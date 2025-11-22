Đội hình ra sân
Burnley: Dubravka, Walker, Tuanzebe, Esteve, Hartman, Florentino, Cullen, Tchaouna, Ugochukwu, Anthony, Flemming.
Chelsea: Sanchez; James, Tosin, Chalobah, Cucurella; Andrey Santos, Enzo Fernandez; Neto, Pedro, Gittens, Delap.
Bàn thắng: Pedro Neto 37', Enzo Fernandez 88'
Kết thúc
88'
Bàn thắng (0-2, Enzo Fernandez): Marc Guiu càn lướt vượt qua Tuanzebe rồi trả ngược để Enzo Fernandez đá nối vào khung thành rộng thênh thang nhân đôi cách biệt.
86'
Burnley đang dồn đội hình lên tấn công hòng tìm kiếm bàn gỡ lúc cuối trận.
77'
Chelsea tổ chức phản công ấn tượng. Pedro Neto nhả bóng lại cho Malo Gusto kết thúc căng buộc Dubravka phải đấm bóng qua xà.
69'
Flemming dùng ngực đón đường chuyền dài vượt tuyến của đồng đội. Tiếc rằng, cú đá cuối cùng bằng chân trái lại bay vọt xà.
63'
Pedro Neto xâm nhập vòng cấm rồi quăng chân trái ở góc hẹp, bóng dội cột dọc bật ra.
58'
Chelsea đang tấn công áp đảo. Gittens suýt nhân đôi cách biệt với pha cứa lòng chếch bên cánh trái.
47'
Joao Pedro có khoảng trống lớn ngoài vòng cấm để xoay người dứt điểm chân trái nhưng bóng đi vọt xà.
Kết thúc hiệp 1
37'
Bàn thắng (0-1, Pedro Neto): Gittens tạt xoát vào vòng cấm cho Neto lẻn xuống bay người đánh đầu cận thành mở tỷ số cho Chelsea.
34'
Pedro Neto băng lên bên cánh phải rồi căng ngang khó chịu. May cho Burnley là Kyle Walker kịp lao về phá giải nguy ngay trước mũi giày Gittens.
30'
Chalobah lao lên mạnh mẽ nhưng cú đá cuối cùng từ khoảng cách hơn 30m bóng đi quá nhẹ.
20'
Burnley đáp trả với tình huống nã pháo tầm xa của Tchaouna, bóng đi vào đúng vị trí của thủ môn Sanchez.
17'
Pedro Neto rẽ bóng từ cánh phải vào trong rồi dứt điểm nhưng bóng không đi vào khung thành.
9'
Sau đường chuyền về bất cẩn của cầu thủ chủ nhà, Chelsea có cơ hội phản công nhanh. Tiếc rằng, Delap dứt điểm vội vàng vọt xà ngang.
3'
Thủ thành Robert Sanchez có pha xử lý cẩu thả khi phát bóng lên đập đúng vào gáy của Enzo Fernandez.
19h30
Trận đấu bắt đầu.
18h30
17h30
17h
Thông tin lực lượng
Burnley: Amdouni, Beyer, Hartman, Roberts vắng mặt vì chấn thương.
Chelsea: Cole Palmer, Mudryk, Lavia, Essugo, Colwill không thể ra sân.