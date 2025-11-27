Trực tiếp bóng đá CAHN vs Bắc Kinh Quốc An: Đánh chiếm ngôi đầu Trực tiếp bóng đá CAHN vs Bắc Kinh Quốc An, lượt trận thứ 5 vòng bảng AFC Champions League Two 2025/26, sân Hàng Đẫy, 19h15 ngày 27/11.

Nam Định dù phải làm khách vẫn nhập cuộc đầy chủ động, kiểm soát bóng tốt và tạo ra hàng loạt cơ hội nguy hiểm. Tuy nhiên, sự vô duyên của hàng công khiến đội bóng áo vàng không thể tận dụng.

Nam Định (áo xanh) thua đau Ratchaburi phút bù giờ - Ảnh: T.L

Những tình huống dứt điểm của Hansen, Caio Cesar hay Percy Tau lần lượt bị bỏ lỡ, trong khi cú đối mặt của Lý Công Hoàng Anh ở phút 40 cũng không thể chuyển hóa thành bàn thắng, khiến hiệp một khép lại với tỷ số 0-0.

Bước sang hiệp hai, Ratchaburi dần lấy lại thế trận và gây sức ép mạnh mẽ. Thủ môn Caique nhiều lần cứu thua xuất sắc, đặc biệt ở phút 54 và 62, giúp Nam Định tạm thời đứng vững. Dù vậy, đội khách vẫn thiếu sự sắc bén trong những pha phản công hiếm hoi.

Kịch bản tệ nhất đến ở thời gian bù giờ. Phút 90+2, Caique mắc sai lầm nghiêm trọng tạo điều kiện để Ratchaburi mở tỷ số. Ba phút sau, Fandi tung cú dứt điểm lạnh lùng ấn định chiến thắng 2-0. Thất bại khiến Nam Định đối mặt nguy cơ lớn bị loại tại C2 châu Á.

Ghi bàn:

Ratchaburi: Sidcley (90'+2), Ikhsan Fandi (90'+5)

Đội hình xuất phát Ratchaburi vs Nam Định

Ratchaburi: Pathomakkaku (99), Curran (27), Khemdee (4), Mutombo (2), Sidcley (3), Suengchitthawon (8), Allardice (43), Limwanasathian (28), Negueba (11), Rakotoharimalala (89), Deni Junior (7).

Nam Định: Caique (97), Kevin Phạm Ba (93), Văn Tới (5), Walber (34), Lucas Alves (4), Hoàng Anh (Lâm Ti Phông 60' - Tuấn Anh 70'), Caio Cesar (10), Romulo (Văn Công 75'), Hansen (Văn Vĩ 63'), Percy Tau, Brenner