Tổn thất

Ở Emirates, người ta vẫn nói vui rằng có hai dạng bàn thắng: một là các pha ghi bàn theo giáo trình của Mikel Arteta, hai là những khoảnh khắc Gabriel Magalhaes xuất hiện như vị cứu tinh.

Mùa này, trung vệ người Brazil đã làm cả hai. Anh đánh đầu ở phút 96 để ấn định chiến thắng 2-1 trước Newcastle, khoảnh khắc để chứng minh Arsenal vừa biết đá đẹp, vừa biết sống sót.

Gabriel Magalhaes trở lại Emirates với chấn thương. Ảnh: Imago

Ở Champions League, chính Gabriel lại mở ra trận đại thắng 4-0 trước Atletico. Bàn thắng của anh khiến hệ thống phòng ngự mà Diego Simeone xây dựng sụp đổ.

Trong một tập thể được ca ngợi vì sự gọn gàng chiến thuật và cơ chế vận hành tinh vi, Gabriel đại diện cho điều thường bị bỏ qua: thứ sức mạnh thô, bền bỉ, và đôi khi đầy bản năng. Đây là yếu tố mà một đội bóng muốn vô địch bắt buộc phải có.

Gabriel không phải mẫu trung vệ thích khoa trương. Nhưng anh là người luôn xuất hiện đúng khoảnh khắc Arsenal cần nhất, có thể là pha xoạc chân quyết định, một cú bật nhảy phá bóng, hay một cú đánh đầu mang lại 3 điểm.

Cũng chính tầm quan trọng của Gabriel mà người ta nói Arsenal nhận tin dữ từ Brazil. Cầu thủ 27 tuổi dính chấn thương khi khoác áo Selecao, theo xác nhận của Mikel Arteta là phải “nghỉ vài tuần”.

Arteta mô tả Gabriel là “thủ lĩnh hàng thủ”. Việc anh ngồi ngoài một thời gian là đòn giáng mạnh vào tham vọng giành chức vô địch Premier League của Arsenal.

Không chỉ vì “Pháo thủ” mất cầu thủ phòng ngự ổn định nhất, mà vì hiện tại Arteta không có ai thay thế được chất lượng hai chiều mà Gabriel mang lại.

Sự vắng mặt ấy xảy đến đúng thời điểm Arsenal bước vào tuần lễ định đoạt. Tottenham, Bayern Munich và Chelsea, 3 trận chiến đỉnh cao trong 7 ngày.

Gabriel vừa thủ chắc vừa công giỏi. Ảnh: PA Wire

Đây là 3 đối thủ thuộc ba kiểu đá khác nhau, đại diện cho chuỗi thử thách mà bất kỳ ứng viên nào cũng phải vượt qua nếu muốn bước lên đỉnh cao.

Phép thử quan trọng

Tottenham (23h30 ngày 23/11) mang lại sự căng thẳng bản năng. Derby Bắc London chưa bao giờ là trận đấu đơn thuần về bóng đá, mà là bài kiểm tra sức chịu đựng tâm lý.

Bayern Munich với Harry Kane có phong độ gần như không thể ngăn cản là phép thử đẳng cấp châu Âu, nơi từng khoảnh khắc sai số đều phải trả giá.

Chelsea là trận chiến của tính ổn định, kiểm chứng xem Arsenal có thể giữ nhịp và duy trì bản sắc khi lịch thi đấu nặng nề vắt kiệt sức.

Không có Gabriel, Arsenal mất điểm tựa phòng ngự quan trọng nhất. Anh hợp cùng Saliba thành đôi trung vệ hay bậc nhất châu Âu mùa này (chỉ 5 bàn thua sau 11 vòng Ngoại hạng Anh).

Bộ đôi này cũng là những mũi tấn công trong các pha bóng cố định, giải pháp có thể đang mang về những điểm số quý như vàng. Quan trọng hơn, Gabriel là người mang lại cho Arsenal sự cân bằng và sức mạnh tinh thần.

Các bàn thắng ở phút bù giờ mà đội bóng thành London ghi được mùa này thường có sự tham gia của anh, người luôn thể hiện tinh thần kiên trì và cấu trúc kỷ luật.

Sự vắng mặt của cầu thủ Brazil trở thành phép thử cho toàn bộ cấu trúc mà Arteta xây dựng trong những năm qua.

Cã thế giới đang chờ kiểm chứng liệu Arsenal có thực sự bước sang một chương mới, nơi họ không còn phụ thuộc vào từng cá nhân, hay vẫn là đội bóng cần mọi điều kiện hoàn hảo để vận hành trơn tru.

Mikel Arteta phải chứng minh bản lĩnh Arsenal. Ảnh: PA Wire

Nếu Arsenal vượt qua tuần lễ này, họ sẽ gửi đến Premier League lời khẳng định không thể rõ ràng hơn: “Pháo thủ” đã sẵn sàng vô địch.

Một đội bóng có thể đá tốt khi đủ người là điều bình thường; một tập thể vẫn giữ được bản lĩnh khi thiếu trụ cột mới là hình bóng của nhà vô địch.

Arteta hiểu điều đó. Cầu thủ hiểu điều đó. Chính Gabriel, người ngồi ngoài với vết đau từ trận đấu của Brazil, hẳn cũng biết rằng khoảnh khắc anh vắng mặt có thể tạo ra một bước ngoặt lớn.

Hoặc Arsenal chứng minh họ đã trưởng thành đủ để không bị lung lay, hoặc những nghi ngờ lại quay trở lại, như cái bóng đeo bám đội trong suốt hai thập kỷ.

Vắng Gabriel không phải bi kịch, mà là một câu hỏi. Câu trả lời sẽ đến trong 7 ngày với 3 cuộc đại chiến đỉnh cao – những ngày có thể định nghĩa tham vọng, bản lĩnh và tương lai của Arsenal.