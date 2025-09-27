Al Nassr đã chứng minh mình đến để thống trị và nay đã chiếm ngôi đầu giải VĐQG Saudi Arabia – Saudi Pro League 2025/26.

Đội bóng thủ đô Riyadh hành quân tới sân của ĐKVĐ Al Ittihad với mục tiêu giữ vững mạch bất bại, cùng Cristiano Ronaldo và dàn sao. Họ đã không làm phụ lòng người hâm mộ.

Ronaldo đánh đầu ghi bàn. Ảnh: ANFC

Ngay cả trước khi bóng lăn, Al Ittihad muốn khẳng định uy thế bằng một màn chào sân rực rỡ. Khán đài biến thành biển người đầy màu sắc, nhưng Al Nassr không hề nao núng.

Đội khách ra sân với kế hoạch rõ ràng và không gì có thể khiến họ chệch hướng. Joao Felix là người đầu tiên thử vận may với hai pha dứt điểm nhưng không thành.

Ronaldo cũng nhập cuộc đầy hứng khởi. Tuy nhiên, bàn mở tỷ số lại đến từ Sadio Mane ở phút 9.

Kingsley Coman thoát xuống bên cánh phải, thực hiện pha treo bóng tuyệt đẹp ra sau lưng CR7, để Mane nghiêng người vô lê cực mạnh làm tung lưới đối thủ.

Trận đấu trôi đi với hình ảnh Ronaldo đầy khát khao và bền bỉ. Phút 35, ngôi sao người Bồ Đào Nha có bàn thắng cho riêng mình.

Lần này, Mane đóng vai trò kiến tạo với cú bấm bóng, CR7 lập tức ập vào rất nhanh, vượt mặt N’Golo Kante thực hiện cú đánh đầu chính xác nhân đôi cách biệt.

Hiệp hai, dù Laurent Blanc cố khích lệ Al Ittihad, thế trận không đổi nhiều. Cơ hội tiếp tục thuộc về Al Nassr. Coman bỏ lỡ một pha dứt điểm khi bóng đi chệch cột.

C7 tiến thêm một bước đến cột mốc 1.000 bàn thắng. Ảnh: ANFC

Sau đó, Ronaldo có khoảnh khắc hiếm hoi gây tiếc nuối khi sút vọt xà dù trước mặt chỉ còn khung thành trống.

Phút 75, Karim Benzema để lại dấu ấn: anh tâng bóng ba nhịp trong vòng cấm rồi tung cú vô lê, nhưng thủ môn Bento xuất sắc cản phá. Những phút cuối, trận đấu dần biến thành cuộc chiến thể lực và va chạm.

Bergwijn phạm lỗi với Inigo Martinez rồi còn sút bóng vào người đối thủ. Dù vậy, cầu thủ chủ nhà chỉ nhận thẻ vàng.

Al Nassr bảo vệ được kết quả 2-0. Đội bóng của Jorge Jesus duy trì thành tích toàn thắng nhờ phong độ chói sáng của Ronaldo, độc chiếm ngôi đầu bảng với 3 điểm hơn chính Al Ittihad.

Bản thân Ronaldo ngày càng tiến gần cột mốc 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp lẫy lừng. Anh hiện có 946 pha lập công.

Ghi bàn: Mane 9’, Ronaldo 35’.