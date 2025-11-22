Barcelona có màn trở lại Camp Nou đầy ấn tượng, khi vùi dập Bilbao của Nico Williams trong khuôn khổ vòng 13 La Liga 2025/26.
Đội bóng của Hansi Flick tràn lên tấn công sau tiếng còi khai cuộc. Robert Lewandowski mở hàng trên sân Camp Nou mới với bàn thắng ngay phút thứ 4.
Các bàn thắng khác thuộc về Ferran Torres, tác giả cú đúp được ghi vào cuối mỗi hiệp; cùng pha lập công của Fermin Lopez – người được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất trận.
Trận này, Lamine Yamal không có duyên trong khâu dứt điểm. Dù vậy, anh tỏa sáng với 2 pha kiến tạo ngoạn mục cho Ferran.
Barca tạm cân bằng điểm số với Real Madrid và chờ đối phương thi đấu với Elche.
Bàn thắng: Lewandowski 4', Ferran Torres 45'+3, 90', Fermin Lopez 49'.
Thẻ đỏ: Sancet 54'.
Lực lượng:
Barca: Ter Stegen, Gavi, Pedri chấn thương; De Jong bị treo giò; Rashford bị cúm.
Bilbao: Prados, Inaki Williams, Sannadi, Unai Egiluz chấn thương.
Đội hình xuất phát:
Barca (4-2-3-1): Joan Garcia; Kounde, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Balde; Eric Garcia, Fermin Lopez; Lamine Yamal, Dani Olmo, Ferran Torres; Lewandowski.
Bilbao (4-2-3-1): Unai Simon; Gorosabel, Vivian, Laporte, Yuri; De Galarreta, Jauregizar; Berenguer, Sancet, Nico Williams; Unai Gomez.
VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa Barca vs Bilbao:
90'+3
Hết giờ! Barca 4-0! Bilbao!
Đội chủ nhà tiếp tục áp đảo và có thêm 2 bàn thắng khác
90'
Bàn thắng! Barca 4-0 Bilbao! Ferran Torres! Lamine Yamal nhảy múa ở giữa sân rồi thực hiện đường chuyền để Ferran băng xuống đối mặt Unai Simon và dễ dàng dưa bóng vào lưới.
Ban đầu các trọng tài bắt lỗi việt vị, nhưng VAR xác nhận pha ghi bàn hợp lệ. Cả 2 pha lập công của Ferran đều đến từ những đường kiến tạo siêu phẩm của Yamal.
88'
Cơ hội! Cú cứa lòng chân trái kỹ thuật của Lamine Yamal nhưng bóng rơi trên nóc lưới. Số 10 vẫn chưa có bàn thắng khi ra mắt Camp Nou.
84'
Nguy hiểm! Lamine Yamal xâm nhập vòng cấm với cú sút chân trái sở trường, Laporte bay người đánh đầu truy cản trước khi Simon dùng chân đẩy ra hết biên ngang.
82'
Raphinha xử lý rồi tung cú đá chân trái rất kỹ thuật từ ngoài vòng cấm, bóng đi chệch khung thành.
81'
Raphinha vào sân thay Dani Olmo. Đây là sự trở lại rất được chờ đợi của Barca.
80'
Không vào! Trong pha dàn xếp đá phạt, Vivian thực hiện cú đánh đầu rất căng, Joan Garcia phản xạ tuyệt vời cứu thua cho Barca.
77'
Barca chủ động giảm tốc dù vượt trội về cầm bóng. Đội chủ nhà dưỡng sức cho trận gặp Chelsea giữa tuần sau ở Champions League, trên sân Stamford Bridge.
72'
Lamine Yamal đột phá rồi tung cú sút rất nhanh, bóng đập trúng hậu vệ đội khách.
67'
Yamal kiến tạo thuận lợi, Ferran đá trúng Unai Simon rồi cú sút bồi chạm xà ngang. Dù vậy, đây là tình huống số 10 của Barca đã việt vị.
65'
Nguy hiểm! Olmo băng lên dứt điểm, bóng khẽ chạm Vivian rồi đi chệch cột dọc.
63'
Không vào! Cơ hội tốt cho Bilbao, Berenguer khống chế bóng rồi sút chạm Kounde đi ra ngoài.
Trong tình huống phạt góc sau đó, Vivian băng lên đá rất căng nhưng vọt xà.
61'
Không vào! Barca bất ngờ tăng tốc, Yamal chọc khe tuyệt đẹp để Dani Olmo băng vào vòng cấm dứt điểm, Laporte kịp can thiệp.
56'
HLV Valverde buộc phải rút Nico Williams khỏi sân.
54'
Thẻ đỏ! Sau khi tham khảo VAR, trọng tài đổi từ thẻ vàng thành thẻ đỏ với Sancet, người đá thẳng vào chân Fermin Lopez.
49'
Bàn thắng! Barca 3-0 Bilbao! Fermin Lopez! Đội chủ nhà bật tường trước vòng cấm, Eric Garcia chuyền đập chân hậu vệ Bilbao, để Fermin băng xuống dứt điểm hạ Unai Simon.
48'
Ferran căng ngang gây tình huống lộn xộn, Lewandowski băng vào dứt điểm chạm hậu vệ đội khách.
46'
Hiệp 2 bắt đầu.
45'+3
Hiệp 1 kết thúc! Barca 2-0 Bilbao!
