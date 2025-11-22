22h15 ngày 22/11, sân Camp Nou:

Cuộc tiếp đón Bilbao ở vòng 13 La Liga đánh dấu bước ngoặt quan trọng với Barcelona: trở lại mái nhà Camp Nou (Spotify Camp Nou theo tên tài trợ).

Barca được chấp nhận cho mở cửa trở lại Camp Nou, nhưng ban đầu sẽ chỉ có thể đón 45.401 khán giả. Giai đoạn tiếp theo cho phép 60.000 người, và khi hoàn tất có sức chứa 105.000.

Barca chuẩn bị để trở về nhà. Ảnh: FCB

Đây là bước ngoặt quan trọng với CLB xứ Cataluyna, sau thời gian đi thuê sân Montjiuc, hoặc một vài trận được tổ chức trên sân tập Johan Cruyff.

Quá trình cải tạo Camp Nou mới vướng phải nhiều khó khăn và cả những tranh cãi, nên việc Barca trở về nhà chậm hơn nhiều so với dự kiến.

“Chúng ta trở về nhà”, Barca thông báo trên mạng xã hội sau khi được hội đồng thành phố bật đèn xanh.

Đây sẽ là một sự trở lại đầy tính biểu tượng. Barca được chơi trên sân nhà sau 909 ngày, kể từ khi đội bóng do Xavi Hernandez dẫn dắt thắng Mallorca 3-0, với cú đúp của Ansu Fati và 1 bàn của Gavi.

Đó là buổi chiều chia tay của Sergio Busquets và Jordi Alba, hình ảnh cuối cùng của một kỷ nguyên khác.

Giờ đây, Hansi Flick đang nắm quyền. Ter Stegen, khi đó là thủ môn chính, gần như không còn tương lai. Ansu Fati sang Monaco theo dạng cho mượn. Ousmane Dembele, người đã rời đi vào mùa hè năm đó sau khi phải đối mặt với những lời chỉ trích, giờ là ngôi sao của PSG.

Giờ đây, Barca thuộc về thế hệ mới chưa từng đá sân nhà đúng nghĩa như Pau Cubarsi, Gerard Martin, Fermin Lopez, Marc Casado, hay Dani Olmo.

Lamine Yamal đã biết về cảm giác ra mắt tại Camp Nou, mặc dù chỉ được ra sân vỏn vẹn 7 phút khi mới 15 tuổi, trong trận gặp Betis.

Ở tuổi 18, Lamine Yamal là thủ lĩnh không thể chối cãi của Barca. Anh háo hức cho lần trở lại ngày, với vai trò biểu tượng mới và người thừa kế chiếc áo số 10 huyền thoại.

Lamine Yamal háo hức được xuất hiện tại Camp Nou. Ảnh: FCB

“Montjuic là khởi đầu, và tại Camp Nou sẽ viết nên lịch sử”, Yamal đăng thông điệp trên mạng xã hội với chiếc áo Barcelona, tay chỉ lên huy hiệu của CLB.

Sau khi trở thành nhân vật chính trong tranh cãi giữa Barca và đội tuyển Tây Ban Nha, Yamal dự kiến sẽ đá chính trong cuộc chiến với Bilbao.

Đó có thể là cuộc đối đầu giữa Lamine Yamal và bạn thân Nico Williams – người cũng bình phục để lĩnh xướng hàng công đội bóng xứ Basque.

Sự trở lại này cũng giúp cải thiện tài chính cho Barca. Thời gian qua, việc thuê Montjuic khiến CLB có giá 500.000 euro mỗi trận.

Lực lượng:

Barca: Ter Stegen, Gavi, Pedri chấn thương; De Jong bị treo giò.

Bilbao: Prados, Inaki Williams, Sannadi, Unai Egiluz chấn thương.

Đội hình dự kiến:

Barca (4-3-3): Joan Garcia; Eric Garcia, Araujo, Cubarsi, Balde; Dani Olmo, Casado, Fermin Lopez; Lamine Yamal, Lewandowski, Rashford.

Bilbao (4-2-3-1): Unai Simon; Berchiche, Laporte, Vivian, Gorosabel; Jauregizar, Ruiz de Galarreta; Berenguer, Sancet, Nico Williams; Guruzeta.

Tỷ lệ trận đấu: Barca chấp 1 1/4

Tỷ lệ bàn thắng: 3

Dự đoán: Barca thắng 3-1.