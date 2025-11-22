Barcelona có màn trở lại Camp Nou đầy ấn tượng, khi vùi dập Bilbao của Nico Williams trong khuôn khổ vòng 13 La Liga 2025/26.

Đội bóng của Hansi Flick tràn lên tấn công sau tiếng còi khai cuộc. Robert Lewandowski mở hàng trên sân Camp Nou mới với bàn thắng ngay phút thứ 4.

Yamal và Fermin cùng tỏa sáng. Ảnh: EFE

Các bàn thắng khác thuộc về Ferran Torres, tác giả cú đúp được ghi vào cuối mỗi hiệp; cùng pha lập công của Fermin Lopez – người được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Trận này, Lamine Yamal không có duyên trong khâu dứt điểm. Dù vậy, anh tỏa sáng với 2 pha kiến tạo ngoạn mục cho Ferran.

Barca tạm cân bằng điểm số với Real Madrid và chờ đối phương thi đấu với Elche.

Bàn thắng: Lewandowski 4', Ferran Torres 45'+3, 90', Fermin Lopez 49'.

Thẻ đỏ: Sancet 54'.

Lực lượng:

Barca: Ter Stegen, Gavi, Pedri chấn thương; De Jong bị treo giò; Rashford bị cúm.

Bilbao: Prados, Inaki Williams, Sannadi, Unai Egiluz chấn thương.

Đội hình xuất phát:

Barca (4-2-3-1): Joan Garcia; Kounde, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Balde; Eric Garcia, Fermin Lopez; Lamine Yamal, Dani Olmo, Ferran Torres; Lewandowski.

Bilbao (4-2-3-1): Unai Simon; Gorosabel, Vivian, Laporte, Yuri; De Galarreta, Jauregizar; Berenguer, Sancet, Nico Williams; Unai Gomez.