Barca bùng nổ trong ngày trở lại Camp Nou. Bilbao có cơ hội nhưng không tận dụng tốt.
45'+3
Bàn thắng! Barca 2-0 Bilbao! Ferran Torres! Trong pha phản công nhanh, Lamine Yamal băng lên bên cánh trái, thực hiện cú trivela từ sân nhà để Ferran băng lên đánh bại Unai Simon ở tư thế đối mặt.
45'
Hiệp 1 có 2 phút bù giờ.
41'
Không vào! Thêm một cơ hội bị bỏ lỡ! Yuri thoát xuống bên cánh trái rồi chuyền ngược vào vòng cấm, Nico Williams thoát khỏi hàng thủ Barca áp sát sút chân trái chệch cột dọc.
39'
Không vào! Bilbao phản công nhanh trung lộ, Sancet tung đường chuyền thuận lợi nhưng cú đá chân trái của Unai Gomez đi quá cao. Phía bên kia, Nico Williams hầu như không bị kèm.
36'
Không vào! Cơ hội tốt nhất cho Bilbao. Sau đường chuyền vào vòng cấm, Nico đánh đầu kiến tạo, Unai Gomez vô lê cận thành đi thẳng vào Joan Garcia.
32'
Sau một loạt động tác kỹ thuật của Yamal, Barca bật tường trung lộ để Ferran Torres dứt điểm ở rìa vòng cấm đi chệch khung thành.
24'
Barca tấn công trung lộ cực nhanh, Ferran Torres thoát xuống vượt qua Unai Simon đưa bóng vào lưới nhưng trọng tài bắt lỗi việt vị.
20'
Không vào! Fermin Lopez di chuyển thông minh đón bóng chân phải trong vòng cấm, tung cú đá chân trái bị Unai Simon cản phá.
Dani Olmo từ sau băng lên sút xa đi chệch cột dọc trong gang tấc.
13'
Các cầu thủ Bilbao đang tập trung đánh vào vị trí của Eric Garcia ở hàng tiền vệ.
12'
Nico Williams xâm nhập vòng cấm, thực hiện cú đá chân phải đi không chính xác. Bilbao dần có thế trận tốt hơn.
8'
Lamine Yamal xoay người dứt điểm chân phải góc hẹp đi thẳng vào vị trí của Unai Simon.
4'
Bàn thắng! Barcellona 1-0 Bilbao! Robert Lewandowski! Các cầu thủ chủ nhà áp sát giành bóng, Lewandowski khống chế chân phải loại hậu vệ đội khách, sút chân trái đánh bại Unai Simon.
Như vậy, Lewandowski trở thành người "mở hàng" cho Camp Nou mới - chỉ sau 3 phút và 57 giây.
3'
Barca nhập cuộc với tốc độ rất cao. Đội chủ nhà tranh chấp giành bóng ngay phần sân đội khách.
1;
Lewandowski xâm nhập vòng cấm sau đường chuyền của Balde, nhưng cầu thủ Ba Lan mất quá nhiều thời gian để quyết định nên sút hay chuyền tiếp.
1'
Trận đấu bắt đầu.
Đội hình xuất phát của Bilbao
Đội hình xuất phát của Barca
21h51
Barca thiết kế mẫu áo đặc biệt dành cho ngày trở về nhà.
Thông tin trận đấu
Barcelona bất bại 11 trận gần nhất tại La Liga khi gặp Bilbao (9 thắng, 2 hòa), giữ sạch lưới trong 6/7 trận gần nhất.
Trên sân nhà, Barca không thua trong 23 trận gần nhất tại La Liga trước Bilbao (20 thắng, 3 hòa), thắng cả 6 trận gần đây, chuỗi trận bất bại sân nhà dài nhất của họ trước đội bóng xứ Basque ở giải vô địch quốc gia. Thất bại sân nhà gần nhất của “Blaugrana” trước đối thủ này ở La Liga là tháng 11/2001 (1-2).
Barca thắng cả 5 trận sân nhà đã đấu tại La Liga 2025/26. Mùa 2019/20, họ khởi đầu với 7 chiến thắng liên tiếp trên sân nhà – khi được dẫn dắt bởi Ernesto Valverde, HLV Bilbao hiện nay.
Bilbao không thắng trong 4 chuyến làm khách gần nhất tại La Liga (1 hòa, 3 thua), không ghi bàn 3 trận trong số này.
Barca ghi 32 bàn tại La Liga mùa này. Chỉ có Bayern Munich (35 bàn ở Bundesliga) là có thành tích tốt hơn “Blaugrana” trong năm giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu.
Barca của Hansi Flick là đội sút trúng cột dọc/xà ngang nhiều nhất ở các giải đấu này mùa này (12 lần, nhiều hơn Napoli 3 lần).
Chỉ Real Oviedo (6,9%) có tỷ lệ chuyển hóa cơ hội thành bàn thấp hơn Bilbao (7,6%) tại La Liga mùa này, mặc dù đội bóng xứ Basque đang đứng thứ 8 về tổng số cú sút trong giải đấu (157).
Robert Lewandowski đã ghi 76 bàn tại La Liga (112 trận). Kể từ khi anh ra mắt giải đấu vào mùa giải 2022/23, chỉ có Erling Haaland (99 bàn tại Premier League) ghi nhiều bàn hơn ở một giải đấu duy nhất trong 5 giải hàng đầu châu Âu.