G6XaeYnXAAAKvtq.jpg
Enzo ăn mừng bàn thắng thứ hai - Ảnh: Chelsea Photos

Đội hình ra sân

Burnley: Dubravka, Walker, Tuanzebe, Esteve, Hartman, Florentino, Cullen, Tchaouna, Ugochukwu, Anthony, Flemming.

Chelsea: Sanchez; James, Tosin, Chalobah, Cucurella; Andrey Santos, Enzo Fernandez; Neto, Pedro, Gittens, Delap.

Bàn thắng: Pedro Neto 37', Enzo Fernandez 88'

22/11/2025 | 21:34

Kết thúc

G6XaZaCXUAA05W .jpg
Chelsea giành chiến thắng xứng đáng - Ảnh: P.L
22/11/2025 | 21:22

88'

Bàn thắng (0-2, Enzo Fernandez): Marc Guiu càn lướt vượt qua Tuanzebe rồi trả ngược để Enzo Fernandez đá nối vào khung thành rộng thênh thang nhân đôi cách biệt.

22/11/2025 | 21:20

86'

Burnley đang dồn đội hình lên tấn công hòng tìm kiếm bàn gỡ lúc cuối trận.

22/11/2025 | 21:10

77'

Chelsea tổ chức phản công ấn tượng. Pedro Neto nhả bóng lại cho Malo Gusto kết thúc căng buộc Dubravka phải đấm bóng qua xà.

22/11/2025 | 21:02

69'

Flemming dùng ngực đón đường chuyền dài vượt tuyến của đồng đội. Tiếc rằng, cú đá cuối cùng bằng chân trái lại bay vọt xà.

22/11/2025 | 20:55

63'

Pedro Neto xâm nhập vòng cấm rồi quăng chân trái ở góc hẹp, bóng dội cột dọc bật ra.

resources_premierleague_pulselive_com 2247920975.jpg
Cơ hội của Joao Pedro - Ảnh: P.L
22/11/2025 | 20:51

58'

Chelsea đang tấn công áp đảo. Gittens suýt nhân đôi cách biệt với pha cứa lòng chếch bên cánh trái.

22/11/2025 | 20:40

47'

Joao Pedro có khoảng trống lớn ngoài vòng cấm để xoay người dứt điểm chân trái nhưng bóng đi vọt xà.

22/11/2025 | 20:26

Kết thúc hiệp 1

G6XKv8WW8AA79TJ.jpg
45 phút đầu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Chelsea - Ảnh: CFC
22/11/2025 | 20:09

37'

Bàn thắng (0-1, Pedro Neto): Gittens tạt xoát vào vòng cấm cho Neto lẻn xuống bay người đánh đầu cận thành mở tỷ số cho Chelsea.

G6XJlARXAAAU_Y6.jpg
G6XJlDgXsAA6XDo.jpg
G6XJJCSWoAAjoyj.jpg
Neto mở tỷ số cho đội khách - Ảnh: Chelsea Photos
22/11/2025 | 20:04

34'

Pedro Neto băng lên bên cánh phải rồi căng ngang khó chịu. May cho Burnley là Kyle Walker kịp lao về phá giải nguy ngay trước mũi giày Gittens.

22/11/2025 | 20:01

30'

Chalobah lao lên mạnh mẽ nhưng cú đá cuối cùng từ khoảng cách hơn 30m bóng đi quá nhẹ.

22/11/2025 | 19:53

20'

Burnley đáp trả với tình huống nã pháo tầm xa của Tchaouna, bóng đi vào đúng vị trí của thủ môn Sanchez.

22/11/2025 | 19:47

17'

Pedro Neto rẽ bóng từ cánh phải vào trong rồi dứt điểm nhưng bóng không đi vào khung thành.

resources_premierleague_pulselive_com 2025 11 22T125634Z_168335597_UP1ELBM0ZY908_RTRMADP_3_SOCCER ENGLAND BUR CHE.jpg
Delap bị kèm chặt - Ảnh: Premier League
22/11/2025 | 19:39

9'

Sau đường chuyền về bất cẩn của cầu thủ chủ nhà, Chelsea có cơ hội phản công nhanh. Tiếc rằng, Delap dứt điểm vội vàng vọt xà ngang.

22/11/2025 | 19:34

3'

Thủ thành Robert Sanchez có pha xử lý cẩu thả khi phát bóng lên đập đúng vào gáy của Enzo Fernandez.

22/11/2025 | 19:32

19h30

Trận đấu bắt đầu.

22/11/2025 | 18:50

18h30

G6WuZqPWMAE1cCm.png
Đội hình ra sân Burnley
G6WuDtMXgAAgzrH.jpg
Đội hình ra sân Chelsea - Ảnh: CFC
21/11/2025 | 23:03

17h30

G6SX7KWXYAA6ipM.jpg
G6SXGsoXIAA lCi.jpg
Cầu thủ Chelsea tập luyện trước trận - Ảnh: C.P
21/11/2025 | 23:02

17h

Thông tin lực lượng

Burnley: Amdouni, Beyer, Hartman, Roberts vắng mặt vì chấn thương.

Chelsea: Cole Palmer, Mudryk, Lavia, Essugo, Colwill không thể ra sân.

88528fd9 1c70 4efe 91fb 5a5195dcb35e_wallpaper 169 en.jpg
Đội khách được đánh giá cao hơn - Ảnh: Tod
