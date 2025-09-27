Bundesliga 2025/26 mới chỉ vừa khởi tranh mà đã khó tin rằng có đội nào đủ sức cạnh tranh chiếc đĩa bạc với một Bayern Munich đang bùng nổ.

“Hùm xám” tiếp tục thể hiện sức mạnh, thắng dễ đội khách Werder Bremen 4-0, nối dài khởi đầu mùa giải mang tính lịch sử: thắng toàn bộ 5 trận ở Bundesliga, 1 trận Champions League và 1 trận Cúp Quốc gia.

Harry Kane tiếp tục bùng nổ. Ảnh: FCBayern

Nhân vật chính tại Allianz Arena? Vẫn là Harry Kane. Anh lại lập cú đúp, qua đó trở thành cầu thủ cần ít trận nhất (104) để chạm mốc 100 bàn cho một CLB ở 5 giải bóng đá lớn châu Âu.

Kane vượt mặt Cristiano Ronaldo và Erling Haaland (cùng 105) để lập kỷ lục mới. Không có giới hạn nào cho anh.

Đội bóng của Kompany sớm làm chủ thế trận, kiểm soát bóng, áp đặt lối chơi trên sân nhà, nhưng chưa thể chuyển hóa thành cơ hội rõ rệt.

Đến giữa hiệp 1, từ quả tạt tầm thấp của Michael Olise bên cánh phải, trung vệ Jonathan Tah bất ngờ tung cú đánh gót kiểu trung phong ngay trong vòng cấm, bóng chạm đầu gối Luis Diaz rồi đi thẳng vào lưới, mở tỷ số xứng đáng cho Bayern.

Bàn thắng được tính cho Tah, vì Luiz Diaz đứng trong tư thế bị động.

Bremen giữ được sự chắc chắn nhưng gần như không tồn tại trên mặt trận tấn công. Cuối cùng, ngay trước giờ nghỉ, Friedl phạm lỗi với Harry Kane trong vòng cấm.

Bayern Munich duy trì mạch toàn thắng. Ảnh: FCBayern

Chính chân sút người Anh lạnh lùng sút phạt đền nâng tỷ số. Không khí lễ hội Oktoberfest dường như tràn thẳng vào Allianz.

Bremen không bỏ cuộc, cố gắng dâng cao pressing trong hiệp 2. Nhưng Bayern, dù có phần thư giãn hơn nhờ lợi thế, vẫn sở hữu một chân sút mà bàn thắng như tự rơi vào chân anh.

Phút 65, sau pha đi bóng xuất sắc trong vòng cấm, Luis Diaz chuyền ngang để Kane dễ dàng đệm bóng, hoàn tất cú đúp, nâng tổng thành tích mùa này lên 15 bàn sau 8 trận.

Laimer khép lại trận đấu với bàn thứ 4. Cầu thủ xuất sắc nhất đêm Allianz không ai khác Harry Kane.

Ghi bàn: Tah 22’, Harry Kane 45’/phạt đền, 65’, Laimer 87’.