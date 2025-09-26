Chân sút người Pháp nhận thẻ vàng thứ hai, đồng nghĩa với tấm thẻ đỏ ở phút 87, với hành vi cởi áo ăn mừng bàn thắng.

Thẻ vàng đầu tiên của Ekitike là do phản ứng tiêu cực, ném bóng đi để đáp trả trọng tài Thomas Brammall. Sự việc xảy ra ít phút sau khi anh vào sân thay Alexander Isak.

Hành động của Hugo Ekitike khiến HLV Slot tức giận - Ảnh: Mirror

Bị truất quyền thi đấu một cách lãng nhách, Hugo Ekitike sẽ bị treo giò khi Liverpool làm khách trên sân Crystal Palace cuối tuần này.

Ngoài ra, Daily Mail đưa tin, Liverpool có thể phạt Ekitike 2 tuần lương, tương đương 500.000 bảng Anh.

HLV Arne Slot hoàn toàn không hài lòng với thái độ thiếu kỷ luật của học trò. Ở buổi họp báo sau trận, nhà cầm quân Hà Lan đưa ra lời chỉ trích gay gắt:

"Tôi nghĩ điều đó thật ngu ngốc, kể cả khi bạn chưa phải nhận 1 thẻ vàng trước đó. Có thể tôi hơi cổ hủ nhưng Ekitike không cần làm như vậy.

Bạn cần phải kiểm soát cảm xúc của mình, không cần phải cởi áo ra để rồi dính thẻ và bị truất quyền thi đấu.

Tôi sẽ quay lại, tiến về phía Chiesa và nói - tất cả là nhờ anh, Federico, một pha kiến ​​tạo tuyệt vời, một pha chạy chỗ tuyệt vời, và tôi chẳng phải làm gì nhiều cả.

Còn đằng này, Ekitike được đồng đội hỗ trợ ghi bàn để giúp Liverpool giành chiến thắng nhưng lại để bị treo giò ở trận đấu thứ Bảy tại Ngoại hạng Anh (làm khách Crystal Palace) thì thật ra chả làm sao”.