tung cú dứt điểm lạnh lùng ấn định chiến thắng 2-0. Thất bại khiến Nam Định đối mặt nguy cơ lớn bị loại tại C2 châu Á.
Ghi bàn:
Ratchaburi: Sidcley (90'+2), Ikhsan Fandi (90'+5)
Đội hình xuất phát Ratchaburi vs Nam Định
Ratchaburi: Pathomakkaku (99), Curran (27), Khemdee (4), Mutombo (2), Sidcley (3), Suengchitthawon (8), Allardice (43), Limwanasathian (28), Negueba (11), Rakotoharimalala (89), Deni Junior (7).
Nam Định: Caique (97), Kevin Phạm Ba (93), Văn Tới (5), Walber (34), Lucas Alves (4), Hoàng Anh (Lâm Ti Phông 60' - Tuấn Anh 70'), Caio Cesar (10), Romulo (Văn Công 75'), Hansen (Văn Vĩ 63'), Percy Tau, Brenner
KẾT THÚC
Trận đấu kết thúc với thất bại 0-2 của Nam Định trên đất Thái Lan. Kết quả này khiến đại diện Việt Nam mất ngôi nhì bảng F vào tay chính đối thủ Ratchaburi và nguy cơ không vượt qua vòng bảng AFC Champions League Two 2025/26.
90'+5
Hàng thủ Nam Định truy cản thiếu quyết liệt để cầu thủ vào sân thay người Ikhsan Fandi xoay sở trong vòng cấm rồi sút chéo góc khiến thủ môn chôn chân đứng nhìn.
90'+2
Thủ môn Caique mắc sai lầm, Sidcley mở tỷ số muộn
Từ quả tạt bên cánh phải của đồng đội, thủ môn Caique đấm bóng trượt tạo cơ hội không thể ngon ăn hơn để Sidcley dễ dáng đệm bóng tung lưới Nam Định.
86'
Sau pha phối hợp trước vòng cấm Ratchaburi, Percy Tau dứt điểm tung lưới chủ nhà nhưng trọng tài biên căng cờ báo việt vị.
81'
Tuấn Anh treo bóng từ cánh trái vào vòng cấm CLB Thái Lan, Văn Vĩ đánh đầu tầm thấp mở ra cơ hội ngon ăn cho Brenner nhưng cú chạm bóng của tiền đạo này lại đưa bóng đi vọt xà.
70'
Lâm Ti Phông dính chấn thương ở vùng đầu sau pha va chạm mạnh với cầu thủ chủ nhà. Anh phải băng đầu và không thể tiếp tục thi đấu. HLV bên phía Nam Định buộc phải tung tiền vệ Tuấn Anh vào thế chỗ.
59'
Thủ môn Caique và hàng thủ của Nam Định liên tiếp phải làm việc trước sức ép của Ratchaburi.
54'
Thủ môn Caique bay người cản phá xuất sắc cú đứt diểm về góc cao của cầu thủ bên phía chủ nhà.
51'
Hansen có cơ hội khá ngon ăn được đồng đội trao cho, tuy nhiên ngoại binh của Nam Định lại dứt điểm trượt bóng. Sau đó cầu thủ này còn chuyền bóng vào chân đối phương.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
Hết hiệp 1
Hiệp một khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi. Tỷ số này vẫn đang có lợi cho đại diện Việt Nam tại bảng F.
41'
Brenner có pha chạm bóng tinh tế mở ra cơ hội cho Lý Công Hoàng Anh, tiếc cho đại diện Việt Nam khi cú sút chéo góc lại đi chệch cột dọc khung thành Ratchaburi.
34'
Percy Tau bên phía Nam Định đột phá rồi dứt điểm từ ngoài vòng cấm, tuy nhiên cú đá đưa bóng đi chệch khung thành đội bóng Thái Lan.
30'
Pha tấn công sắc nét của Nam Định, sau đó Brenner dứt điểm từ ngoài vòng cấm nhưng bị hậu vệ bên phía Ratchaburi đánh chặn thành công.
26'
Vẫn đang là một thế trận kín kẽ, không có nhiều cơ hội được ra về phía khung thành của nhau.
16'
Đội ĐKVĐ V-League đang có được thế trận cân bằng với CLB Thái Lan, chưa đội nào thật sự lấn lướt đối thủ.
8'
Tiền đạo của Ratchaburi - Denilson - cựu cầu thủ Hà Nội FC có pha dứt điểm đưa bóng đến thẳng vị trí của thủ môn Caique.
3'
Percy Tau đoạt được bóng rồi nỗ lực tạt vào trong từ cánh phải, tuy nhiên hậu vệ Ratchaburi đã kịp can thiệp nên bóng không đến được vị trí của Brenner. Sau đó chỉ hai phút Hansen đánh đầu chệch khung thành đội chủ nhà.
17h00
Trọng tài chính thổi còi cho trận đấu được bắt đầy.
16h54
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
16h36
Cầu thủ hai CLB ra sân khởi động trước trận đấu.
Đội hình xuất phát của Nam Định
Nhận định trước trận
Cuộc đối đầu giữa Ratchaburi và Nam Định ở bảng F được xem như trận “chung kết” quyết định tấm vé còn lại vào vòng knock-out, khi cả hai đang cùng có 6 điểm.
Nam Định tạm chiếm ưu thế nhờ chiến thắng 3-1 ở lượt đi và chỉ cần hòa trên đất Thái Lan để giữ quyền tự quyết trước lượt cuối gặp Eastern AA – đội đã bị loại.
Tuy nhiên, thử thách dành cho thầy trò HLV Mauro Jeronimo là rất lớn khi Ratchaburi buộc phải thắng và đang thể hiện phong độ bùng nổ. Đội bóng Thái Lan ghi tới 15 bàn và chỉ thủng lưới 1 lần ở hai trận gần nhất, với điểm nhấn là bộ ba Tana – Negueba – Deni Junior thi đấu cực kỳ hiệu quả.
Trước đối thủ đang hưng phấn và sở hữu hàng công mạnh, Nam Định cần siết chặt hệ thống phòng ngự, tránh những sai sót từng khiến họ trả giá ở các trận trước. Sự tập trung và kỷ luật sẽ là chìa khóa để đại diện V.League đạt mục tiêu có điểm.
Thông tin lực lượng
Ratchaburi: Đầy đủ đội hình.
Nam Định: Xuân Son không được đăng ký ở vòng bảng.